Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
16.12.2025 | 08:39
Προβλήματα στο Μετρό - Εκτός λειτουργίας τμήμα της Γραμμής 3
Γιατί ο καθένας στα προάστια του Σίδνεϋ μπορεί να έχει 6 όπλα;
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 09:23

Γιατί ο καθένας στα προάστια του Σίδνεϋ μπορεί να έχει 6 όπλα;

Εγκληματολόγος από το Πανεπιστήμιο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας εξηγεί πως αποκτούν οι Αυστραλοί τόσο όπλα και τι θα μπορούσε να αλλάξει στον νόμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Spotlight

Ο 50χρονος πατέρας, Sajid Akram, και ο 24χρονος γιος του, Naveed Akram, οι άνθρωποι που σκότωσαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Μπόνταϊ του Σίδνεϊ  είχαν στην κατοχή τους έξι όπλα. Γιατί όμως τόσα όπλα σε ένα νοικοκυριό;

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλα ήταν καταχωριμένα πυροβόλα όπλα. Ο πατέρας, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας, διέθετε άδεια για ψυχαγωγικό κυνήγι και ήταν μέλος σκοπευτικού συλλόγου.

Η Σουζάνα Φέι, Επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Κουίνσλαντ, εξηγεί στο The Conversation ότι πολλά στοιχεία των αυστραλιανών νόμων περί ελέγχου όπλων λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά χρειάζονται κάποιες αλλαγές.

Μετά τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονική επίθεση στην Αυστραλία το 1996 οι Αυστραλιανοί νομοθέτησαν την περίφημη Εθνική Συμφωνία για τα Πυροβόλα Όπλα (National Firearms Agreement – NFA) του 1996.

Οι διατάξεις περί γνήσιου λόγου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς απαιτούν από τους ανθρώπους να έχουν ενεργή σχέση με την κοινότητα των κατόχων όπλων, ενώ σημειώνει ότι  αποτρέπεται η αγορά όπλων από λεγόμενους «μοναχικούς λύκους» απλώς και μόνο για να τα έχουν.

«Η έρευνά μου με σκοπευτικούς συλλόγους έχει επίσης δείξει ότι τα μέλη μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο μηχανισμό ασφάλειας στη βάση της κοινότητας. Συνήθως προσέχουν ο ένας τον άλλον και παρεμβαίνουν αν παρατηρήσουν ανησυχητική αλλαγή στις στάσεις ή τις πεποιθήσεις κάποιου» υπογραμμίζει η ίδια.

Υπογραμμίζει ότι αν τα πράγματα φαίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, πολλοί αναφέρουν συναδέλφους τους στην αστυνομία ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω η κατάσταση. «Η κοινότητα των κατόχων όπλων θέλει επίσης οι κοινωνίες μας να είναι ασφαλείς».

Αυτό αυτό εγείρει το ερώτημα για το πόσο ενεργή ήταν η συμμετοχή του Sajid Akram σε αυτή την υπόθεση στην τοπική του κοινότητα όπλων.

Πώς αποκτάς όπλα στη Νέα Νότια Ουαλία

Όταν κάνει κάποιος αίτηση για να αποκτήσει όπλο, οι αρχές διενεργούν έλεγχο ιστορικού για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ποινικό μητρώο, ότι ψυχικά είναι υγιής και δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο αιτών πρέπει επίσης να περάσει το τεστ του «κατάλληλου και ορθού προσώπου». Η αστυνομία αναφέρει ότι το τεστ αυτό ελέγχει αν κάποιος είναι «καλού χαρακτήρα, νομοταγής, έντιμος και επιδεικνύει καλή κρίση».

Στη συνέχεια ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση για «άδεια απόκτησης», δηλαδή το είδος του όπλου που θέλει. Αν πρόκειται για το πρώτο του όπλο, θα περιμένει έως και 28 ημέρες για να το έχει στη κατοχή του.

Πρέπει επίσης να περάσει μάθημα ασφάλειας, με πρακτικό και θεωρητικό σκέλος, συμπεριλαμβανομένης γραπτής εξέτασης.

Η ειδικός προσθέτει ότι τα όπλα, αφού αποκτηθούν, πρέπει να αποθηκεύονται με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να φυλάσσονται γεμάτα, ενώ τα πυρομαχικά πρέπει να διατηρούνται σε ξεχωριστό χρηματοκιβώτιο.

