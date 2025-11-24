Η νέα πανευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 της Intrum, (European Consumer Payment Report – ECPR) έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν βελτιώσει σημαντικά το οικονομικό τους προφίλ, αφού πέρασαν στο στρατόπεδο των «καλοπληρωτών». Το 67% των Eλλήνων καταναλωτών που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα δηλώνουν ότι πληρώνουν εγκαίρως όλους τους λογαριασμούς τους – στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δόσεις ενυπόθηκων δανείων που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Ιntrum.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 2023, όταν μόνο το 46% των Ελλήνων καταναλωτών κατάφερνε να πληρώσει εγκαίρως όλες του τις οφειλές. Παραμένει ωστόσο το χαμηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες είναι οι πλέον ζορισμένοι καταναλωτές-δανειολήπτες της Ευρώπης. Tα ευρήματα της έκθεσης της Intrum διαφέρουν σημαντικά από εκείνα της Εurostat, τα οποία ανεβάζουν τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 46% (έναντι 33% της ECPR).

Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όχι για όλους

Η έρευνα πληρωμών της Intrum, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, σε δείγμα 20.000 καταναλωτών από 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Τα συμπεράσματά της, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία και βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε σύγκριση με πέρυσι. Η ανάκαμψη όμως δεν διαχέεται ισόποσα.

Κατά μέσο όρο το 76% των ευρωπαίων καταναλωτών πληρώνει έγκαιρα όλους τους λογαριασμούς του, από 63% το 2023 και 74% το 2024. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ιntrum, η αύξηση του ποσοστού των καλοπληρωτών συμβαδίζει με την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και την εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων. Όμως την ίδια στιγμή, βαθαίνει το χάσμα χρέους και εντείνεται η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οικονομικό hangover

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, έχει από τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανασφάλειας και άγχους. Το γεγονός αυτό προβληματίζει σε πρώτη φάση τους αναλυτές. Όπως σημειώνουν η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που ανέκαμψαν πιο γρήγορα μετά την πανδημία σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης (Γαλλία, Γερμανία). Παρόλα αυτά, οι ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αντανακλώνται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η εξήγηση που δίνει η Ιntrum, είναι ότι χώρες όπως η Ελλάδα, έχουν ακόμα νωπές τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης και της υπερδεκαετούς λιτότητας. «Αυτά τα γεγονότα επηρέασαν ολόκληρες γενιές και μοιάζουν ακόμα σαν αν έγιναν πρόσφατα», τονίζει η Anna Zabrodzka Averianov, ανώτερη οικονομολόγος της Ιntrum.

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τη λέξη «hangover», που παραπέμπει στην επόμενη μέρα μετά από ένα κακό μεθύσι. Φαίνεται πως οι Έλληνες ζουν ακόμα σε κατάσταση «οικονομικού hangover». Η έρευνα αναφέρεται «διαγώνια» και στη στεγαστική επιβάρυνση, την οποία συνδέει με την οικονομική ανασφάλεια. Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη. Από τα πλέον επιβαρυμένα είναι τα νοικοκυριά που πληρώνουν δόσεις στεγαστικών σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων όπως η Intrum.

Διευρύνεται η ανισότητα

Οι καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα νιώθουν περισσότερο σίγουροι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι σε θέση να πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους.

Αντίθετα, οι καταναλωτές με εισοδήματα χαμηλότερα από τον μέσο όρο κάθε χώρας, βυθίζονται όλο και περισσότερο στην ανασφάλεια και τις παγίδες χρέους.

Πάνω από εννέα στους δέκα καταναλωτές με υψηλό εισόδημα αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητά τους να πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς τους εγκαίρως (94%) και να καλύπτουν ένα απροσδόκητο κόστος 400 ευρώ (90%).

Αντίθετα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μόνο το 62% των φτωχότερων μπορεί να πληρώσει εγκαίρως λογαριασμούς και μόλις το 52% να καλύψει έκτακτα έξοδα 400 ευρώ.

Στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στις έρευνες εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Μόνο τα δύο στα δέκα φτωχά νοικοκυριά καταφέρνουν να πληρώσουν εγκαίρως ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς, ενώ λιγότερο από δύο στους δέκα φτωχούς μπορούν να καλύψουν απροσδόκητα αλλά αναγκαία έξοδα.

Σε παγίδα χρέους η γενιά Ζ

Ανάμεσα στους καταναλωτές που δεν έχουν πληρώσει κάποιον λογαριασμό τους τους τελευταίους 12 μήνες, η αδυναμία πληρωμών γίνεται όλο και πιο συχνή. Το 2024 το 25% των καταναλωτών δήλωσαν ότι το έκαναν τακτικά. Το 2025, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σε πάνω από το ήμισυ (55%), Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2019, όταν τέθηκε για πρώτη φορά αυτή την ερώτηση.

Το 56% των ατόμων με εισόδημα κάτω του μέσου όρου που δεν πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς τους εγκαίρως δηλώνουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν τα χρήματα. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024 (50%), αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση της θέσης των πιο αδύναμων νοικοκυριών.

Το καμπανάκι του χρέους χτυπάει πιο ηχηρά για τους νέους που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το 52% της γενιάς Z που δεν πληρώνει όλους τους λογαριασμούς της εγκαίρως δηλώνει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει, σε αντίθεση με το 20% το 2024

Τα οικονομικά πρωτοσέλιδα «θρέφουν» το άγχος

Με βάση τους πίνακες της Ιntrum, oι Έλληνες εκτός από τα χαμηλότερα ποσοστά έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών, έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικού άγχους. Το 41% των καταναλωτών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι επηρεάζονται αρνητικά από τους τίτλους των οικονομικών ειδήσεων. Οι μόνοι που τους ξεπερνάνε είναι οι Πορτογάλοι, που επηρεάζονται αρνητικά σε ποσοστό 47%.

Ενδεικτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά στη Γερμανία, που παλινδρομεί μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης, είναι 30% και στη Γαλλία της κρίσης χρέους, μόλις 23%.

Οι Έλληνες είναι από τους πλέον διστακτικούς καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις μεγάλες δαπάνες. Η οικονομική αβεβαιότητα αποθαρρύνει το 61% των Ελλήνων καταναλωτών από το να προβούν σε σοβαρές αγορές, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετά τους Πορτογάλους και τους Ιταλούς.