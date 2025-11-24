newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Έρευνα πληρωμών Intrum: Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο ζορισμένοι της Ευρώπης
Οικονομία 24 Νοεμβρίου 2025 | 18:20

Έρευνα πληρωμών Intrum: Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο ζορισμένοι της Ευρώπης

Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν το χαμηλότερο ποσοστό έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών σε όλη την Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα Έρευνα Πληρωμών Καταναλωτών της Ιntrum

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

Spotlight

Η νέα πανευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 της Intrum, (European Consumer Payment Report – ECPR) έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν βελτιώσει σημαντικά το οικονομικό τους προφίλ, αφού πέρασαν στο στρατόπεδο των «καλοπληρωτών».  Το 67% των Eλλήνων καταναλωτών που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα  δηλώνουν ότι πληρώνουν εγκαίρως όλους τους λογαριασμούς τους – στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δόσεις ενυπόθηκων δανείων που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Ιntrum.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 2023, όταν μόνο το 46%  των Ελλήνων καταναλωτών κατάφερνε να πληρώσει εγκαίρως όλες του τις οφειλές. Παραμένει ωστόσο το χαμηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες είναι οι πλέον ζορισμένοι καταναλωτές-δανειολήπτες της Ευρώπης.  Tα ευρήματα της έκθεσης της Intrum διαφέρουν σημαντικά από εκείνα της Εurostat, τα οποία ανεβάζουν τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 46% (έναντι 33% της ECPR).

H Eλλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στα ποσοστά έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών / πηγή: Ιntrum European Consumer Payment Report

Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όχι για όλους

Η έρευνα πληρωμών της Intrum, πραγματοποιήθηκε τον  Αύγουστο του 2025, σε δείγμα 20.000 καταναλωτών από 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.  Τα συμπεράσματά της, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία και βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε σύγκριση με πέρυσι. Η ανάκαμψη όμως δεν διαχέεται ισόποσα.

Κατά μέσο όρο το 76% των ευρωπαίων καταναλωτών πληρώνει έγκαιρα όλους τους λογαριασμούς του, από 63% το 2023 και 74% το 2024. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ιntrum, η αύξηση του ποσοστού των καλοπληρωτών συμβαδίζει με την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και την εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων.  Όμως την ίδια στιγμή, βαθαίνει το χάσμα χρέους και εντείνεται η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι Έλληνες είναι από τους πλέον διστακτικούς να προβούν σε μεγάλες αγορές – πηγή: Intrum

Οικονομικό hangover

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, έχει από τα  υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανασφάλειας και άγχους. Το γεγονός αυτό προβληματίζει σε πρώτη φάση τους αναλυτές. Όπως σημειώνουν η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που ανέκαμψαν πιο γρήγορα μετά την πανδημία σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης (Γαλλία, Γερμανία). Παρόλα αυτά, οι ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αντανακλώνται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η εξήγηση που δίνει η Ιntrum, είναι ότι χώρες όπως η Ελλάδα, έχουν ακόμα νωπές τις επιπτώσεις της  δημοσιονομικής κρίσης και της υπερδεκαετούς λιτότητας. «Αυτά τα γεγονότα επηρέασαν ολόκληρες γενιές και μοιάζουν ακόμα σαν αν έγιναν πρόσφατα», τονίζει η Anna Zabrodzka Averianov, ανώτερη οικονομολόγος της Ιntrum.

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τη λέξη «hangover», που παραπέμπει στην επόμενη μέρα μετά από ένα κακό μεθύσι. Φαίνεται πως οι Έλληνες ζουν ακόμα σε κατάσταση «οικονομικού hangover».  Η έρευνα αναφέρεται «διαγώνια» και στη στεγαστική επιβάρυνση, την οποία συνδέει με την οικονομική ανασφάλεια. Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη.  Από τα πλέον επιβαρυμένα είναι τα νοικοκυριά που πληρώνουν δόσεις στεγαστικών σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων όπως η Intrum.

Διευρύνεται η ανισότητα

Οι καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα νιώθουν περισσότερο σίγουροι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι σε θέση να πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους.

Αντίθετα, οι καταναλωτές με εισοδήματα χαμηλότερα από τον μέσο όρο κάθε χώρας, βυθίζονται όλο και περισσότερο στην ανασφάλεια και τις παγίδες χρέους.