Τέλος, η Φέι σημειώνει ότι κάποιος πρέπει να έχει «γνήσιο λόγο» για να αγοράσει ένα όπλο, δηλαδή επαγγελματικοί λόγοι (κυνήγι) ή ψυχαγωγία (σκοποβολή), αλλά όχι για λόγους ασφαλείας, καθώς στη Νέα Νότια Ουαλία η προσωπική προστασία δεν αποτελεί γνήσιο λόγο.

Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν ότι ο λόγος τους είναι αληθής, δηλαδή αν κυνηγάνε θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του ιδιοκτήτη της γής στην οποία σκοπεύουν να κυνηγήσουν ή αν είναι για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πρέπει να συμμετέχει σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων κάθε χρόνο.

Τι θα αλλάξει;

‘Ενας από τους άνδρες ήταν γνωστός στην ASIO (Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας). Τα όπλα ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του πατέρα. Το Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των εργασιών για ένα εθνικό μητρώο όπλων και του περιορισμού των αδειών οπλοκατοχής μόνο σε Αυστραλούς πολίτες.

Η επίκουρη καθηγήτρια λέει οι αρχές θα προχωρήσουν επίσης στην επιβολή ανώτατου ορίου στον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένα άτομο. Η Δυτική Αυστραλία το έκανε νωρίτερα φέτος, όπου οι ερασιτέχνες σκοπευτές μπορούν να έχουν έως πέντε όπλα, ενώ οι επαγγελματίες πχ κυνηγοί έως δέκα.

Για την ειδική όμως αν και είναι λογικό να εξετάζεται η λειτουργία των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου όπλων, δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματικό θα ήταν ένα τέτοιο μέτρο. «Στην περίπτωση της επίθεσης στο Μποντάι, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και τον αριθμό τους. Επιπλέον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράζουν περισσότερα όπλα απλώς επειδή το επιθυμούν. Πρέπει να αποδεικνύουν γνήσιο λόγο για να κατέχουν κάθε επιπλέον όπλο».

Τι γίνεται με την επανεξέταση των αδειών;

Το Εθνικό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να περιορίσει τις άδειες οπλοκατοχής αορίστου χρόνου.

Όπως ισχύει σήμερα, οι άδειες συνήθως δεν χορηγούνται εφ’ όρου ζωής. Τα διαστήματα ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία, αλλά στη Νέα Νότια Ουαλία οι περισσότερες άδειες εκδίδονται για περίοδο από δύο έως πέντε έτη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν τυχόν αλλαγές θα καταστήσουν αυτές τις ανανεώσεις συχνότερες.

Ωστόσο, η εγκληματολόγος παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί αδειοδότησης καταγράφουν μόνο όσα είναι ήδη γνωστά ότι έχουν συμβεί. «Εκτός αν κάποιος έχει ήδη παραβεί τον νόμο, οι αρχές δεν θα εντοπίσουν απαραίτητα ανησυχητική συμπεριφορά» λέει. Πράγματι, «οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο δράστης του Μποντάι που κατείχε αυτά τα όπλα δεν είχε «κανένα περιστατικό» σε σχέση με την άδειά του. Η συχνότερη ανανέωσή της ίσως να είχε αποκαλύψει κάτι σημαντικό, ίσως και όχι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αρκετά για το περιστατικό ώστε να πούμε αν μια τέτοια αλλαγή στη νομοθεσία θα ήταν χρήσιμη».

Η ίδια εκτιμά πως θα μπορούσε να βοηθήσει αν εμπλέκονταν ενεργά οι έμποροι όπλων σε αυτές τις νομικές αλλαγές. «Αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη επαφή με όσους αγοράζουν όπλα και ενδέχεται να διαθέτουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία των πελατών τους».

Έτσι, η Σουζάνα Φέι, καταλήγει πως ενώ οι αλλαγές στο γράμμα του νόμου μπορεί ή μπορεί να μην βοηθήσουν στην παρακολούθηση των κατόχων όπλων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει επαρκή στελέχωση των αρχών, στενή συνεργασία με τις κοινότητες και διασφάλιση ότι οι νομικές αλλαγές θα μας παρέχουν πράγματι τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να αποτρέψουμε τη θανατηφόρα ένοπλη βία.

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία
Κρίση που εντείνεται 16.12.25

Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Οι γονείς αναζητούν πρόσθετα ασφαλιστικά σχήματα για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση των απ΄ ευθείας πληρωμών που επιβαρύνουν την τσέπη των νοικοκυριών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας
Σε πρώτο πλάνο 16.12.25

Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

