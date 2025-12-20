newspaper
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Αϊτή: Δύναμη ασφαλείας 7.500 ανδρών διαφόρων χωρών συγκροτούν οι ΗΠΑ για να υποταχθούν οι συμμορίες
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 05:00

Αϊτή: Δύναμη ασφαλείας 7.500 ανδρών διαφόρων χωρών συγκροτούν οι ΗΠΑ για να υποταχθούν οι συμμορίες

«Εχουμε λάβει ήδη δεσμεύσεις για ως και 7.500 (άνδρες) από διάφορες χώρες», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συμμορίες που λυμαίνονται την Αϊτή.

Spotlight

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για την ανάπτυξη συνολικά 7.500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας διαφόρων χωρών στην Αϊτή στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποταχθούν οι συμμορίες που λυμαίνονται το κράτος της Καραϊβικής, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Συμμορίες έχουν κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας της Αϊτής, της Πορτ-ο-Πρενς

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε υπέρ της ιδέας να υπερδιπλασιαστεί το μέγεθος της πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πριν 15 μήνες, αλλά είναι υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτημένη, και να μετατραπεί σε δύναμη επέμβασης και καταστολής των κακοποιών.

«Επιδιώκαμε να σχηματιστεί δύναμη 5.500 μελών. Εχουμε λάβει ήδη δεσμεύσεις για ως και 7.500 (άνδρες) από διάφορες χώρες. Βλέπουμε δωρητές να κάνουν ένα βήμα εμπρός για να υποστηρίξουν το εγχείρημα», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Συμμορίες, οπλισμένες κατά κύριο λόγο με όπλα που εξάγονται παράνομα από λαθρέμπορους στις ΗΠΑ, έχουν κυριεύσει το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας της Αϊτής, της Πορτ-ο-Πρενς.

Η δράση τους έχει αναγκάσει τουλάχιστον 1,3 εκατ. κατοίκους να ξεριζωθούν και χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και την πείνα. Τον Αύγουστο, η UNICEF υπολόγιζε ότι το 50% των μελών των εγκληματικών οργανώσεων είναι παιδιά που στρατολογήθηκαν εξαναγκαστικά.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς ήταν οι οικοδέσποινες χώρες σε διάσκεψη δωρητών κεκλεισμένων των θυρών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα δύναμη, που διεξήχθη στα Ηνωμένα Εθνη την 9η Δεκεμβρίου.

Συνεχίζουν απτόητες

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τρεις ημέρες μετά τη διάσκεψη αυτή ανέφεραν πως έλαβαν δεσμεύσεις από 18 «οντότητες» για τη διάθεση προσωπικού, πόρων και τεχνικής υποστήριξης.

Η ΠΑΥΑ, υπό την ηγεσία της Κένυας, άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο του 2024 αλλά δεν σημείωσε ουσιαστική πρόοδο στην προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, καθώς οι συμμορίες — ορισμένες από τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει πλέον «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» — συνεχίζουν απτόητες τη δράση τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
