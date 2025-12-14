Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε

Στην τελική ευθεία της εορταστικής περιόδου η καταναλωτική κίνηση αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οχι, ότι δεν γίνεται και τις υπόλοιπες περιόδους του χρόνου θα πει κανείς…

Παραπλανητικές εκπτώσεις, κρυφές χρεώσεις, αδυναμία παράδοσης, μη σαφής πληροφόρηση για το προϊόν που έχετε παραγγείλει, είναι μερικές από αυτές.

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» επιλαμβάνεται καταναλωτικών διαφορών σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού τομέα και των οικονομικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του δημόσιου τομέα, όπου δύνανται να καταρτίζονται συμβάσεις προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Οι καταναλωτές έχουν Συνήγορο

Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με τον ν.3297/2004 και εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

‘Εχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας και κατόπιν ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet.

Εναλλακτικά ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής και σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

Για την περίπωση διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών (εξωδικαστικά) μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκο Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ).

Οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να υποβάλουν τις αναφορές τους στο ΕΚΚ Ελλάδας.

Η υποβολή και ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΚ Ελλάδας ή ΕΚΚ άλλων κρατών-μελών του Δικτύου των ΕΚΚ.

Βέβαια, τώρα, με το νέο νομοθέτημα του υπουργείου Ανάπτυξης ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» έρχεται να ενταχθεί στη νέα ισχυρότερη Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταλωτή, (στα πρότυπα της ΑΑΔΕ) με τον ρόλο του Συνηγόρου να ταυτίζεται με έναν υποδιοικητή της νέας Αρχής, ενισχύοντας τις ελεγκτικές και συμφιωλιτικές αρμοδιότητες για την πιο αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

Και άλλα μέσα προστασίας για τους καταναλωτές

Πέρα από τον «Συνήγορο του Καταναλωτή», οι πολίτες αν διαπιστώσουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους μπορούν να απευθυνθούν φυσικά και σε καταναλωτικές οργανώσεις, όπως η ΕΚΠΟΙΖΩ, το ΙΝΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών κ.α.

Εκεί μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας για να μεσολαβήσουν εξωδικαστικά, αλλά και να μάθετε εν γένει για τα δικαιώματά σας.

Αν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά κι αφορά άλλους καταναλωτές, τότε οργανώσεις καταναλωτών εξετάζουν το γεγονός να κατατεθεί αντιπροσωπευτική αγωγή για την προάσπιση των συμφερόντων όλων των καταναλωτών που ζημιώνονται.

Ο άσος στο μανίκι για τους καταναλωτές– «Σταμάτησέ τα, ανώνυμα»

Κι εδώ έρχεται κι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όχι, δεν ενέχει τον ρόλο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» ή των καταναλωτικών οργανώσεων, αλλά ως εποπτεύουσα Αρχή για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού έχει ευρύτερο αποτύπωμα. Γι’ αυτό και δίνει και «βήμα» σε πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις, μέσω του επίσημου ιστότοπού της να συνδράμουν στο έργο της: «Σταμάτησε τα, ανώνυμα.

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφαρμόζεται το πλέον σύγχρονο σύστημα μέσω του οποίου, μπορείς κανείς να μοιραστεί πληροφορίες, διασφαλίζοντας απόλυτη ανωνυμία.

Η εσωτερική πληροφόρηση που έχει κάποιος λόγω π.χ. της θέσης του, μπορεί να να βοηθήσει να αποκαλύψει πρακτικές καρτέλ ή άλλες αντιανταγωνιστικές πρακτικές, να προχωρήσει η Επιτροπή σε έρευνες και στο τέλος της ημέρας να βοηθήσει άμεσα την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές.

Εάν έχεις πληροφορίες για:

• νόθευση διαγωνισμών και προσφορών,

• καθορισμό τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών,

• κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών,

• περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης,

• αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά κλπ.,

• αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά από δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές ή αθέμιτους όρους συναλλαγών κλπ.,

• παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. αναφορικά με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα

• άρνηση πώλησης

• ή οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύει κανείς ότι μπορεί να βοηθήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στην περίπτωση που η αναφορά δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τότε διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές είτε αρχειοθετείται με παράλληλη σχετική ενημέρωσή σας.

Πηγή: ΟΤ