Το γιορτινό κλίμα στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, χάλασαν οι μπαλωθιές την ώρα μάλιστα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση.

Έπεσαν μπαλωθιές την ώρα έκδηλωσης για άναμμα δέντρου

Πυροβολισμοί κατα ριπάς ακούστηκαν στον χώρο της πλατείας, αργά το απόγευμα της Κυριακής (07/12), με τρεις πολίτες να καταγγέλουν το περιστατικό στο zarpanews.gr και στην αστυνομία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στο σημείο.

Άμεση αντίδραση των διοργανωτών

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που βρισκόντουσαν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση.

Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, δεδομένου ότι το υπουργείο έχει κηρύξει το ανένδοτο για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία – οπλοκατοχή, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Η τροπολογία στη Βουλή

Θυμίζουμε πως προ πέντε ημερών, με τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις νέες, αυστηρότερες διατάξεις του νόμου περί όπλων για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Νωρίτερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εισήγηση του παρουσίασε τις τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνονται στο σχεδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακαής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».