ΕΟ ΚΚΕ: «Επέτειος συμφωνίας του Ντέιτον: “Ειρηνευτικές” συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»

Παρέμβαση στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου για την «30ή επέτειο από την υπογραφή της συμφωνίας Ντέιτον-Παρισιού», πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, υπογράμμισε:

«30 χρόνια μετά την ιμπεριαλιστική συμφωνία του Ντέιτον: η ευρωΝΑΤΟική διάλυση της Γιουγκοσλαβίας κι η επέμβαση έφερε το προτεκτοράτο της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Να ποια είναι η ιμπεριαλιστική «ειρήνη»: ανταγωνισμοί που οξύνονται, αμφισβήτηση συνόρων, 30 χρόνια επικυρίαρχος στρατός της ΕΕ».

Αυτοτελής αγώνας των εργαζομένων

Και πρόσθεσε:

«Όλα τα Βαλκάνια μια πυριτιδαποθήκη, σε μια περιοχή-σταυροδρόμι δρόμων ενέργειας, μεταφοράς εμπορευμάτων και στρατιωτικού υλικού, στο φόντο της γενικευμένης αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία.

Η ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ – άλλοτε καρότο κι άλλοτε μαστίγιο – πολύπλευρη παρέμβαση στα εσωτερικά των χωρών, που εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντά της στον ανταγωνισμό. Σε αυτά τα πλαίσια, η ελληνική αστική τάξη ζητά μερίδιο στη λεία και η κυβέρνηση ΝΔ κλιμακώνει την εμπλοκή, δίνει ως ανταλλάγματα στον ευρωατλαντισμό έλεγχο ελληνικών λιμανιών, βάσεις-ορμητήρια όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης».

Όπως επισήμανε ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, «η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων ποτέ δεν προέκυψε μέσα από συμφωνίες και συμβιβασμούς των καπιταλιστών με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Αλλά μέσα από τον αυτοτελή αγώνα των εργαζομένων ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς, την αλλαγή συνόρων, την πάλη ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, με στόχο τη δική τους εξουσία».