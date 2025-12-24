Οι ακροατές αγκαλιάζουν τη χριστουγεννιάτικη μουσική νωρίτερα από ποτέ. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, 20 από τα 25 κορυφαία κομμάτια στο Spotify των ΗΠΑ είχαν χριστουγεννιάτικο θέμα. Τα μόνα τραγούδια που δεν ήταν εορταστικά είναι μεγάλα τραγούδια όπως το «The Fate of Ophelia» της Τέιλορ Σουίφτ και το «Golden» από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «KPop Demon Hunters».

Ο Ματ Μπέιλι, ιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης μουσικής Hit Momentum, υποστήριξε ότι σε περιόδους στρες οι ακροατές είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν σε οικεία ακούσματα. «Οι παραδόσεις της εορταστικής περιόδου, ειδικά η μουσική, μας παρέχουν μια συναισθηματική άγκυρα καθώς αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο κόστος, μια ασταθή αγορά εργασίας, πολιτικές διαμάχες στο εσωτερικό και πόλεμο στο εξωτερικό», είπε στην Wall Street Journal ο Μπέιλι. Επεσήμανε ότι το χριστουγεννιάτικο streaming αυξήθηκε νωρίς και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020.

Η πανταχού παρουσία των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών σηματοδοτεί επίσης μια σπάνια μονοπολιτισμική μουσική στιγμή – παρόλο που οι ακροατές είναι διασκορπισμένοι σε πολλαπλές υπηρεσίες streaming και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί από αυτούς ακούν κυρίως τα ίδια τραγούδια. Για την Ταλία Κρέινς, επικεφαλής σύνταξης στο Spotify, της οποίας το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις λίστες αναπαραγωγής των Χριστουγέννων της Βόρειας Αμερικής, η χριστουγεννιάτικη μουσική χρησιμεύει στο να «κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται μέρος μιας συλλογικότητας και να τους κάνει να αισθάνονται καλά».

Οι συνήθεις ύποπτοι

Οι συνήθεις ύποπτοι ηγήθηκαν της εορταστικής έξαρσης στο φετινό chart: ο εκρηκτικός ύμνος της Μαράια Κάρεϊ «All I Want for Christmas Is You», το γλυκό country της Μπρέντα Λι «Rockin’ Around the Christmas Tree» και το μελαγχολικό στολίδι των Wham! «Last Christmas». Ενας αριθμός κομματιών από τη δεκαετία του 2010 είναι σκορπισμένα ανάμεσα στους παλαιότερους καλλιτέχνες – το «Santa Tell Me» της Αριάνα Γκράντε, το «Mistletoe» του Τζάστιν Μπίμπερ και το «Underneath the Tree» της Κέλι Κλάρκσον.

«Θα εκπλαγείτε με το πόσοι άνθρωποι ακούνε χριστουγεννιάτικη μουσική το καλοκαίρι», είπε στην Journal η Κρέινς.

Το Spotify παρατηρεί «το πρώτο μεγάλο άλμα» στο streaming εορταστικών τραγουδιών την 1η Σεπτεμβρίου, σημείωσε η ίδια. Η δραστηριότητα αυξάνεται ξανά τον επόμενο μήνα. Η δημιουργία εορταστικών λιστών αναπαραγωγής στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 60% από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τον Νοέμβριο, για πολλούς ακροατές, είναι «μόνο χριστουγεννιάτικη μουσική όλες τις ώρες».

Οι καλλιτέχνες μπαίνουν στο πνεύμα: τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια «είναι διασκεδαστικά στη συγγραφή και δεν πιέζονται», δήλωσε ο μουσικός διευθυντής Τζόναθαν Ντάνιελ. Οι πελάτες του περιλαμβάνουν τους Sia, Train και Fall Out Boy, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει εορταστικά άλμπουμ ή singles. «Οι άνθρωποι δεν κρίνουν τη χριστουγεννιάτικη μουσική με τον τρόπο που κρίνουν άλλες κυκλοφορίες, ειδικά για τους μεγάλους ποπ σταρ», πρόσθεσε ο Ντάνιελ.

Γύρω στα Χριστούγεννα, οι ακροατές είναι επίσης πιο ανοιχτοί σε ένα ευρύ φάσμα ήχων. Η μουσική a capella συνήθως δεν είναι εμπορικά επιτυχημένη, αλλά το συγκρότημα Pentatonix έχουν πουλήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Χριστουγεννιάτικη μουσική

Η τραγουδίστρια Laufey έχει σημειώσει επιτυχία στο streaming με τραγούδια που παραπέμπουν στην bossa nova και τη φωνητική τζαζ της δεκαετίας του 1950. Η δική της εκδοχή του «Winter Wonderland», που κυκλοφόρησε το 2023, κερδίζει περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια αναπαραγωγές την ημέρα στο Spotify. «Η Laufey έχει πει πολλές φορές ότι τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που όλος ο κόσμος ακούει τζαζ», δήλωσε στην WSJ ο μάνατζερ της τραγουδίστριας, Μαξ Γρέντινγκερ. «Πώς θα μπορούσε να μην είναι μέρος αυτού;» Κάθε χρόνο, η Laufey προσθέτει ένα ή δύο τραγούδια στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της.

Ο γίγαντας των Χριστουγέννων Μπινγκ Κρόσμπι, συγκεντρώνει το 70% των ετήσιων streams του τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Άνταμ Λόουενμπεργκ, επικεφαλής μάρκετινγκ της Primary Wave Music, μιας εταιρείας μουσικών εκδόσεων που εμπορεύεται επίσης καταλόγους διακεκριμένων καλλιτεχνών. Η οικογένεια του τραγουδιστή συνεργάστηκε με την Primary Wave για να προσεγγίσει νέους ακροατές, κάτι που οδήγησε σε μια νέα έκδοση του «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» του Κρόσμπι τον Οκτώβριο με φωνητικά από την σταρ της κάντρι Λέινι Ουίλσον. Προηγήθηκε μια παρόμοια προσπάθεια πέρυσι, όταν ο V από το συγκρότημα K-pop BTS έπαιξε το τραγούδι «White Christmas» του Κρόσμπι.

Δεν είναι εύκολο να μπεις στον κανόνα των Χριστουγέννων με ένα νέο κομμάτι. Αλλά οι καλλιτέχνες έχουν κίνητρο να προσπαθήσουν ούτως ή άλλως. Ο Ντάνιελ περιέγραψε την επιτυχία «Everyday Is Christmas, το οποίο κερδίζει σχεδόν 8 εκατομμύρια streams την ημέρα, ως «ένα μικρό ATM».