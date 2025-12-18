newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Οι γιορτινές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών σε αριθμούς
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι γιορτινές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών σε αριθμούς

Τις γιορτές, οι Έλληνες αφιερώνουν χρόνο στην οικογένεια και την παρέα, σύμφωνα με τη Focus Bari

Σύνταξη
Με αφορμή την εορταστική περίοδο, η Focus Bari, Affiliate Partner της YouGov στην Ελλάδα, ανέτρεξε στα δεδομένα της YouGov Profiles και φωτίζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες επιλέγουν να ζουν και να γιορτάζουν.

Τα ευρήματα σκιαγραφούν ένα πορτρέτο κοινωνικό, οικογενειακό και βαθιά συνδεδεμένο με την ανάγκη για ουσιαστικό χρόνο και προσωπική ισορροπία.

Focus Bari: Το σπίτι ως σημείο συνάντησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τρεις στους πέντε Έλληνες (60%) δηλώνουν ότι τους αρέσει να καλούν κόσμο στο σπίτι τους. Η φιλοξενία παραμένει βασικό στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας, ειδικά τις γιορτές, όπου οι ζεστές και αυθεντικές στιγμές παρέας αποκτούν ξεχωριστή αξία.

Παράλληλα, το 76% θεωρεί σημαντικό να περνά χρόνο με την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας ότι οι γιορτές λειτουργούν ως αφορμή για επανασύνδεση και ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών.

Κοινωνικότητα και επαφή με το έξω

Η ανάγκη για κοινωνική επαφή δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό χώρο. Το 66% των Ελλήνων θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ πάνω από ένας στους δύο (53%) δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Έλληνες αναζητούν μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνικότητα και στις δραστηριότητες που τους προσφέρουν ευεξία και καλή διάθεση.

Νέα ενδιαφέροντα και ανάγκη για χαλάρωση

Οι γιορτές φαίνεται πως λειτουργούν και ως περίοδος προσωπικής ανανέωσης. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (54%) αγαπούν να ανακαλύπτουν νέα χόμπι ή ενδιαφέροντα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (79%) εκτιμά δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απαλλαγή από το άγχος. Σε μια καθημερινότητα με έντονους ρυθμούς, οι γιορτές προσφέρουν τον χρόνο και τον χώρο για όσα μας ευχαριστούν και μας ηρεμούν.

Χριστουγεννιάτικες γεύσεις και σύμβολα

Όπως δείχνουν σταθερά οι έρευνες της Focus Bari, τα μελομακάρονα παραμένουν η πιο δημοφιλής γλυκιά επιλογή των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της παράδοσης. Όσον αφορά τον Αη Βασίλη, η πλειοψηφία τον αντιμετωπίζει ως σύμβολο χαράς και ως μια όμορφη ιστορία για τα παιδιά – και, γιατί όχι, και για τους μεγάλους.

Τα ευρήματα συνθέτουν μια εικόνα όπου οι γιορτές αποτελούν σημείο συνάντησης αξιών, συναισθημάτων και μικρών απολαύσεων, που παραμένουν διαχρονικά σημαντικές για τους Έλληνες.

Πηγή: ΟΤ

World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
