Έλτον Τζον: Οι καταχρήσεις με τον Τζον Λένον, ο Άντι Γουόρχολ και η «μεγαλύτερη μετάνοιά» του

Το ντοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια καριέρας του Έλτον Τζον με τίτλο: «Elton John: Never Too Late» , έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Παρασκευή. Ο τραγουδιστής του «Rocket Man», αποκάλυψε στην ταινία «Elton John: Never Too Late», ότι αυτός και ο Τζον Λένον είχαν κάποτε «βουνά από κόκα που έβγαιναν από τις μύτες τους», ενώ βρίσκονταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης στις 2 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το People.

Ο Τζον παραδέχτηκε ότι εκείνη τη στιγμή έγινε «παρανοϊκός» και μάλιστα όταν ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα ρώτησε: «Η αστυνομία είναι;».

«Μου πήρε περίπου πέντε λεπτά για να δω από το ματάκι της πόρτας και είδα ότι ήταν ο Άντι Γουόρχολ», πρόσθεσε.

Όταν ο Τζον ενημέρωσε τον Λένον ότι ήταν ο Γουόρχολ – και όχι οι αστυνομικοί, τότε ο δεύτερος πρότεινε στον Έλτον να τον διώξει με αποτέλεσμα ο εικαστικός να συνεχίσει να χτυπάει μανιωδώς.

Σύμφωνα με τον Τζον, δεν ήθελαν να αφήσουν τον Γουόρχολ να μπει στο δωμάτιο επειδή κουβαλούσε μια φωτογραφική μηχανή τύπου Polaroid «παντού» και όσο να πεις δεν είναι κι ό,τι καλύτερο να υπάρχουν αποδείξεις για χρήση ουσιών εις βάρος σου – πόσω μάλλον δε όταν σε ξέρει το άπαν σύμπαν.

Elton John recalls feeling ‘paranoid’ after doing ‘mountains of cocaine’ with John Lennon in new doc https://t.co/tK6BLxQ6Sz pic.twitter.com/6pYveLHFV7 — Page Six (@PageSix) September 7, 2024

Ο Έλτον Τζον είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η «μεγαλύτερη μετάνοιά» του ήταν η χρήση ναρκωτικών. «Η μεγαλύτερη μετάνοιά μου ήταν η χρήση ναρκωτικών, αλλά τούτου δοθέντος, όλος ο πόνος, η κακή συμπεριφορά και όλο το μίσος για τον εαυτό μου έγιναν για να φτάσω εκεί που είμαι τώρα», δήλωσε ο τραγουδιστής του «I’m Still Standing» στο «Today» το 2019.

«Είμαι πραγματικά ένας ευλογημένος άνθρωπος. Αν δεν είχα κάνει επιτέλους το μεγάλο βήμα να ζητήσω βοήθεια πριν από 30 χρόνια, θα ήμουν νεκρός», παραδέχτηκε το 2020 ο τραγουδιστής του «Hold Me Closer» σε ανάρτησή του στο Instagram. Να θυμίσουμε ότι ο 77χρονος κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του και γιόρτασε 34 χρόνια νηφαλιότητας φέτος.