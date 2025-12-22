Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μια νύχτα μόνο: Κρυφές συναντήσεις και αποκαλύψεις
22 Δεκεμβρίου 2025 | 14:37

Μια νύχτα μόνο: Κρυφές συναντήσεις και αποκαλύψεις

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Spotlight

Το 26ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία έχει σχέση ο Σάββας και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο

Ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίζεται με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται, προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις.

Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις. Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της.

Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος – ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη. Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν… η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono

googlenews

