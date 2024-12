Μπρέντα Λι: «Ο Τζον Λένον ήταν ο αγαπημένος μου Beatle»

Στις μέρες μας η Μπρέντα Λι είναι περισσότερο γνωστή για το κλασικό εορταστικό τραγούδι του 1958 «Rockin’ Around the Christmas Tree», το οποίο ηχογράφησε όταν ήταν 12 ετών.

Αλλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, ήταν η πιο hot γυναίκα ποπ σταρ στον πλανήτη.

Κατάφερε να σημειώσει back-to-back επιτυχίες το 1960 με τα «I’m Sorry» και «I Want to Be Wanted» ενώ ήταν ακόμα στην εφηβεία της. Στις αρχές της δεκαετίας, ήταν μάλιστα headliner σε μια συναυλία όπου το opening act ήταν οι Beatles.

«Ο Τζον Λένον δεν έκανε εύκολα κομπλιμέντα»

Η Λι μίλησε για τη σχέση της με τους θρυλικούς Beatles στο νέο ντοκιμαντέρ του PBS American Masters «Brenda Lee: Rockin’ Around».

«Όταν άρχισα να περιοδεύω στην Αγγλία, ήμουν ήδη δημοφιλής [εκεί] προτού γίνω εδώ», λέει η 80χρονη Λι στο ντοκιμαντέρ. «Υπήρχε ένα γκρουπ που άνοιξε τη συναυλία για μένα, γνωστό τότε ως The Silver Beatles, οι οποίοι μετά έγιναν οι Beatles».

Καθώς έκανε παρέα με τους Fab Four, λέει, δημιούργησε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με έναν από αυτούς. Τον Τζον Λένον.

«Ο Τζον ήταν ο αγαπημένος μου Beatle», θυμάται η Λι. «Τους αγαπούσα όλους, αλλά ο Τζον είχε τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Ήταν μαγικός. Ο Τζον Λένον είπε ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα rocker».

Καθώς η Λι προχωρά σε αυτή την αποκάλυψη, ο Κιθ Ουρμπάν παρεμβαίνει. «Ναι, της αξίζει αυτός [ο τίτλος]», λέει στην ταινία. «Ο Τζον Λένον δεν έκανε εύκολα κομπλιμέντα».

Η κορυφή

Αν και η Λι άφησε το μεγαλύτερο στίγμα της στα charts με τις ερωτικές ποπ μπαλάντες της τη δεκαετία του ’60, τις country επιτυχίες της τη δεκαετία του ’70 και του ’80 και, φυσικά, το προαναφερθέν κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ξεκίνησε ως τραγουδίστρια του rockabilly. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν το «Sweet Nothin’s» του 1959 στο Top 5, το οποίο ο Kanye West χρησιμοποίησε ως sample στο τραγούδι του «Bound 2» το 2013.

Η Λι είναι ένα από τα λίγα ονόματα που έχουν εισαχθεί τόσο στο Rock and Roll Hall of Fame όσο και στο Country Music Hall of Fame. Και τα περασμένα Χριστούγεννα, μετά από 65 χρόνια κυκλοφορίας, το «Rockin’ Around the Christmas Tree» ανέβηκε επιτέλους στην κορυφή του Billboard Hot 100, καθιστώντας την, στα 78 της χρόνια, την γηραιότερη ερμηνεύτρια που έχει καταφέρει να πετύχει ένα Νο. 1 single στο chart. Γιόρτασε τα 79α γενέθλιά της δύο ημέρες αργότερα με μια δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή.

Η σούπερ σταρ της country μουσικής Trisha Yearwood, η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ και στο βιντεοκλίπ του «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Λι, εκφράζει τον θαυμασμό της για την τεράστια αντοχή της Λι – και για την ιστορία της με τους Beatles.

«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να είσαι μαζί και να μιλάνε για εκείνη την εποχή που έκαναν παρέα με τους Beatles», ανέφερε η Yearwood.

*Με πληροφορίες από: People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: YouTube