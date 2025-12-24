newspaper
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η καταναλωτική έρευνα της ΕΥ για το πώς θα περάσουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα, μας αποκαλύπτει ότι το 41% θα κάνει δώρα στα αγαπημένα του πρόσωπα, το 53% θα περάσει τις γιορτές στο σπίτι και το 90% θα ψωνίσει με βάση την τιμή. Αντίστοιχη έρευνα της Klarna έδειξε ότι το 95%  έχει επηρεαστεί από την ακρίβεια, και στις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Η αύξηση του κόστους ζωής κάνει τους καταναλωτές πιο κουμπωμένους, αλλά η πλειοψηφία θα βάλει το χέρι στην τσέπη, έστω για να αγοράσει τα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Πηγή: ΕΥ Future Consumer Index Eλλάδα 2025

Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι έξι στους δέκα που δεν θα κάνουν καθόλου δώρα στους άλλους, θα πάρουν το κάτι τις για τον εαυτό τους, ακόμα  και αν δεν το βαφτίσουν δώρο αλλά προσωπικά έξοδα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, το self-gifting, το να αγοράζεις δώρα μόνο για σένα, είναι μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Παρά τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα, χωρίς ενοχές.

Tα είδη ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες (νυχάδικα, κέντρα αισθητικής), τα ψηφιακά γκάτζετ,  wearables, smarthpones, laptop, τα εισιτήρια για ταξίδια και συναυλίες, ενδείκνυνται για self-gifting και διαφημίζονται συχνά με το σλόγκαν «κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου».

πηγή: ΕΥ Future Consumer Index – Eλλάδα 2025

Πρώτα για μένα, μετά για τους άλλους

Έρευνα της πολυεθνικής εταιρείας Rakuten, έδειξε ότι οι αγοραστές υιοθετούν όλο και πιο συχνά τη νοοτροπία «πρώτα για μένα, μετά για σένα».

O τεχνολογικός γίγαντας πίσω από το Viber, διατηρεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες online αγορών διεθνώς, ανταγωνιστική της Amazon.

Σύμφωνα με τη Rakuten, από τις αρχές του δ’ τριμήνου, πολλοί αγοραστές έδωσαν προτεραιότητα στις προσωπικές τους ανάγκες πριν στραφούν στα δώρα των Χριστουγέννων.

Καθώς η εορταστική σεζόν ξεκινάει ανεπίσημα από τα μέσα Νοεμβρίου, εν όψει της Black Friday και της Cyber Monday, που ξεχειλώνουν σε Βlack Week και  Cyber Weekend, το ποδαρικό στις προ-χριστουγεννιάτικες αγορές γίνεται με self-gifting.

Σε ΗΠΑ και ΕΕ οι online πλατφόρμες κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση σε κατηγορίες όπως τα προϊόντα για κατοικίδια, τα είδη σπιτιού καθώς και στην παράδοση φαγητού, αντανακλώντας την τάση «πρώτα ο εαυτός μου».

Η εταιρεία έρευνας αγοράς Numerator ανέφερε επίσης ότι «μόνο το 67% των αγορών του Cyber Weekend ήταν κυρίως δώρα», υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη στροφή στο self-gifting.

«Είναι σημαντικό για τα brands και τους λιανέμπορους να κατανοήσουν αυτή την αλλαγή, ώστε να τοποθετήσουν καλύτερα τις προσφορές τους και να εκμεταλλευτούν τόσο τις στιγμές φροντίδας του εαυτού όσο και τις στιγμές αγοράς δώρων», σημειώνει η έρευνα της Rakuten.

To Time βάφτισε τους Μillenials «me me me generation», γενιά εαυτούληδων.

H γενιά του «εγώ-εγώ-εγώ» ψωνίζει (και) για την πάρτη της

Νέα έρευνα της eBay Advertising, της διαφημιστικής υπηρεσίας της ομώνυμης πλατφόρμας, αποκαλύπτει ότι τα φετινά Χριστούγεννα οι καταναλωτές τοποθετούν τους εαυτούς τους στην κορυφή της λίστας των δώρων.

