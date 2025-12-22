O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε χθες Κυριακή τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Charles De Gaulle και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι με γαλλικά στρατεύματα, για τα Χριστούγεννα (φωτογραφία, επάνω, από Elysee Palace).

Η κατασκευή του νέου αεροπλανοφόρου ανακοινώνεται παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση

«Η απόφαση να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτήν την εβδομάδα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αυτό το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας, της ισχύος της βιομηχανίας, της τεχνικής, μιας ισχύος στην υπηρεσία της ελευθερίας στις θάλασσες εν μέσω ταραγμένων καιρών», διαβεβαίωσε.

Η ανακοίνωση της επίσημης έναρξης των εργασιών κατασκευής αναμενόταν με έντονο ενδιαφέρον παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, την ώρα που το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων και οι εξελισσόμενες απειλές θέτουν υπό πίεση το σχέδιο.

Πολύ πιο ογκώδες

Επίσης πυρηνοκίνητο, το νέο αεροπλανοφόρο θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό. Θα είναι 80.000 τόνων για περίπου 310 μέτρα μήκος έναντι εκτοπίσματος 42000 τόνων για 261 μέτρα του Charles De Gaulle. Με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε αυτήν την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στρατιωτικό σύμμαχο με τον οποίο το Παρίσι θέλει να ενισχύσει τη «στρατηγική σχέση» του, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη συνεργασία στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