Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Καταναλωτές: Η επιστροφή στο σπίτι και το στοίχημα της εξυπηρέτησης
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Δεκεμβρίου 2025 | 07:56

Καταναλωτές: Η επιστροφή στο σπίτι και το στοίχημα της εξυπηρέτησης

Οι καταναλωτές αλλάζουν συνήθειες και συμπεριφορές – Πώς τις «διαβάζουν» οι επιχειρήσεις

Μαρία Σιδέρη
Spotlight

Την περίοδο της πανδημίας το σπίτι μεταλλάχθηκε σε ένα πολυμορφικό hub, όπου ο Έλληνας καταναλωτής περνούσε περισσότερο χρόνο, διασκέδαζε και μαγείρευε περισσότερο από πριν.

Καθώς, όμως, η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού μειώθηκε σημαντικά λόγω και της πρόσφατης πληθωριστικής κρίσης, το σπίτι όχι μόνο διατήρησε τον ενισχυμένο του ρόλο, αλλά όλο και πιο πολλοί καταναλωτές περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτό.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή που η τιμή αποτελεί κορυφαίο κριτήριο, το επίπεδο της εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές αναδεικνύεται επίσης σε κομβικής σημασίας και καθορίζει τις επιλογές τους.

Σχεδόν ένας στους δύο καταναλωτές πιστεύουν ότι στο μέλλον θα περνούν σημαντικά περισσότερο χρόνο στο σπίτι (47%), εκτίμηση που αυξάνεται σημαντικά διαχρονικά

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους όχι μόνο για να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους αλλά και να μετατρέψουν, ακόμη και έναν δυσαρεστημένο πελάτη, σε πιστό υποστηρικτή του brand.

Οι νέες συνήθειες των καταναλωτών

Τα στοιχεία της έρευνας της ΕΥ, «Future Consumer Index 2025», είναι αποκαλυπτικά των τάσεων που διαμορφώνεται στο καταναλωτικό κοινό. Ειδικότερα, σήμερα, σχεδόν ένας στους δύο καταναλωτές εκτιμούν ότι στο μέλλον θα περνούν σημαντικά περισσότερο χρόνο στο σπίτι (47%), εκτίμηση που αυξάνεται σημαντικά διαχρονικά (41% το 2024 και 29% το 2023).

Είναι κρίσιμο μέγεθος ότι η αντίληψη αυτή αφορά όλες τις ηλικίες, ακόμη και τους νεότερους Gen Z (42%). Το 40% των ερωτώμενων σκοπεύουν να διασκεδάζουν περισσότερο στο σπίτι, ενώ ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό (49%, από 50% πέρσι, και 39% το 2023) δηλώνουν ότι στο μέλλον θα μαγειρεύουν περισσότερο στο σπίτι.

Πολύ μικρότερα ποσοστά των καταναλωτών σκοπεύουν να αγοράζουν περισσότερα έτοιμα ή προμαγειρεμένα γεύματα από το σούπερ μάρκετ (12%) ή να παραγγέλνουν take out/delivery (8%), ενώ η πλειοψηφία των ερωτώμενων σκοπεύει να μειώσει αυτές τις συνήθειες (51% και 56%, αντίστοιχα).

Στην επιλογή μεταξύ φυσικών καταστημάτων, οι καταναλωτές εμφανίζονται διχασμένοι, με μία τάση επιστροφής στις αγορές με φυσική παρουσία

Τέλος, αυξημένο από 9% πέρσι, στο 14%, εμφανίζεται το ποσοστό όσων σκοπεύουν να δαπανούν περισσότερα χρήματα για βελτιώσεις στο σπίτι. Και σε αυτήν την ερώτηση οι καταναλωτές επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν εδραιώσει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο τους στην καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς 55% δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να τα αγοράζουν το ίδιο συχνά, ενώ ένα επιπλέον 33% θα αγοράζει περισσότερα.

Στην επιλογή μεταξύ φυσικών καταστημάτων, οι καταναλωτές εμφανίζονται διχασμένοι, με μία τάση επιστροφής στις αγορές με φυσική παρουσία. Ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι θα αυξήσει τις επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα, ενώ αντίστοιχο μερίδιο (20%) εκδηλώνει την αντίθετη πρόθεση.

