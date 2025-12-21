«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει να νοσηλεύεται προληπτικά, έπειτα από επεισόδιο έντονης υπερκόπωσης, με την κατάσταση της υγείας του ωστόσο να παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Όπως ανέφερε ο ίδιος, για περίπου 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε καταφέρει να ξεκουραστεί επαρκώς, κάτι που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, όπου εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως εξήγησε, αισθάνεται πλέον πολύ καλύτερα και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρει εξιτήριο.

Παράλληλα, αποκάλυψε και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, σημειώνοντας πότε σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή. Ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στην ημερομηνία που θα επανεκκινήσουν οι νυχτερινές του εμφανίσεις στο μουσικό κέντρο όπου εμφανίζεται, μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να βρεθεί ξανά κοντά στο κοινό του — αυτή τη φορά με περισσότερη φροντίδα για τον εαυτό του.

Ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Κουράστηκα από τις εμφανίσεις και τις βραδινές και τις τηλεοπτικές. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω, την Τετάρτη θα ξεκινήσω στο μαγαζί.

»Απλώς σήμερα έπρεπε να ξεκουραστώ και έκατσα μέσα στο νοσοκομείο. Θα μου κάνουν όλες τις εξετάσεις να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ξεκουράζομαι, γιατί είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Υπερκόπωση μου είπαν ότι ήταν. Σήμερα είμαι καλύτερα, από χθες που κοιμήθηκα είμαι καλύτερα. Είναι δίπλα μου αυτοί που επιτρέπονται»