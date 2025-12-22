Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) η προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη κατά της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της ΕΥΠ, η οποία και αρνείται εδώ και ενάμισι χρόνο να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήδη ο αντιπρόεδρος του τμήματος του ΕΔΔΑ στο οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση, αναμένεται να ζητήσει επίσημες απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση.

Προθεσμία

Ειδικότερα προτίθεται να ζητήσει από την ελληνική πλευρά τη δική της άποψη για τα γεγονότα, όπως και όποιες παρατηρήσεις έχει να υποβάλλει σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον και σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η αίτηση Ανδρουλάκη θα έχει «προτεραιότητα» και θα εξεταστεί εντός του 2026. Γι’ αυτό άλλωστε και η προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο στην ελληνική κυβέρνηση για να απαντήσει, λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Η διαδικασία μετά έχει ως εξής: Αφού απαντήσει η κυβέρνηση η πλευρά Ανδρουλάκη θα λάβει σχετικό αντίγραφο και θα έχει τη δυνατότητα να στείλει εκ νέου παρατηρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις συγκεκριμένες εξελίξεις έκανε γνωστές ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 465 του Απριλίου του 2024, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Τεύχος Α’/31.3.2021) με την οποία η ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε -πλήρως και καθολικά- στην ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να ενημερώνει οποιονδήποτε θιγόμενο πολίτη για την ολοκληρωθείσα παρακολούθησή του εκ μέρους της ΕΥΠ ή της Αντιτρομοκρατικής, εφόσον αυτή είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εν λόγω διάταξη είχε ψηφιστεί μέσω μιας τροπολογίας την Άνοιξη του 2021, η οποία εμφανίστηκε σε άσχετο νομοσχέδιο και είχε μάλιστα αναδρομική ισχύ. Στόχος τότε ήταν να συγκαλυφθεί εκ μέρους της κυβέρνησης η υπόθεση παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη από την ΕΥΠ, που είχε γίνει ήδη γνωστή.

Η άρνηση

Παρά την απόφαση του ΣτΕ, η ΕΥΠ αρνείται έως σήμερα να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ποιους λόγους βρέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου του 2021. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2022 και την ημέρα που επιβεβαιωνόταν με τον πιο επίσημο τρόπο η μόλυνση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ εξαφάνιζε τα στοιχεία του, όπως είχε δηλώσει ο τότε επικεφαλής της Υπηρεσίας, Παναγιώτης Κοντολέων. Υπενθυμίζεται τέλος ότι πολιτικός επικεφαλής της ΕΥΠ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός με τον νόμο του επιτελικού κράτους, τον πρώτο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ το 2019.