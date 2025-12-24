Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα το πτώμα ενός Μεξικανού ο οποίος επέβαινε στο στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στις ακτές του Τέξας στις ΗΠΑ, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος.

Ανάμεσα στους νεκρούς του δυστυχήματος που σημειώθηκε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ ήταν και ένα παιδί δύο ετών

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα της μεξικανικής πολιτείας Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), εκτελώντας διακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο του Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον του Τέξας. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέπεσε στη θάλασσα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σκόουλς.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

Shriners Children’s confirmed the plane was transporting a child to their facility for burn care before officials say the aircraft went down, killing six people. https://t.co/WSYJbzZ1OH — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) December 24, 2025

Mexico’s president says air traffic controllers lost communication for 10 minutes with a small Mexican Navy plane on a medical mission before it crashed off the Galveston coast. https://t.co/LYduhyWkfd — CW39 (@CW39Houston) December 24, 2025

Σε σταθερή κατάσταση δύο επιζήσαντες από το δυστύχημα στις ΗΠΑ

Δύο επιζήσαντες «βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άλλοι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα ήταν τρία μέλη του πληρώματος, ένας γιατρός και ο ασθενής – ένα παιδί μόλις δύο ετών.

Μια νοσηλεύτρια και μια συνοδός του παιδιού επέζησαν της συντριβής.