Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία, μετά την επίθεση στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή που άφησε πίσω 15 νεκρούς, χωρίς να λογαριάζεται ο ένας από τους δράστες (φωτογραφία του Reuters/Jeremy Piper, επάνω, από τις κηδείες των θυμάτων).

Η Κυριακή κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την ένοπλη επίθεση

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι.

Στην Αυστραλία, επίσης, η Κυριακή κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την ένοπλη επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο αυστραλός πρωθυπουργός.

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζε ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Κατηγορείται για 59 αδικήματα

Ο Ναβίντ Ακράμ, ο ένας επιζών ύποπτος για το μακελειό, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 φόνους και μία τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο άλλος δράστης, ο 50χρονολς Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος ήταν πατέρας του επιζώντος, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.