Πάνω από εννέα στους δέκα καταναλωτές με υψηλό εισόδημα αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητά τους να πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς τους εγκαίρως (94%) και να καλύπτουν ένα απροσδόκητο κόστος 400 ευρώ (90%).

Αντίθετα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μόνο το 62% των φτωχότερων μπορεί να πληρώσει εγκαίρως λογαριασμούς και μόλις το 52% να καλύψει έκτακτα έξοδα 400 ευρώ.

Στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στις έρευνες εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Μόνο τα δύο στα δέκα φτωχά νοικοκυριά καταφέρνουν να πληρώσουν εγκαίρως ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς, ενώ λιγότερο από δύο στους δέκα φτωχούς μπορούν να καλύψουν απροσδόκητα αλλά αναγκαία έξοδα.

Σε παγίδα χρέους η γενιά Ζ

Ανάμεσα στους καταναλωτές που δεν έχουν πληρώσει κάποιον λογαριασμό τους τους τελευταίους 12 μήνες, η αδυναμία πληρωμών γίνεται όλο και πιο συχνή. Το 2024 το 25% των καταναλωτών δήλωσαν ότι το έκαναν τακτικά. Το 2025, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σε πάνω από το ήμισυ (55%), Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2019, όταν τέθηκε για πρώτη φορά αυτή την ερώτηση.

Το 56% των ατόμων με εισόδημα κάτω του μέσου όρου που δεν πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς τους εγκαίρως δηλώνουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν τα χρήματα. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024  (50%), αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση της θέσης των πιο αδύναμων νοικοκυριών.

Το καμπανάκι του χρέους χτυπάει πιο ηχηρά για τους νέους που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το 52% της γενιάς Z που δεν πληρώνει όλους τους λογαριασμούς της εγκαίρως δηλώνει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει, σε αντίθεση με το 20% το 2024

Το 41% των Ελλήνων επηρεάζεται αρνητικά απο τις οικονομικές ειδήσεις – πηγή: Ιntrum

Τα οικονομικά πρωτοσέλιδα «θρέφουν» το άγχος

Με βάση τους πίνακες της Ιntrum, oι Έλληνες εκτός από τα χαμηλότερα ποσοστά έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών, έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικού άγχους.  Το 41% των καταναλωτών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι επηρεάζονται αρνητικά από τους τίτλους των οικονομικών ειδήσεων. Οι μόνοι που τους ξεπερνάνε είναι οι Πορτογάλοι, που επηρεάζονται αρνητικά σε ποσοστό 47%.

Ενδεικτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά στη Γερμανία, που  παλινδρομεί μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης, είναι 30% και στη Γαλλία της κρίσης χρέους, μόλις 23%.

Οι Έλληνες είναι από τους πλέον διστακτικούς καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις μεγάλες δαπάνες. Η οικονομική αβεβαιότητα αποθαρρύνει το 61% των Ελλήνων καταναλωτών από το να προβούν σε σοβαρές αγορές, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετά τους Πορτογάλους και τους Ιταλούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Bitcoin: Οι 5 λόγοι που έχασε το 1/3 της αξίας του σε λίγες εβδομάδες

Bitcoin: Οι 5 λόγοι που έχασε το 1/3 της αξίας του σε λίγες εβδομάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

Smartphones: 12 πράγματα που μας έχουν «κλέψει»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Μετασχηματίζεται σε «creative powerhouse»

Alter Ego Media: Μετασχηματίζεται σε «creative powerhouse»

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά
Βουλή 24.11.25

Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά ζητεί ενημέρωση της επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, «για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής»

Σύνταξη
Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη
Κόσμος 24.11.25

Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη

Το σχέδιο των ΗΠΑ με 28 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου τέθηκε επί τάπητος στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον, του Κιέβου και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συναντήθηκαν για να συζητήσουν

Σύνταξη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια ανάλαφρη πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια ανάλαφρη πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»
Euroleague 24.11.25

Ρογκαβόπουλος: ««Είμαστε σε καλό μομέντουμ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν (25/11, 21:15), την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα και τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να εκμεταλλευθούν τη φόρμα στην οποία βρίσκονται.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 24.11.25

Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη - Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου

«Η αντιπροσωπεία μας επιστρέφει τώρα στην πατρίδα και αναμένω απόψε πλήρη αναφορά σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Ελλάδα 24.11.25

Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο