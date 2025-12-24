newspaper
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 22:15

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Το 2025, μια χρονιά γεμάτη έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και κλιματικές προκλήσεις, μας χάρισε στιγμές βαθιάς ανθρωπιάς που υπενθύμισαν ότι η ελπίδα παραμένει το πιο ανθεκτικό μας ένστικτο. Καθώς η χρονιά φεύγει, κρατάμε στην καρδιά μας εκείνες τις ιστορίες που «έσπασαν» το γκρίζο των ειδήσεων.

Η ελπίδα της ειρήνης και της ανθρωπιάς

Η πιο συγκλονιστική στιγμή για τη διεθνή κοινότητα ήρθε τον Σεπτέμβριο, όταν μετά από δύο χρόνια οδύνης, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα άρχισε να εφαρμόζεται. Η εικόνα ενός παλιού «παποκινήτου» (popemobile), που με την ευλογία του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου μετατράπηκε σε κινητή παιδιατρική κλινική για τα παιδιά της περιοχής, έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της μετατροπής των εργαλείων του πολέμου σε μέσα ζωής.

YouTube thumbnail

Ένας θρίαμβος της θέλησης

Στον τομέα του αθλητισμού και της προσωπικής υπέρβασης, το 2025 μας δίδαξε ότι η ηλικία και οι δυσκολίες είναι απλώς αριθμοί.

Η 80χρονη Natalie Grabow: Η συγκλονιστική τερματισμός της στο Ironman World Championship τον Οκτώβριο έκανε τον γύρο του κόσμου. Το γεγονός ότι έμαθε κολύμπι στα 59 της χρόνια για να καταφέρει, δύο δεκαετίες μετά, να γίνει η γηραιότερη γυναίκα που ολοκληρώνει τον αγώνα, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

YouTube thumbnail

Η Εθνική Ομάδα Τυφλών του Νοτίου Σουδάν: Μια χώρα που μαστίζεται από συγκρούσεις είδε τους αθλητές της να κατακτούν το Αφρικανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τυφλών στην πρώτη τους διεθνή συμμετοχή.

YouTube thumbnail

Η στιγμή που οι παίκτες ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς στο γήπεδο της Ουγκάντα ήταν μια υπενθύμιση της δύναμης που δίνει το όνειρο.

Στην επιστήμη και το περιβάλλον, οι ειδήσεις ήταν εξίσου συγκινητικές:

Η νίκη κατά της ελονοσίας: Η πιστοποίηση χωρών όπως η Γεωργία και το Τιμόρ-Λέστε ως «malaria-free» και η επιτυχία των εμβολιασμών που έσωσαν εκατομμύρια παιδιά, έφεραν δάκρυα ανακούφισης σε γονείς σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η επιστροφή των ειδών: Η ανακοίνωση ότι η πράσινη θαλάσσια χελώνα και ο γατόπαρδος της Ινδίας άρχισαν να ανακάμπτουν πληθυσμιακά, μας χάρισε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης με τη φύση.

Οικογενειακές επανενώσεις: Από την πατρίδα μας, η ιστορία του 91χρονου που άκουσε τη φωνή του πατέρα του μετά από 30 χρόνια μέσω τεχνολογικής αποκατάστασης παλαιών αρχείων, ή η επανένωση προσφύγων στο Σουδάν, μας θύμισαν ότι η οικογένεια είναι το απάγκιο μας.

YouTube thumbnail

Φιλανθρωπία

Οι καθημερινή αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων, αυτή που δεν γίνεται γνωστή σε κανέναν, είναι αυτή που σε αρκετά μεγάλο βαθμό κρατάει τις κοινωνίες όρθιες. Αλλά ας θυμηθούμε δυο πρόσφατες πράξεις φιλανθρωπίας από την άλλη άκρη του Ατλαντικού που φιλοξενήθηκαν σε κοσμικές κ.ά. στήλες. Συγκεκριμένα, η δισεκατομμυριούχος Μακένζι Σκοτ, πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, συνέχισε το φιλανθρωπικό της έργο με δωρεές συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιστορικά αμερικανικά κολέγια, ενώ o Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογράφος Στιβ Καρέλ έστειλε δωρεάν στον χορό αποφοίτησης μαθητές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
Πραγματική... μαγεία 15.12.25

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς - Viral ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin' Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε για υπόθεση ναρκωτικών!

O πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν συνελήφθη από τις Αρχές της Τουρκίας με τις κατηγορίες της προμήθειας ναρκωτικών, της διευκόλυνσης της χρήσης ναρκωτικών και της χρήσης ναρκωτικών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία
Christmas Market 24.12.25

Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία

Οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ξεκίνησαν ως έθιμο της κεντρικής Ευρώπης και πλέον βρίσκονται παντού. Πώς προστατεύεται όμως ο τοπικός τους χαρακτήρας από την επελαύνουσα «κινεζοποίηση»;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ρωσία: Νέα δημοσκόπηση – Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026
Καλός οιωνός; 24.12.25

Νέα δημοσκόπηση στη Ρωσία - Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026

Th δημοσκόπηση πραγματοποίησε το προσκείμενο στη ρωσική κυβέρνηση Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης - Τι μπορεί να σημαίνει ότι δόθηκαν τώρα τέτοιου είδους στοιχεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκης: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης
Θεσσαλονίκη 24.12.25

«Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενη τα όσα αποδίδονται στον γιο της

Σύνταξη
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
Δραματική συνομιλία 24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι – Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»
Στο Ισραήλ 24.12.25

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι - Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις Αρχές του Ισραήλ λόγω της προβολής του παλαιστινιακού αγώνα - Είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γαβρά

Σύνταξη
Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
Οδηγίες αυτοπροστασίας 24.12.25

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