Δημοσκόπηση σε δείγμα 2.000 αγοραστών στη Βρετανία, διαπίστωσε ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις (29%) τείνει να ξοδεύει περισσότερα για τον εαυτό του, παρά για τους φίλους ή τους συγγενείς τα Χριστούγεννα. Στην ηλικιακή κατηγορία των millennials (γεννημένοι μεταξύ 1981-1996) τα ποσοστά των «πρώτα η πάρτη μου», αγγίζουν το 50%.

Πρόκειται για τη γενιά που αν και σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση, μεγάλωσε σε μια εποχή που ο ατομικισμός ήταν η κυρίαρχη κουλτούρα, κάτι που ισχύει σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Τα ΜΜΕ βάφτισαν τους millennials ως την «me me me generation», τη γενιά του «εγώ-εγώ-εγώ», κολλώντας τους τη ρετσινιά του εγωκεντρικού νάρκισσου. Οι γονείς τους, οι baby boomers, είχαν τον τίτλο της «me generation», καθώς η μεταπολεμική ευημερία (σε χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου), τους επέτρεψε να ασχοληθούν περισσότερο με τον εαυτό τους, την καριέρα τους και την ατομική κατανάλωση.

Όπως όλες οι γενικεύσεις, τα παραπάνω έχουν μια δόση αλήθειας αλλά και πολλές εξαιρέσεις. Δεν σημαίνει ότι οι όλοι σημερινοί 30άρηδες-45άρηδες είναι απαραίτητα πιο εγωιστές και εαυτούληδες, ούτε ότι δεν θα αγοράσουν δώρα για άλλους. Σημαίνει όμως ότι είναι πιο πιθανόν να «επενδύσουν» το ψαλιδισμένο εισόδημά τους (και) στον εαυτό τους, καθώς είναι η γενιά που δυσκολεύεται να κάνει δική της οικογένεια.

Το 26% της Gen Z θα αυξήσει τις δαπάνες για αγορές – ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο

Χριστούγεννα και Gen Z

Έχει αποδειχθεί ότι σε περιόδους οικονομικής ανασφάλειας οι καταναλωτές στρέφονται σε «μικρές προσιτές πολυτέλειες» για τον εαυτό τους, ακόμα και αν δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες. Στον χώρο του μάρκετινγκ το αποκαλούν «φαινόμενο του κραγιόν», μια τάση που επέστρεψε δυναμικά μετά την πανδημία και αγκαλιάστηκε από την Gen Z.

Η εταιρεία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου Omnisend διεξήγαγε έρευνα σε 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ για τις εορταστικές αγορές και διαπίστωσε ότι το 60,4% της Γενιάς Z  ψωνίζει  δώρα για τον εαυτό του, σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό από τους Baby Boomers (35,6%) και τη Γενιάς X (36,1%).  Στην ίδια έρευνα η Gen Z ξεχωρίζει ως «η μοναδική γενιά που σε πλειοψηφικό ποσοστό (54%) σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα σε εορταστικες αγορές από ό,τι πέρυσι», ενώ οι μεγαλύτεροι θα ξοδέψουν τα ίδια ή λιγότερα. Στην Ελλάδα το 26% της Gen Z στοχεύει να ξοδέψει περισσότερα για δώρα φέτος τα Χριστούγεννα, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο (13%).

«Η τάση της Γενιάς Ζ να αγοράζει δώρα για τον εαυτό της είναι μέρος της ευρύτερης στροφής στις »μικρές απολαύσεις» που αναδύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι καταναλωτές »κερνάνε» τον εαυτό τους μικρές πολυτέλειες όπως εκλεκτό καφέ ή προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας», λέει ο Greg Zakowicz, εμπειρογνώμονας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Omnisend.

«Γενικά, έχουμε παρατηρήσει μια βαθύτερη μετατόπιση στις αξίες των καταναλωτών προς την αυτοφροντίδα και την προσωπική ικανοποίηση, και η περίοδος των εορτών δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι λιανέμποροι έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή την τάση, με  προσφορές »αγοράστε ένα, πάρτε ένα δωρεάν» ή ακόμα και με ολόκληρες συλλογές με θέμα »χαρίστε στον εαυτό σας μια απόλαυση»», καταλήγει ο αναλυτής.