Καθοριστική η εμπειρία εξυπηρέτησης

Στην έρευνα σημειώνεται ότι παρά τη σαφή πρωτοκαθεδρία του κριτηρίου της τιμής κατά την επιλογή καταστήματος ή και μάρκας, η εμπειρία της εξυπηρέτησης εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις του καταναλωτή, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 30-39, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τρεις στους τέσσερις καταναλωτές (74%), δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει μάρκα ή κατάστημα λόγω κακής εξυπηρέτησης, ενώ δύο στους τρεις (65%)

Είναι ενδεικτικό ότι οκτώ στους δέκα καταναλωτές (80%) προτιμούν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους, και όχι ψηφιακό βοηθό, όταν χρειάζονται εξυπηρέτηση ή υποστήριξη. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ηλικιακή ομάδα 40-49, περισσότερο και από τους μεγαλύτερους (50-64 ετών).

Τρεις στους τέσσερις καταναλωτές (74%), δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει μάρκα ή κατάστημα λόγω κακής εξυπηρέτησης, ενώ δύο στους τρεις (65%) θα σύστηναν μια εταιρεία σε άλλους, κυρίως με βάση το πόσο καλά εξυπηρετήθηκαν, ανεξάρτητα από την τιμή.

Το 39% δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι/ες να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα ή υπηρεσίες από εταιρείες που προσφέρουν άψογη εξυπηρέτηση

Παράλληλα, όταν η ποιότητα εξυπηρέτησης έρχεται σε αντιπαραβολή με την τιμή, φαίνεται ότι η επιλογή για τον καταναλωτή είναι λιγότερο προφανής, καθώς 43% δηλώνουν πως η καλή εξυπηρέτηση είναι πιο σημαντική από την τιμή όταν αποφασίζουν τι θα αγοράσουν.

Αντίστοιχα, 39% δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι/ες να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα ή υπηρεσίες από εταιρείες που προσφέρουν άψογη εξυπηρέτηση και ότι προτιμούν εταιρείες που φημίζονται για την καλή τους εξυπηρέτηση, ακόμα κι αν στοιχίζουν περισσότερο (39%), ενώ 26% και 20%, αντίστοιχα, δε συμφωνούν με αυτές τις απόψεις.

Ποιες εταιρείες ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα οι εταιρείες που ξεχωρίζουν είναι εκείνες που έχουν κατανοήσει τη σημασία της θετικής εμπειρίας για τον πελάτη και ότι η παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης προϋποθέτει συνεχή και στοχευμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκές και ευχαριστημένο προσωπικό και, παράλληλα, άρτια ενημερωμένο για τα προϊόντα και τις διαδικασίες, αλλά και ικανό να διαχειριστεί δύσκολες ή απρόβλεπτες καταστάσεις με επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία εστιάζουν όχι μόνο σε τεχνικές γνώσεις, αλλά και σε δεξιότητες επικοινωνίας

Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση απαιτεί από τους εργαζόμενους να κατανοούν βαθιά τις ανάγκες των καταναλωτών και να έχουν την ευελιξία να προσφέρουν άμεσες και ικανοποιητικές λύσεις.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία εστιάζουν όχι μόνο σε τεχνικές γνώσεις, αλλά και σε δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης παραπόνων και ενδυνάμωσης του προσωπικού πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, όμως, με την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στη σημερινή εποχή η εξαιρετική εξυπηρέτηση προϋποθέτει και εύχρηστα ψηφιακά κανάλια που συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα και εξατομίκευση.

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται μια ομαλή και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία αγορών, με εύκολη πλοήγηση, σαφείς πληροφορίες για τα προϊόντα και απλή διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη πελατών – μέσω chat, email ή τηλεφώνου – ανταποκρίνεται γρήγορα σε ερωτήματα ή προβλήματα, η σαφής ενημέρωση για παραγγελίες, αποστολή και επιστροφές χτίζει εμπιστοσύνη, ενώ η αξιόπιστη διαχείριση logistics εξασφαλίζει έγκαιρη και, με ακρίβεια, παράδοση.

Πηγή ΟΤ

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
