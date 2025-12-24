science
24.12.2025
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Προβοσκίδες νεκρών κουνουπιών έγιναν ακροφύσια για «τρισδιάστατη νεκροεκτύπωση»
Προβοσκίδες νεκρών κουνουπιών έγιναν ακροφύσια για «τρισδιάστατη νεκροεκτύπωση»

Προβοσκίδες νεκρών κουνουπιών χρησιμοποιήθηκαν ως ακροφύσια σε μικροσκοπικό 3D εκτυπωτή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Όλοι γνωρίζουν πλέον τους 3D εκτυπωτές που κατασκευάζουν αντικείμενα στρώμα προς στρώμα, είτε πρόκειται για μικρά εξαρτήματα είτε για ολόκληρα σπίτια.

Τι γίνεται όμως αν θέλεις να τυπώσεις κάτι πιο μικρό; Ας πούμε, πιο μικρό από ένα ανθρώπινο κύτταρο;

Τη λύση θα μπορούσε να δώσει ένα ασυνήθιστο σύστημα που χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά λεπτό ακροφύσιο από προβοσκίδες νεκρών κουνουπιών.

Ο «νεκροεκτυπωτής», όπως τον βάφτισαν οι εφευρέτες του, τυπώνει γραμμές με πάχος μόλις 20 μικρόμετρα, λίγο λεπτότερες από ένα ανθρώπινο λεμφοκύτταρο.

Η ασυνήθιστη μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο έγκριτο Science Advances, θα μπορούσε να βρει εφαρμογές στη βιοϊατρική, για παράδειγμα την εκτύπωση μικροσκοπικών σκαλωσιών πάνω στις οποίες αναπτύσσονται κύτταρα.

«Η τρισδιάστατη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης βασίζεται κανονικά σε εξαιρετικά λεπτά ακροφύσια, τα οποία συνήθως παράγονται από ειδικά μέταλλα ή από γυαλί. Τα ακροφύσια αυτά είναι ακριβά, κατασκευάζονται δύσκολα και παράγουν περιβαλλοντκά απόβλητα» δήλωσε ο Ζανιού Λι του Πανεπιστημίου McGill στον Καναδά.

«Οι προβοσκίδες των κουνουπιών μάς επιτρέπουν να τυπώνουμε εξαιρετικά μικρές, ακριβείς δομές που είναι δύσκολο ή ακριβό να παραχθούν με συμβατικά εργαλεία» επισήμανε.

Εξελιγμένες να τρυπούν το δέρμα και να αντλούν αίμα από τα τριχοειδή αγγεία, οι προβοσκίδες των θηλτκών κουνουπιών είναι σωλήνες που αποτελούνται από πολλά ομόκεντρα στρώματα.

Τα οδοντωτά εξωτερικά στρώματα σκίζουν το δέρμα, ενώ ο εσώτερος σωλήνας λειτουργεί ως βελόνα που, αντί να ρουφά, αφήνει την πίεση του αίματος να γεμίσει το στομάχι του εντόμου.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές έκοψαν τις προβοσκίδες κουνουπιών εργαστηριακής εκτροφής που υποβλήθηκαν πρώτα σε «ευθανασία», όπως το θέτει η ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Κάτω από το μικροσκόπιο, οι ερευνητές συνέδεσαν τις βιολογικές βελόνες στο σύστημα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας μια κόλλα ρητίνης. Στη συνέχεια εξέτασαν τη γεωμετρία και μέτρησαν την αντοχή των προβοσκίδων.

Εκκρίνοντας στρώματα βιολογικού μελανιού, ο εκτυπωτής δημιούργησε περίπλοκα, τρισδιάστατα σχέδια, όπως κυψέλες και φύλλα σφενδάμου.

«Διαπιστώσαμε ότι η προβοσκίδα του κουνουπιού αντέχει επανειλημμένους κύκλους εκτύπωσης, αρκεί να διατηρηθεί η πίεση εντός ασφαλών ορίων. Με σωστό χειρισμό και καθαρισμό, κάθε ακροφύσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές».

«Χρησιμοποιώντας υλικά βιολογικής προέλευσης ως υποκατάστατα περίπλοκων μηχανικών εξαρτημάτων, η μελέτη αυτή ανοίγει τον δρόμο για βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις στην μικρομηχανική».

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22.12.25

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
