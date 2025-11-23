newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 12:33

AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Οι έλληνες καταναλωτές στρέφονται προς την AI ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ειδικά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών της Intrum για το 2025.

Σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι η AI μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό πιθανών προκαταλήψεων στις πρακτικές είσπραξης οφειλών

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια κοινωνία που ωριμάζει καταναλωτικά και εξοικειώνεται με τις ψηφιακές λύσεις. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται σημαντικά, καθώς το θεωρούν πιο ουδέτερο, λιγότερο επικριτικό και συχνά πιο βοηθητικό σε σχέση με την ανθρώπινη επικοινωνία.

Οι Έλληνες φαίνεται να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που δίνει η AI σε πολλούς τομείς της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, απευθύνονται ευκολότερα  στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρά σε άνθρωπο προκειμένου να συζητήσουν για τα χρέη τους και εν γένει για την οικονομική τους κατάσταση.

Πιο «ασφαλής» η συζήτηση με bot για τα οικονομικά

Η έκθεση δημοσιεύτηκε πανευρωπαϊκά και καταγράφει αύξηση της εξοικείωσης με το ΑΙ καθώς και της εμπιστοσύνης σε λύσεις που δίνονται από τη χρήση του από τους έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν βελτιώσει το ποσοστό έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών τους από το 45% το 2023 σε 67% το 2025.

Το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνεται πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot, ενώ το 38% δηλώνει ότι θα αισθάνονταν πως υπάρχει λιγότερο επικριτική διάθεση αν συζητούσε για τις καθυστερημένες οφειλές του με ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, απ’ ό,τι αν το συζητούσε με έναν άνθρωπο, ποσοστό κατά 10 μονάδες αυξημένο σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους 10 πιστεύουν ότι η AI μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό πιθανών προκαταλήψεων στις πρακτικές είσπραξης οφειλών, καθιστώντας τη διαδικασία δικαιότερη για όλους.

Ο ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει επίσης ότι χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το ChatGPT, για την κατανόηση οικονομικών όρων, σε ποσοστό κοντά στο ευρωπαϊκό. Είναι ενδεικτικό της εξοικείωσης με το ΑΙ, ότι η ανησυχία για την επίδρασή του στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σταθερά, με το 23% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν αποτελεί σημείο προβληματισμού.

Τα ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά

Η έρευνα αποτυπώνει σημάδια μεγαλύτερης ωριμότητας στην καταναλωτική συμπεριφορά: οι αυθόρμητες online αγορές μειώνονται αισθητά, καθώς μόνο το 25% δηλώνει ότι αγοράζει παρορμητικά σε σχέση με δύο χρόνια πριν, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 30%.

Σε ποσοστό 15%, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η πίεση από τα lifestyle πρότυπα στα social media τους έχει οδηγήσει σε αγορές και σε πρόσθετες οφειλές, μια υπενθύμιση της ισχυρής επίδρασης που ασκεί το ψηφιακό περιβάλλον στις οικονομικές επιλογές.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, έπειτα από αρκετά δύσκολα χρόνια, η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει δειλά σημάδια βελτίωσης, αν και η ανάκαμψη παραμένει άνιση. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εμφανίζουν αυξανόμενη οικονομική αυτοπεποίθηση, κυρίως ως προς την κάλυψη λογαριασμών και καθημερινών εξόδων, αλλά εξακολουθούν να ανησυχούν για τη σταθερότητα της οικονομίας.

Η αγορά εργασίας της Ευρώπης παραμένει ισχυρή, με ιστορικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής γυναικών, εργαζομένων άνω των 55 ετών και μεταναστών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης: λιγότερες κενές θέσεις, πιο αργή δημιουργία νέων θέσεων και άνοδος της ανεργίας σε ορισμένες χώρες.

Η αύξηση των μισθών βοηθά τα νοικοκυριά να ανακτήσουν αγοραστική δύναμη και, όπως επισημαίνεται, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε αρκετές χώρες της Ευρώπης συμβάλλει στη μείωση του κόστους ζωής, καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί.

Η ΕΚΤ και η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας μείωσαν τα επιτόκια, ενώ χώρες με υψηλότερο πληθωρισμό (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ουγγαρία) διατηρούν τα επιτόκια υψηλά. Οι οικονομολόγοι της Intrum σημειώνουν ότι η διαδικασία νομισματικής χαλάρωσης επιβραδύνεται, καθώς ο αποπληθωρισμός έχει σταματήσει σε πολλές οικονομίες. Παρά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, το χάσμα μεταξύ νοικοκυριών που τα καταφέρνουν και εκείνων που δυσκολεύονται μεγαλώνει.

Πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας και τροφίμων, ενώ παρατηρούνται αυξημένες καθυστερήσεις πληρωμών σε επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών. Οι νεώτεροι καταναλωτές και οι οικογένειες με παιδιά επηρεάζονται περισσότερο.

Οι προοπτικές για το 2025 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες: εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί και οι μισθοί διατηρηθούν σε ανοδική πορεία, η κατανάλωση στην Ευρώπη θα ενισχυθεί. Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις και τις οικονομικές πολιτικές κάθε χώρας.

H Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 αποτυπώνει τις απαντήσεις που δόθηκαν από περισσότερους από 20 χιλιάδες ερωτηθέντες σε 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
