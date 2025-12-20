Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βιλερμπάν (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες αφού πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στους Γάλλους. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στο 9-7 (με ματς λιγότερο), ενώ οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στο 4-13.

Στις αναμετρήσεις νωρίτερα, η Dubai BC πέρασες από την Πόλη επικρατώντας της Έφες, η Ζάλγκιρις διέλυσε την απελπιστική Παρτίζαν στη Λιθουανία, ενώ η Μονακό έκανε ό,τι ήθελε την επίσης κακή Μπάγερν Μονάχου στο Πριγκιπάτο.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 17ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Αναντολού Εφές – Dubai BC 76-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 109-68

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 (παρ. 97-97 κ.δ)

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 90-89

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 23/12 στις 18:00

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 23/12 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 23/12 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 23/12 στις 20:30

Βαλένθια – Μπασκόνια 23/12 στις 21:00

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 23/12 στις 21:45

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 23/12 στις 21:45

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30