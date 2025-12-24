Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι θυμήθηκε ένα «παράδοξο» γεγονός που συνόδευσε την ηχογράφηση του χριστουγεννιάτικου single της «Rockin’ Around the Christmas Tree» το 1958, όταν η μουσική καλλιτέχνιδα από την Ατλάντα ήταν μόλις 13 ετών.

«Και τι το παράξενο συνέβη;», θα αναρωτιέστε τώρα.

Λοιπόν, η Λι ηχογράφησε το κομμάτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους και ο ήλιος χόρευε τάνγκο με τον ουρανό.

«Η ζεστασιά»

Σε συνέντευξή της στο Woman’s World, η Μπρέντα Λι στάθηκε στην θρυλική ηχογράφηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και διασκέδασης.

«Ξέρετε, ηχογραφείς τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια το καλοκαίρι. Οπότε αυτό είναι πάντα, κάπως, παράξενο», είπε αρχικά.

Η Λι είπε στο περιοδικό ότι το στούντιο εξακολουθούσε να έχει χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, χάρη στον παραγωγό Όουεν Μπράντλεϊ που το είχε διακοσμήσει με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο — και σε μερικά μέλη της μπάντας που φορούσαν στολές Άγιου Βασίλη.

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό», πρόσθεσε η Λι. «Πραγματικά ήταν. Η ζεστασιά του στούντιο, τα γέλια, η μαγεία — όλα αυτά κυριάρχησαν εκείνη την ημέρα».

Το 2023, το τραγούδι της Λι «Rockin’ Around the Christmas Tree» έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Η Λι έγινε η γηραιότερη καλλιτέχνιδα που έφτασε στην κορυφή του chart, ενώ το τραγούδι έγινε και το single που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο από την αρχική του κυκλοφορία για να φτάσει στο νούμερο 1 — σχεδόν επτά δεκαετίες μετά.

Από την Νέα Υόρκη, με αγάπη

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People το 2024, η Λι αναφέρθηκε σε μια άγνωστη ιστορία: «Το κομμάτι το έγραψε ο Τζόνι Μάρξ. Θυμάμαι ότι κάποτε τον ρώτησα: ‘Τζόνι, εσύ δεν πιστεύεις καν στα Χριστούγεννα, οπότε πώς σου ήρθε η ιδεά για το Rockin?’».

»Εκείνος μου απάντησε: ‘Ήμουν ξαπλωμένος στην παραλία της Νέας Υόρκης και εκεί που στεκόμουν υπήρχαν πεύκα. Κοιμήθηκα για λίγο και όταν άνοιξα τα μάτια μουμ παρατήρησα τα πεύκα, τα οποία κουνιόντουσαν μπρος-πίσω. Και σκέφτηκα: ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’. Και έτσι έγινε».

Αν και ηχογραφήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, πέρασε αρκετός καιρός μέχρι το τραγούδι να φτάσει στις λίστες με τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια— και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

«Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: ‘Μπρέντα! Μπρέντα! Βγήκε μια ταινία. Λέγεται ‘Μόνος στο Σπίτι’ και το τραγούδι σου παίζει σε όλη την ταινία’», υποστήριξε κάποτε η Λι. «Και εγώ απάντησα: ‘Ποιο τραγούδι; Τι εννοείτε;’ Μου είπαν: ‘Το Rockin’, παίζει σε όλη την ταινία’ Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησαν όλα».

Σχετικά με την υψηλή δημοτικότητα του τραγουδιού εν έτει 2025, η Λι πιστεύει ότι η απλότητα του είναι το μυστικό της επιτυχίας του.

«Μπορείς να το ακούσεις μια φορά και σχεδόν αμέσως να το μάθεις απ’εξω — δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ τους στίχους. Είναι απλό και πιασάρικο, και γι’ αντέχει στον χρόνο», είπε.

*Με πληροφορίες από: People