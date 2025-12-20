newspaper
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 08:50

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

iΟ πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε το Σάββατο ότι η εβραϊκή κοινότητα της χώρας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», μετά την παρουσία του σε τελετή μνήμης σε συναγωγή του Σίδνεϊ για τα θύματα της μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Μποντάι.

Η μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι την Κυριακή, διερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τους Εβραίους. Οι αρχές έχουν εντείνει τις περιπολίες και την αστυνόμευση σε ολόκληρη τη χώρα για να αποτρέψουν περαιτέρω αντισημιτική βία.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε στη Μεγάλη Συναγωγή του Σίδνεϊ την Παρασκευή το βράδυ έδειξε ότι «το πνεύμα της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας είναι εντελώς αδιάσπαστο».

«Ήταν μια βραδιά ενότητας, ανθεκτικότητας, παρηγοριάς, πίστης και αγάπης», δήλωσε ο Αλμπανέζε σε τηλεοπτική συνέντευξη από την πρωτεύουσα Κανμπέρα, πριν από την εθνική ημέρα περισυλλογής την Κυριακή για να τιμήσει τα 15 άτομα που σκοτώθηκαν και τις δεκάδες που τραυματίστηκαν στην επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν ένας πατέρας και ο γιος του.

Αυστηροποίηση της νομοθεσίας

Ο Αλμπανέζε, υπό την πίεση των επικριτών που λένε ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έχει κάνει αρκετά για να περιορίσει την έξαρση του αντισημιτισμού από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα, υποσχέθηκε να ενισχύσει τους νόμους κατά του μίσους μετά τη σφαγή.

Η κυβέρνηση της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην οποία ανήκει το Σίδνεϊ, έχει επίσης δεσμευτεί για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Το Σάββατο υποσχέθηκε να καταθέσει νομοσχέδιο τη Δευτέρα για την απαγόρευση της επίδειξης συμβόλων και σημαιών «τρομοκρατικών οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Αλ Κάιντα, της Αλ Σαμπάμπ, της Μπόκο Χαράμ, της Χάμας, της Χεζμπολάχ και του Ισλαμικού Κράτους.

«Η επίδειξη αυτών των συμβόλων μπορεί να γίνει μόνο από κάποιον που είναι είτε διαταραγμένος είτε έχει την πρόθεση να προσβάλει, να εκφοβίσει και να τρομάξει», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Μάικλ Ντέιλι σε συνέντευξη Τύπου στο Σίδνεϊ, όπου 15 από τους τραυματίες της επίθεσης παρέμεναν νοσηλευόμενοι.

Οι ναυαγοσώστες επιστρέφουν στην παραλία Μπόντι

Περίπου 1.000 ναυαγοσώστες επέστρεψαν στο καθήκον τους στην παραλία Μποντάι το Σάββατο, ξαναρχίζοντας τις τακτικές περιπολίες μετά από μια διακοπή που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς την πρώτη βραδιά του εβραϊκού φεστιβάλ των φώτων. Μετά την επίθεση, οι αρχές έκλεισαν τους δρόμους σε ολόκληρο το φημισμένο παραθαλάσσιο προάστιο για αρκετές ημέρες.

Δύο μέλη του Bondi Surf Life Saving Club αγκαλιάζονται, ενώ άνθρωποι αφήνουν λουλούδια και αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εορτασμού του εβραϊκού Χανουκά στην παραλία Bondi Beach στις 14 Δεκεμβρίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 20 Δεκεμβρίου 2025.

Οι εθελοντές και επαγγελματίες ναυαγοσώστες της παραλίας, με τις χαρακτηριστικές κόκκινες και κίτρινες στολές τους, παρατάχθηκαν στην άμμο το Σάββατο το πρωί για δύο λεπτά σιγής προς τιμήν των θυμάτων, σύμφωνα με την Surf Life Saving Australia.

Ο πρόεδρος της ομίλου, Πίτερ Άγκνιου, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η τιμητική εκδήλωση έγινε «από σεβασμό προς την εβραϊκή κοινότητα και επίσης για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σήμερα το πρωί».

Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας συγκεντρώθηκε την Παρασκευή στην παραλία Μποντάι για προσευχές, ενώ εκατοντάδες κολυμβητές και σέρφερ σχημάτισαν έναν τεράστιο κύκλο στα νερά της παραλίας για να τιμήσουν τα θύματα.

Έγκλημα τρομοκρατίας

Ο φερόμενος ως δράστης Σάτζιντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.

Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, ο οποίος επίσης πυροβολήθηκε από την αστυνομία και βγήκε από το κώμα το απόγευμα της Τρίτης, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων φόνος και τρομοκρατία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παραμένει υπό κράτηση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με δήλωση της επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες εμπνεύστηκαν από τη σουνιτική μουσουλμανική ομάδα Ισλαμικό Κράτος, καθώς σημαίες της ομάδας βρέθηκαν στο αυτοκίνητο με το οποίο οι δύο άνδρες πήγαν στο Μπόντι.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

