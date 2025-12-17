newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Οικονομία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οικονομικά πιεσμένοι, ανήσυχοι για το μέλλον και «κουμπωμένοι» στις επιλογές τους, αλλά σταδιακά προσαρμόζονται στο περιβάλλον της ακρίβειας, αναπτύσσοντας προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης. Η έρευνα της EY Eλλάδος Future Consumer Index 2025, δείχνει μεν μια σχετική βελτίωση στο καταναλωτικό κλίμα, αλλά η συνολική αίσθηση παραμένει στενάχωρη, αποτυπώνοντας μια «εμπεδωμένη λιτότητα», όπως την αποκαλούν οι ερευνητές.

To 64% των Ελλήνων ανησυχεί για το αυξημένο κόστος ζωής, το 56% έχει περιορίσει τα έξοδά του σε είδη που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης, το 43% αγοράζει μόνο τα απαραίτητα, το 51% δυσκολεύεται στις αγορές του λόγω του αυξημένου κόστους αγαθών και υπηρεσιών, ενώ σχεδόν ο ένας στους τέσσερις (23%) αδυνατεί να καλύψει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες 500 ευρώ, χωρίς να δανειστεί.

Στην αντίστοιχη έρευνα του 2024, τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα και μάλιστα είχαν καταγράψει επιδείνωση σε σύγκριση με το 2023. Η χαλάρωση των πιέσεων πιθανόν οφείλεται και στην αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, την οποία κατέγραψε και η ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο του 2025. Mόνο που η όποια αύξηση δεν είναι ικανή να χρηματοδοτήσει την κατανάλωση, η οποία υπερβαίνει το εισόδημα. Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να «μπαίνουν μέσα», καταγράφοντας αρνητική αποταμίευση – 3%.

Σπιτόγατοι οι Έλληνες καταναλωτές

Καθώς οι έξοδοι περιορίζονται, όλο και περισσότεροι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τη διασκέδαση εντός σπιτιού. Σχεδόν ο ένας στους δύο καταναλωτές (47%) εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα περνάει σημαντικά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, μια τάση που ολοένα αυξάνεται και μετά την πανδημία.

Το 40% σκοπεύει να διασκεδάζει περισσότερο στο σπίτι, ενώ ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό (49%, από 50% πέρυσι και 39% το 2023) δηλώνει ότι στο μέλλον θα μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι.

Οι καταναλωτές αλλάζουν προτεραιότητες

Πέρυσι ο ένας στους τρεις καταναλωτές (34%) ανέφερε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται τι είναι πραγματικά απαραίτητο, βάσει της οικονομικής του κατάστασης. Φέτος το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 27%.

Από την άλλη έχουν αυξηθεί οι καταναλωτές που αλλάζουν τις μάρκες που αγοράζουν για να είναι φθηνότερες – στο 33% φέτος από 31% πέρυσι. Πάνω από ένας στους τέσσερις (26%) προτιμα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ποσοστό που παραμένει υψηλό αν και έχει μειωθεί σε σχέση με το 2024 (34%). Αθροιστικά το 46% έχει κάνει «trade down» στις καταναλωτικές του συνήθειες, έχει δηλαδή μετατοπιστεί σε φθηνότερες και πιο περιορισμένες επιλογές, για να ανταπεξέλθει στην αύξηση του κόστους ζωής.

Το 15% των ερωτηθέντων, από 21% πέρσι — κυρίως κάτοικοι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης — δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα βασικά έξοδα όπως φαγητό, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση. Μειωμένο είναι το ποσοστό των καταναλωτών που βασίζεται στην κυβερνητική στήριξη και στα επιδόματα για να ανταπεξέλθει οικονομικά, στο 4%, από 6% το 2024.

Μόλις ένα 3% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση, ποσοστό ούτως ή άλλως ελάχιστο και μειωμένο σε σύγκριση με το 2024 (5%).

Tα φρέσκα τρόφιμα είναι τελευταία στη λίστα των περικοπών.

Από πού «κόβουν» οι καταναλωτές

«Επιλεκτική λιτότητα» είναι η φράση που χαρακτηρίζει τις επιλογές των καταναλωτών σύμφωνα με την EY, με την πλειοψηφία να απαντά ότι σκοπεύει να περιορίσει τις δαπάνες σε μια σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών το επόμενο τετράμηνο.

Όσο λιγότερο απαραίτητη κρίνεται μια κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών, τόσο πιο εύκολα μπαίνει στον Προκρούστη των περικοπών. Έτσι σχεδόν οι επτά στους δέκα θα μειώσουν το φαγητό απ’έξω – delivery και την αγορά άλλων διαρκών αγαθών (69% και 67% αντίστοιχα). Από 66% ως 64% θα μειώσουν τις δαπάνες για δώρα σε αγαπημένα πρόσωπα, την ψυχαγωγία εκτός σπιτιού, τα αλκοολούχα ποτά και τα πρόχειρα γεύματα –σνακ. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, ταξίδια αναψυχής και διακοπές, εξοπλισμός άθλησης, γυμναστήριο, προϊόντα και υπηρεσίες αναβάθμισης σπιτιού «ψαλιδίζονται» από το 61%-60%.

Πάνω από τους μισούς (59% – 56%) θα περιορίσουν τις δαπάνες σε προϊόντα ομορφιάς και καλλυντικά, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, μη αλκοολούχα ποτά, ρούχα και παπούτσια, και υπηρεσίες παράδοσης αγορών / σουπερμάρκετ  και τροφίμων.  Αντιθέτως λιγότεροι από τους μισούς θα κόψουν τα έξοδα για καπνικά προϊόντα, συνδρομητικές πλατφόρμες τύπου Netflix και είδη οικιακής φροντίδας (46%, 45% και 44%).

Τα τρόφιμα έρχονται τελευταία στη λίστα των περικοπών, με υψηλά ωστόσο ποσοστά όσων είναι αποφασισμένοι να σφίξουν το ζωνάρι και εκεί. Το 40% θα περιορίσει το συσκευασμένο φαγητό, το 40% τα κατεψυγμένα, το 28% τα φρέσκα τρόφιμα.

Από την άλλη, ενώ όσοι θα αυξήσουν τις δαπάνες τους παραμένουν μειοψηφία (7% ως 17% ανάλογα με την κατηγορία), καταγράφεται αυξητική τάση σε σύγκριση με το 2024 σε ό,τι έχει να κάνει με την φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας: Γυμναστήρια, ρούχα, παπούτσια, φρέσκα τρόφιμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Stories
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο