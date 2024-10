Τζον Λένον: Τα τελευταία γενέθλια, το δώρο της Γιόκο Όνο και μια περίεργη δικαστική διαμάχη

Το καλοκαίρι του 1980, ο Τζον Λένον ηχογράφησε ένα demo για το νέο τραγούδι που είχε γράψει με τίτλο «Life Begins at 40» (Η ζωή ξεκινά στα 40). Το όνομα του τραγουδιού το είχε πάρει από ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, και ξεκινούσε με τους εξής στίχους:

«Λένε ότι η ζωή αρχίζει στα σαράντα και η ηλικία είναι απλώς μια κατάσταση του νου / Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, ξέρετε ότι έχω πεθάνει εδώ και τριάντα εννέα χρόνια».

Ο Λένον προόριζε το τραγούδι αυτό για τον Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος ήταν το πρώτο μέλος των Beatles που πέρασε το κατώφλι των 40, τον Ιούλιο του 1980. Ωστόσο, ο Σταρ δεν θα ηχογραφούσε ποτέ το «Life Begins at 40». Σε μια ειρωνεία της τύχης, ο Λένον θα έκλεινε τα 40 στις 9 Οκτωβρίου 1980. Αυτά θα ήταν τα τελευταία του γενέθλια. Η ζωή για τον Λένον τελείωνε στα 40, αφού μόλις δύο μήνες αργότερα, θα έπεφτε θύμα δολοφονίας λίγο έξω από την Ντακότα.

Το θρυλικό «Σκαθάρι» έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι σε μια αρκετά δημιουργική περίοδο της ζωής του, έχοντας περάσει προηγουμένως μια πενταετία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε αφήσει το συμβόλαιό του να λήξει και είχε κρεμάσει την κιθάρα του στον τοίχο, σαν ενθύμιο μιας ζωής που είχε αφήσει πίσω του. Όμως, η έμπνευση ήρθε και τον βρήκε στην εκπνοή της δεκαετίας του ’70 και μέχρι το φθινόπωρο του 1980, εργαζόταν σκληρά για να παρουσιάσει στο κοινό του το νέο του άλμπουμ, «Double Fantasy». Το πρώτο κομμάτι, με τίτλο «(Just like) starting over», συμβόλιζε αυτήν τη νέα αρχή στην επαγγελματική ζωή του.

Τα τελευταία γενέθλια ενός rockstar

Τα τελευταία γενέθλια του Τζον Λένον ξεκίνησαν τα ξημερώματα στο στούντιο ηχογράφησης The Hit Factory, όπου μίξαρε τον νέο του δίσκο. Μια φωτογραφία του γιου του, Σον, ήταν κρεμασμένη πάνω από την κονσόλα. Κατά σύμπτωση, στις 9 Οκτωβρίου ήταν και τα γενέθλια του γιου του, που ο Λένον είχε δηλώσει πως «Είμαστε σαν δίδυμοι». Να σημειωθεί ότι είχε κι άλλον γιο, τον Τζούλιαν, από τον πρώτο του γάμο, αλλά τον είχε λίγο-πολύ εγκαταλείψει. Πολλές μαρτυρίες θα ανέφεραν ότι ήταν σωματικά και ψυχικά κακοποιητικός απέναντι στον Τζούλιαν και την πρώτη γυναίκα του.

John Lennon showing Sean Lennon the mixing table at the Hit Factory in New York, 1980. Photo by Bob Gruen. pic.twitter.com/P8Qqd5Dgcm — Classic Rock In Pics (@crockpics) December 1, 2021

Όταν ο Λένον ολοκλήρωσε τη δουλειά του για εκείνη την ημέρα, ο βοηθός παραγωγής του έκανε το πρώτο δωράκι γενεθλίων: του έβαλε κρυφά στο μπουφάν του ένα τσιγάρο με μαριχουάνα που πάνω έγραφε «Χρόνια Πολλά!». Κι αν περιμένατε ότι ο Λένον το εκτίμησε, κάνετε λάθος. Εκείνη την περίοδο, φοβόταν ότι το FBI θα στρεφόταν εναντίον του, εξαιτίας των αριστερών του πεποιθήσεων. Έτσι, πίστεψε ότι ίσως αυτό ήταν ένα κόλπο των αμερικανικών αρχών για να τον απελάσουν, γι’ αυτό και το πέταξε στην τουαλέτα.

Το πρωί o Τζον Λένον είχε μια έκπληξη για τους θαυμαστές του. Θα κυκλοφορούσε ένα δελτίο τύπου το οποίο ανακοίνωνε την πρώτη του παγκόσμια περιοδεία από το 1966. Αυτό θα έδινε την ευκαιρία στη νέα γενιά να γνωρίσουν τη μουσική του και να τους επανασυσταθεί με νέους ήχους. Οι φαν του εκτίμησαν την έκπληξη και μαζεύτηκαν έξω από το διαμέρισμά του, κρατώντας πανό που έγραφαν «Χρόνια πολλά».

Στον έβδομο όροφο, ο Λένον απολάμβανε περισσότερες ιδιωτικές ευχές. Η οικογένεια μαζεύτηκε στην κουζίνα για ένα διπλό πάρτι τόσο για τον Τζον όσο και για τον Σον, ο οποίος έκλεινε τα 5 του χρόνια. Από τη μικρή αυτή γιορτή, υπάρχουν ακόμα κάποιες polaroids.

On John and Sean Lennon’s 40th and 5th birthdays, Yoko Ono hired aircrafts to skywrite a message in the sky above the Dakota in New York City (October 9th, 1980) pic.twitter.com/zZ9kho3ZMP — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) October 9, 2024

Στις φωτογραφίες μπορεί να φαίνονται σαν μια απλή οικογένεια, χωρίς πολυτέλειες και ακρότητες αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι (Γιόκο Όνο είναι αυτή). Δώρο πρώτο: μια καρφίτσα σε σχήμα αμερικανικής σημαίας, με ρουμπίνια και διαμάντια. Ο Λένον είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με τη γραφειοκρατία για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αμερική και τον επόμενο χρόνο ευελπιστούσε να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα. Φημολογείται ότι η καρφίτσα κόστισε πάνω από 75.000 δολάρια (ή 287.000 το 2024).

Δώρο δεύτερο: ένα χρυσό ρολόι Patek Philippe 2499. Αυτό είναι ένα από τα πιο σπάνια και συλλεκτικά ρολόγια παγκοσμίως. Από το 1952 μέχρι το 1985, δημιουργήθηκαν μόνο 349 τέτοια ρολόγια. Επιπλέον, ήταν τεχνολογικά προηγμένο, καθώς διέθετε τον μοναδικό διαρκή ημερολογιακό χρονογράφο. Κόστισε 25.000 δολάρια (δηλαδή 95.500 σήμερα). Δώρο τρίτο: μια μαύρη και κίτρινη ριγέ γραβάτα που είχε φτιάξει η ίδια, ένα αντίγραφο αυτής που φορούσε ως μέρος της σχολικής στολής του στο Λύκειο Quarry Bank του Λίβερπουλ ως έφηβος.

Το τελευταίο δώρο της Όνο για τον σύζυγο και τον γιο της ήταν λίγο πιο αφηρημένο. Νοίκιασε πέντε αεροπλάνα που «έγραψαν» στον ουρανό, εννέα φορές (ο τυχερός αριθμός του Λένον): «Χρόνια Πολλά Τζον και Σον, με αγάπη Γιόκο». Της κόστισε 3.000 δολάρια. Δυστυχώς, το τελευταίο δώρο ούτε που το είδε ο τραγουδιστής, αφού είχε ξενυχτήσει δουλεύοντας στο στούντιο και πήρε έναν υπνάκο στον καναπέ, πριν βγουν τα αεροπλάνα.

Κάποια στιγμή, τους επισκέφτηκε ο φωτογράφος και οικογενειακός φίλος, Μπομπ Γκρούεν, ο οποίος έβγαλε μερικα πορτρέτα τον Λένον μαζί με τα δώρα του. Οι φωτογραφίες τον δείχνουν να χαμογελά πλατιά, φορώντας την καρφίτσα στη γραβάτα της Όνο και δείχνοντας το Patek 2499 στον καρπό του.

John Lennon proudly showing the gifts Yoko Ono gave him when he turned 40 🤍 📸 © Bob Gruen pic.twitter.com/QnQYi63ukR — Mariana Stanley Smith ((°⍸°)) 🍏 (@marianabrickman) October 9, 2024

Το μυστήριο με το ρολόι του Lennon

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του, όλα τα υπάρχοντα του Λένον καταγράφηκαν σχολαστικά σε ένα αρχείο χιλιάδων σελίδων και τοποθετήθηκαν σε αποθήκες, κυρίως στο φυλάκιο των διαμερισμάτων που διατηρούσε η Όνο στη Ντακότα. Για δεκαετίες, οι περισσότεροι υπέθεταν ότι εκεί βρισκόταν το σπάνιο Patek. Η ίδια η Όνο πίστευε ότι ήταν ασφαλές σε ένα ντουλάπι μέσα σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στο σπίτι της.

Δεκαετίες ολόκληρες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2014,ο δικηγόρος της Γιόκο Όνο έλαβε μια κλήση από ένα ελβετικό υποκατάστημα του οίκου δημοπρασιών Christie’s. Ένας άνδρας είχε επικοινωνήσει μαζί τους με σκοπό να πουλήσει το περιβόητο ρολόι. Έκπληκτη η Όνο, όρμησε στο ντουλάπι και συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι το ρολόι, δείγμα αγάπης για τον άντρα της στα τελευταία του γενέθλια, δεν ήταν πια εκεί.

Έτσι, ξεκίνησε μια νομική μάχη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη πάνω από μια δεκαετία μετά, με την Όνο να προσπαθεί για να πάρει πίσω το ρολόι. Αρχικά δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα ποιος θα μπορούσε να είχε κλέψει το ρολόι. Αργότερα, όμως, κατέληξε σε έναν ύποπτο: ήταν ο Κόρλα Κάρσαν, που είχε εργαστεί ως σοφέρ της Όνο για πάνω από μια δεκαετία. Η σχέση τους έληξε καταστροφικά το 2006 όταν ο Κάρσαν συνελήφθη επειδή προσπάθησε να εκβιάσει 2 εκατομμύρια δολάρια από την Όνο, απειλώντας την ότι θα κυκλοφορήσει ντροπιαστικές ηχητικές κασέτες και φωτογραφίες που κατέγραψε κρυφά. Κάποια στιγμή απείλησε μέχρι και ότι θα σκότωνε αυτήν και τον γιο της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times , ο Κάρσαν υπερασπίστηκε τον εαυτό του στο δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι αυτός και η Όνο είχαν σεξουαλική σχέση και ότι «τον εξευτέλισε, κατέστρεψε τον γάμο του και τον έκανε τόσο νευρικό που έτριζε τόσο πολύ τα δόντια του στον ύπνο του, που έχασε 8 από αυτά». Τελικά ομολόγησε την ενοχή του για μικρότερες κατηγορίες και απελάθηκε στη χώρα καταγωγής του, την Τουρκία.

View this post on Instagram A post shared by Jay Fielden (@jayfielden)

Ποιος πήρε το ρολόι;

Μια δεκαετία αργότερα, ήρθαν στην επιφάνεια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Κάρσαν είχε κλέψει την περιουσία του Λένον. Το 2017, ένας οίκος δημοπρασιών με έδρα το Βερολίνο, ονόματι Auctionata, χρεοκόπησε και οι αρχές, ανακάλυψαν 86 αντικείμενα προσωπικής περιουσίας του Λένον, συμπεριλαμβανομένων γυαλιών και ημερολογίων. Αυτά τα αντικείμενα εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός άντρα ονόματι Έρχαν Γ., ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα είχε αποκτήσει από τον Κάρσαν. Το Patek 2499 η Auctionata το πούλησε σε έναν Ιταλό συλλέκτη που ζούσε στο Χονγκ Κονγκ. Ο Ιταλός συλλέκτης – ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «περισσότερο φαν των Rolling Stones» – προσπάθησε στη συνέχεια να πουλήσει το ρολόι μέσω του οίκου δημοπρασιών Christie’s, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε την Όνο ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας.

Το ρολόι βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γενεύη. Από τη μία ο Ιταλός συλλέκτης υποστηρίζει ότι αγόρασε νόμιμα το πολυτελές προϊόν και έχει δικαίωμα να το κρατήσει. Σύμφωνα με εκείνον, η ίδια η Γιόκο Όνο το χάρισε στον Τούρκο σοφέρ ως ένδειξη αγάπης. Από την άλλη, η Όνο υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στην ιδιοκτησία της, αφού εκλάπη από το σπίτι της χωρίς να το γνωρίζει. . Με την υπόθεση να βρίσκεται τώρα στην τελική έφεσή της, το Ελβετικό Δικαστήριο Ομοσπονδιακό αναμένεται να μοιραστεί την ετυμηγορία του εντός του έτους.

* Πηγή: Grace