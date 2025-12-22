Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
H γη της ελιάς: Το φινάλε του Δημοσθένη συγκλονίζει απόψε
22 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

H γη της ελιάς: Το φινάλε του Δημοσθένη συγκλονίζει απόψε

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Συναρπαστικές εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA, Η γη της ελιάς.

Η Ασπασία, αποφασισμένη να μάθει την αλήθεια για τον Κίμωνα, τον οδηγεί σε ένα αμείλικτο τέλος.

Την ίδια ώρα, οι ισορροπίες ανατρέπονται από την ξαφνική εμφάνιση του Ορέστη, τον οποίο υποδύεται ο Νίκος Νικολάου.

Οι εξελίξεις τρέχουν και τίποτα δεν θα μείνει ίδιο…

Απόψε, στις 22:20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει. Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας. Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει.

Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο. Όταν το μάθει η Βασιλική, θα αναγκαστεί να ακυρώσει τον γάμο. Ο Στέφανος, ωστόσο, προτείνει κάτι άλλο, πιο ανατρεπτικό. Ο Ορέστης φτάνει στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και η Χριστιάνα μόλις τον βλέπει το σκάει από το παράθυρο φοβούμενη ότι μπορεί να μιλήσει για εκείνη, καθώς την ξέρει καλά.

Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης. Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.

Δείτε το trailer

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

