Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Το νέο σχέδιο λειτουργίας

Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ



• Πόσα καταστήματα μετασχηματίζονται βάσει των αναγκών κάθε περιοχής και πόσα μέσω πρακτόρων

• Ποια θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών και

πώς θα ανοίξουν σημεία εξυπηρέτησης μέσω λιανεμπόρων, όπως σουπερμάρκετ και βιβλιοπωλεία

==========

Τι προτείνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στην αρμόδια αρχή

Νερό: Εισήγηση για αύξηση στα τέλη

• Με βάση την πρόταση καθιερώνεται πάγιο στην αποχέτευση και αυξάνεται το αντίστοιχο στην ύδρευση

==========

Πότε έρχεται η φρεγάτα «Κίμων»

Ιανουάριο στη Σαλαμίνα

==========

Ακαδημία Αθηνών

Βραβείο για τη δασκάλα που έδωσε ζωή στο χωριό

• Η Παναγιώτα Διαμαντή μεταξύ των 71 διακρίσεων από τον χώρο των επιστημών, των τεχνών και της κοινωνίας

==========

Αντιδράσεις

Ποιοι παίζουν τον… Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ

• Ο Πολάκης στηρίζει τον ευρωβουλευτή που διέγραψε ο Φάμελλος

==========

Η ανάλυση των γκάλοπ

Το αγροτικό πληγώνει το Μέγαρο Μαξίμου

• Σκληραίνουν τα μπλόκα

==========

Σύνοδος κορυφής

Μπρα ντε φερ στις Βρυξέλλες για 90 δισ. ευρώ

• Οι νικητές και οι χαμένοι στην αναμέτρηση για το Κίεβο

• Αναβλήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

==========

Δίκη για υποκλοπές

Η επιδημία απουσιών έφερε βίαιη προσαγωγή

==========

Κική Μορφωνιού

Η θρυλική μεσόφωνος και φίλη της Κάλλας

==========

Νέος χάρτης

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα το 2026

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2

Φοβερή ανατροπή και πρόκριση στις «16»

ΠΑΟ – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Ξέσπασμα με Ναν και Οσμάν