«Ξωτικά» τρύπωσαν στο νοσοκομείο Παίδων και είπαν τα κάλαντα σε νοσηλευόμενα παιδιά

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισαν τους διαδρόμους και τους θαλάμους του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», σπάζοντας τη ρουτίνα της νοσηλείας και μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ένα ξεχωριστό μουσικό κουαρτέτο ανέλαβε να μεταφέρει το μήνυμα των Χριστουγέννων εκεί όπου η ελπίδα είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Δύο χαρούμενα «ξωτικά» μαζί με δύο ακόμη καλλιτέχνες, εξοπλισμένοι με μια κιθάρα και τις φωνές τους, δημιούργησαν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα που αγκάλιασε μικρούς και μεγάλους.

Κάλαντα δίπλα στα παιδικά κρεβάτια

Η μουσική δεν περιορίστηκε στους διαδρόμους. Οι καλλιτέχνες μπήκαν μέσα στους θαλάμους, φτάνοντας μέχρι τα κρεβάτια των παιδιών που δεν είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν. Τραγούδησαν τα κάλαντα κοιτώντας τα παιδιά στα μάτια, χαρίζοντάς τους όχι μόνο μουσικές μελωδίες, αλλά και ανθρώπινη ζεστασιά.

Τα παιδιά αντέδρασαν με ενθουσιασμό και αυθορμητισμό. Όσα μπορούσαν σηκώθηκαν, χόρεψαν, χτύπησαν παλαμάκια και συμμετείχαν στη γιορτή, κρατώντας μπαλόνια και γλυκίσματα που τους προσέφεραν τα ξωτικά.

Χαρά για γονείς και προσωπικό

Η συγκινητική αυτή πρωτοβουλία άγγιξε και τους γονείς, που αυτές τις μέρες βιώνουν τη δική τους δοκιμασία. Τα χαμόγελά τους μαρτυρούσαν την ανακούφιση και τη χαρά βλέποντας τα παιδιά τους να ξεφεύγουν, έστω και για λίγο, από τη δύσκολη καθημερινότητα της νοσηλείας.

Ξεχωριστή ήταν η εμπειρία και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για πρώτη φορά φέτος, οι εργαζόμενοι άκουσαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον χώρο εργασίας τους, βρίσκοντας μια μικρή αλλά πολύτιμη ανάπαυλα χαράς μέσα στον απαιτητικό ρυθμό της βάρδιάς τους.