Σον Πεν: Αυτή είναι η νεαρή ηθοποιός με την οποία αντάλλαζε φιλιά στους δρόμους της Μαδρίτης

Πολλές γυναίκες πέρασαν από τη ζωή του Σον Πεν. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον κυκεώνα κατηγοριών που του έσουρνε η Μαντόνα την πάλαι ποτέ δεκαετία του ’80; Μετά το χωρισμό του με την Σαρλίζ Θερόν που δεν μπορούσε και πολλά-πολλα και στην συνέχεια την Αυστραλή ηθοποιό, Λέιλα Τζορτζ, πριν λίγους μήνες είδαμε τον Σον Πεν να αναθεωρεί για τις απόψεις του και να δηλώνει ενθουσιασμένος που είναι single – βέβαια στο μεταξύ φρόντισε να βρεθεί στην αγκαλιά διάφορων καλλονών όπως η Όλγα Κοροτγιάγεβα και η Νάταλι Κέλι. Πρόσφατα όμως φαίνεται πως αντικαταστάθηκε ο ενθουσιασμός του για την εργένικη ζωή με μια νέα σύντροφο.

Ο 64χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε να φιλάει τη νεαρή ηθοποιό Βαλέρια Νίκοβ, ενώ περπατούσε στους δρόμους της Μαδρίτης, το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι «έπιασαν» παπαράτσι της περιοχής να ερωτοτροπεί δημοσίως. Συγκεκριμένα το «φρέσκο» ζεύγος παρατηρήθηκε σε ρομάντική βόλτα να ανταλλάσσει φιλιά κι αγκαλιές, αλλά και να περπατά χέρι-χέρι.

Sean Penn, 64, passionately kisses young actress Valeria Nicov in the streets of Spain https://t.co/e3gfQpoGKU pic.twitter.com/VxzTz14s39

— Page Six (@PageSix) September 8, 2024