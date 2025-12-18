Οι γιορτινές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών σε αριθμούς

Με αφορμή την εορταστική περίοδο, η Focus Bari, Affiliate Partner της YouGov στην Ελλάδα, ανέτρεξε στα δεδομένα της YouGov Profiles και φωτίζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες επιλέγουν να ζουν και να γιορτάζουν.

Τα ευρήματα σκιαγραφούν ένα πορτρέτο κοινωνικό, οικογενειακό και βαθιά συνδεδεμένο με την ανάγκη για ουσιαστικό χρόνο και προσωπική ισορροπία.

Focus Bari: Το σπίτι ως σημείο συνάντησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τρεις στους πέντε Έλληνες (60%) δηλώνουν ότι τους αρέσει να καλούν κόσμο στο σπίτι τους. Η φιλοξενία παραμένει βασικό στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας, ειδικά τις γιορτές, όπου οι ζεστές και αυθεντικές στιγμές παρέας αποκτούν ξεχωριστή αξία.

Παράλληλα, το 76% θεωρεί σημαντικό να περνά χρόνο με την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας ότι οι γιορτές λειτουργούν ως αφορμή για επανασύνδεση και ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών.

Κοινωνικότητα και επαφή με το έξω

Η ανάγκη για κοινωνική επαφή δεν περιορίζεται μόνο στον ιδιωτικό χώρο. Το 66% των Ελλήνων θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ πάνω από ένας στους δύο (53%) δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Έλληνες αναζητούν μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνικότητα και στις δραστηριότητες που τους προσφέρουν ευεξία και καλή διάθεση.

Νέα ενδιαφέροντα και ανάγκη για χαλάρωση

Οι γιορτές φαίνεται πως λειτουργούν και ως περίοδος προσωπικής ανανέωσης. Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (54%) αγαπούν να ανακαλύπτουν νέα χόμπι ή ενδιαφέροντα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (79%) εκτιμά δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απαλλαγή από το άγχος. Σε μια καθημερινότητα με έντονους ρυθμούς, οι γιορτές προσφέρουν τον χρόνο και τον χώρο για όσα μας ευχαριστούν και μας ηρεμούν.

Χριστουγεννιάτικες γεύσεις και σύμβολα

Όπως δείχνουν σταθερά οι έρευνες της Focus Bari, τα μελομακάρονα παραμένουν η πιο δημοφιλής γλυκιά επιλογή των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της παράδοσης. Όσον αφορά τον Αη Βασίλη, η πλειοψηφία τον αντιμετωπίζει ως σύμβολο χαράς και ως μια όμορφη ιστορία για τα παιδιά – και, γιατί όχι, και για τους μεγάλους.

Τα ευρήματα συνθέτουν μια εικόνα όπου οι γιορτές αποτελούν σημείο συνάντησης αξιών, συναισθημάτων και μικρών απολαύσεων, που παραμένουν διαχρονικά σημαντικές για τους Έλληνες.

Πηγή: ΟΤ