Βασίλισσα Καμίλα: Οι απιστίες, το διαζύγιο και η σχέση της σήμερα με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς

Η βασίλισσα Καμίλα και ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς έζησαν μαζί 22 χρόνια γάμου και διατηρούν μέχρι σήμερα εξαιρετικές σχέσεις, παρά τις απιστίες και το διαζύγιο τους. Το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε εκδήλωση του γιου τους, Tom, ο οποίος παρουσίαζε το βιβλίο του με κριτικές πιάτων και βασιλικές συνταγές, με τίτλο «Cooking and The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria To King Charles III».

Το βιβλίο παρουσιάζει βασιλικές συνταγές μεταξύ των οποίων το κουάκερ της βασίλισσας Καμίλα, το κάρυ του Γεωργίου Ε’ και το Bombe Glacée της πριγκίπισσας Ελισάβετ για επιδόρπιο.

Queen Camilla reunites with her ex Andrew Parker Bowles at their son Tom’s book launch in London – as they’re joined by daughter Laura Lopes and the royal’s sister Annabel Elliot https://t.co/WTdTyiDsQx pic.twitter.com/XZ8j9shh1G — Daily Mail Online (@MailOnline) September 5, 2024

Μέχρι και σήμερα, η 77χρονη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου λέγεται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον 84χρονο πρώην ταξίαρχο του στρατού, παρότι ο γάμος τους έχει λήξει από το 1995. Ο ταραχώδης γάμος του ζευγαριού διήρκεσε δύο δεκαετίες, κατά τις οποίες έφεραν στον κόσμο δύο παιδιά, τον συγγραφέα κριτικής τροφίμων Τομ και την καλλιτέχνιδα Λόρα. Το ζευγάρι όμως διατηρούσε παράνομους δεσμούς επί χρόνια.

Αν και άργησαν, τελικά οδηγήθηκαν στον χωρισμό. Η Καμίλα ήταν ως γνωστόν «ερωμένη» του Καρόλου καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του γάμου της με τονΆντριου Πάρκερ Μπόουλς, ενώ ο τελευταίος περιγράφεται από φίλους ως «πολύ άτακτος με τις γυναίκες» κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους.

Andrew Parker Bowles wed Camilla Shand – now Queen Camilla – 51 years ago today in the ‘society wedding of the season’ https://t.co/EFdkG7BYOa pic.twitter.com/ADRQDvn3o8 — Tatler (@Tatlermagazine) July 4, 2024

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου μας είχαμε πάντα την τάση να ακολουθούμε μάλλον διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζούσαμε εντελώς ξεχωριστές ζωές», είχαν δηλώσει σε ανακοίνωσή τους σχετικά με το διαζύγιο.

Έναν χρόνο μετά τον επίσημο χωρισμό τους, ο Άντριου παντρεύτηκε την επί μακρόν ερωμένη του Ρόζμαρι Πίτμαν. Το ζευγάρι ήταν μαζί μέχρι το θάνατο της Ρόζμαρι από καρκίνο σε ηλικία 69 ετών το 2010.

Οι άριστες σχέσεις του Άντριου Πάρκερ Μπόουλς με την Καμίλα μέχρι και σήμερα

Οι δυο τους φαίνεται να τα έχουν βρει μεταξύ τους, παρά το διαζύγιο. Πέρασαν άλλωστε και δύο δεκαετίες μαζί, έχοντας αποκτήσει και τα δύο παιδιά τους. «Είναι πολύ δεμένοι», υποστηρίζουν οι βασιλικές πηγές. «Εκείνος κανονίζει τόσα πολλά γι’ αυτήν. Τρώνε μαζί μεσημεριανό συνέχεια. Ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι ένας άνθρωπος που την συμβουλεύει».

Αυτές οι δηλώσεις αποτυπώνονται και στο γεγονός πως ο Άντριου είναι υποστηρικτικός προς την Καμίλα, αφού παρευρεύθηκε και στον γάμο της με τον Κάρολο, τον Απρίλιο του 2005, όπως επίσης και στην στέψη του βασιλιά, τον Μάιο του 2023.

* Πηγή: Grace