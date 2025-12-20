Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιβεβαιώσει την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ. Επίσης, την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει δε το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς. Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Οι προηγούμενες συναντήσεις στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίες είχαν γίνει σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη. Επίσης, πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.

Και στη Ραμάλα

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών. Επίσης, ότι η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Αυτό θα το κάνει τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.