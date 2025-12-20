Παναγιώτα Βλαντή: Ο γάμος και η απόφαση της για κατάψυξη ωαρίων – Το μήνυμα στα κορίτσια
Η Παναγιώτα Βλαντή δεν διστάζει να αναφερθεί για την προσωπική ζωή της.
Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε προσκεκλημένη της Κατερίνας Καινούργιου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη γνωριμία με τον σύζυγο της καθώς επίσης στο θέμα της μητρότητας τονίζοντας ότι η κρυοσυντήρηση μπορεί να αποδειχτεί μια ιδιαίτερα βοηθητική επιλογή.
Η γνωριμία με τον σύζυγο της και ο γάμος
«Για κάθε άνθρωπο έρχεται η στιγμή, άλλους νωρίτερα, άλλους αργότερα. Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος ήταν για μένα αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή. Παντρευτήκαμε το 2021 στην Ύδρα με 40 άτομα. Δεν ήθελα πριν τον γάμο να διαρρεύσουν φωτογραφίες», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.
«Τον γνώρισα σε μία παράσταση, βοηθούσε μια φίλη του τότε να κάνει μια παράσταση και με πήγε η Άντζυ Νομικού που είχε την παράσταση», πρόσθεσε η Παναγιώτα Βλαντή για την πρώτη γνωριμία με τον σύζυγό της.
Η απόφαση για την κατάψυξη ωαρίων
«Το λέω και στα νέα κορίτσια πως είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οι μαμάδες και ας μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Μπορεί να γίνει μια δωρεά μετά αν θέλεις. Έχουν αλλάξει οι εποχές πάρα πολύ, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο εύκολα, μπορεί να τον βρεις αργότερα στη ζωή σου. Εγώ λέω προτείνω στα κορίτσια να το κάνουν», ανέφερε η γνωστή ηθοποιός.
