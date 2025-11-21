science
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Τεχνολογία 21 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Οι Έλληνες πιο δεκτικοί να συζητήσουν τα οικονομικά τους με την AI

Τι δείχνει έρευνα της Intrum για τον τρόπο που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα εργαλεία ΑΙ για τη διαχείριση των οικονομικών τους

Πιο γρήγορα από τους ευρωπαίους «αγκαλιάζουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που δίνει σε πολλούς τομείς της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η διαχείριση των οφειλών τους και γενικότερα η οικονομική τους κατάσταση είναι θέματα που φαίνεται πιο εύκολο να συζητηθούν μέσω AI, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του Oμίλου Intrum για το 2025.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε σήμερα πανευρωπαϊκά και καταγράφει αύξηση της εξοικείωσης με το ΑΙ καθώς και της εμπιστοσύνης σε λύσεις που δίνονται από τη χρήση του από τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν βελτιώσει το ποσοστό έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών τους από το 45% το 2023 σε 67% το 2025.

Λιγότερο επικριτικό το chatbot

Το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνεται πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot παρά με άνθρωπο, ενώ το 38% δηλώνει ότι θα αισθάνονταν ότι υπάρχει λιγότερο επικριτική διάθεση αν συζητούσε για τις καθυστερημένες οφειλές του με ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, απ’ ό,τι αν το συζητούσε με έναν άνθρωπο, ποσοστό κατά 10 μονάδες αυξημένο σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι το AI μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό πιθανών προκαταλήψεων στις πρακτικές είσπραξης οφειλών, καθιστώντας τη διαδικασία δικαιότερη για όλους.

Ο ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει επίσης ότι χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το ChatGPT, για την κατανόηση οικονομικών όρων, σε ποσοστό κοντά στο ευρωπαϊκό.

Είναι ενδεικτικό της εξοικείωσης με το ΑΙ, ότι η ανησυχία για την επίδρασή του στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σταθερά, με το 23% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν αποτελεί σημείο προβληματισμού.

Η έρευνα αποτυπώνει σημάδια μεγαλύτερης ωριμότητας στην καταναλωτική συμπεριφορά: οι αυθόρμητες online αγορές μειώνονται αισθητά, καθώς μόνο το 25% δηλώνει ότι αγοράζει παρορμητικά σε σχέση με δύο χρόνια πριν, με το ευρωπαϊκός μέσο όρο να είναι στο 30%, ενώ το 15% αναγνωρίζει ότι η πίεση από τα lifestyle πρότυπα στα social media, το έχει οδηγήσει σε αγορές και σε πρόσθετες οφειλές, μια υπενθύμιση της ισχυρής επίδρασης που ασκεί το ψηφιακό περιβάλλον στις οικονομικές επιλογές.

H Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 αποτυπώνει τις απαντήσεις που δόθηκαν από περισσότερους από 20 χιλιάδες ερωτηθέντες σε 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πηγή: ΟΤ

World
Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
