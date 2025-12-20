newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς
Διπλωματία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 20:05

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στον πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιβεβαιώσει την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ. Επίσης, την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει δε το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς. Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Οι προηγούμενες συναντήσεις στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίες είχαν γίνει σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη. Επίσης, πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.

Και στη Ραμάλα

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών. Επίσης, ότι η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Αυτό θα το κάνει τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
