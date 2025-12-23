magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
«Saturday Night Live»: Ο Φιν Γούλφχαρντ θα είναι ο παρουσιαστής του πρώτου επεισόδιου του 2026
«Saturday Night Live»: Ο Φιν Γούλφχαρντ θα είναι ο παρουσιαστής του πρώτου επεισόδιου του 2026

Ο Φιν Γούλφχαρντ, ερμηνεύει τον ρόλο του Μάικ Γουίλεραστέρας στη δημοφιλή σειρά Stranger Things.

Στο πρώτο επεισόδιο του «Saturday Night Live» για το 2026 παρουσιαστής θα είναι ο Φιν Γούλφχαρντ και μουσικός καλεσμένος ο A$AP Rocky.

«Saturday Night Live»: Μια λαμπερή βραδιά

Το επεισόδιο, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιανουαρίου, έρχεται εβδομάδες μετά το φινάλε της σειράς του «Stranger Things» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Καναδός ηθοποιός Φιν Γούλφχαρντ.

Εν τω μεταξύ, ο Rocky θα ερμηνεύσει τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του «Don’t Be Dumb», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου.

Φιν Γούλφχαρντ: Τι δηλώνει για τον ρόλο που του καθορίζει την καριέρα του

Αν και το τελευταίο επεισόδιο στο Netflix του «Stranger Things» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός δήλωσε στο Variety ότι δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει πίσω του τη σειρά.

«Ο τρόπος για να προχωρήσω στη ζωή και την καριέρα μου δεν είναι να προσπαθήσω να αντικαταστήσω τη σειρά. Είναι να προσπαθήσω να την αγκαλιάσω πραγματικά» είπε στη συνέντευξη. «Επειδή το να το αντιμετωπίσω θα ήταν λάθος, γιατί τότε ξεχνάς από πού ξεκίνησαν όλα» πρόσθεσε.

Ο Rocky μίλησε στο Variety για το πρώτο single «Highjack» του «Don’t Be Dumb», στο οποίο συμμετέχει η τραγουδοποιός Τζέσικα Πρατ.

«Μου αρέσει να κάνω πράγματα που δεν βγάζουν νόημα» είπε στη συνέντευξη. «Κανείς δεν θα σκεφτόταν να εντάξει τη [φολκ μουσικό] Τζέσικα Πρατ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η φωνή της είναι τόσο αγγελική. Με άφησε κυριολεκτικά να γράψω ολόκληρο το τραγούδι και απλώς το τραγούδησε υπέροχα».

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
«Αριστούργημα» 22.12.25

Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί τον βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
Πρωτοπόρος 22.12.25

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

Σύνταξη
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού
Ευρωπαϊκή Οδηγία 23.12.25

Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, και για την Ελλάδα, για να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια. Όμως πάνω από επτά στους δέκα εργαζόμενους, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια για τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ 23.12.25

Αυτά θα είναι τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ

Τα σχέδια για τα νέα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα είναι, όπως τόνισε, 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς στα Τίρανα
Επεσαν μολότοφ 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα σε διαδήλωση κατά της διαφθοράς

Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν διαδηλωτές στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Εντι Ράμα στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία της αντιπροέδρου που κατηγορείται για διαφθορά.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ήταν σοφό για τον Μαδούρο να φύγει – Μαδούρο: Θα τα πήγαινε καλύτερα ο Τραμπ αν κοιτούσε τη χώρα του
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 23.12.25

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ που του ζητάει να φύγει

Αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρίνει ότι είναι σοφό για τον βενεζουελάνο ομόλογό του να φύγει, ο οποίος του απαντά ότι θα έκανε καλά να κοιτάει τη χώρα του.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Κολομβία: Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Κολομβία 23.12.25

Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

Drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό με γλυφοσάτη στην Κολομβία, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Ουκρανία 23.12.25

Νέα ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
