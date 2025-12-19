Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ
Το νέο σχέδιο λειτουργίας • Πόσα καταστήματα μετασχηματίζονται βάσει των αναγκών κάθε περιοχής και πόσα μέσω πρακτόρων
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Το νέο σχέδιο λειτουργίας
Σώθηκαν τα ΕΛΤΑ
• Πόσα καταστήματα μετασχηματίζονται βάσει των αναγκών κάθε περιοχής και πόσα μέσω πρακτόρων
• Ποια θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών και
πώς θα ανοίξουν σημεία εξυπηρέτησης μέσω λιανεμπόρων, όπως σουπερμάρκετ και βιβλιοπωλεία
Τι προτείνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στην αρμόδια αρχή
Νερό: Εισήγηση για αύξηση στα τέλη
• Με βάση την πρόταση καθιερώνεται πάγιο στην αποχέτευση και αυξάνεται το αντίστοιχο στην ύδρευση
Πότε έρχεται η φρεγάτα «Κίμων»
Ιανουάριο στη Σαλαμίνα
Ακαδημία Αθηνών
Βραβείο για τη δασκάλα που έδωσε ζωή στο χωριό
• Η Παναγιώτα Διαμαντή μεταξύ των 71 διακρίσεων από τον χώρο των επιστημών, των τεχνών και της κοινωνίας
Αντιδράσεις
Ποιοι παίζουν τον… Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ
• Ο Πολάκης στηρίζει τον ευρωβουλευτή που διέγραψε ο Φάμελλος
Η ανάλυση των γκάλοπ
Το αγροτικό πληγώνει το Μέγαρο Μαξίμου
• Σκληραίνουν τα μπλόκα
Σύνοδος κορυφής
Μπρα ντε φερ στις Βρυξέλλες για 90 δισ. ευρώ
• Οι νικητές και οι χαμένοι στην αναμέτρηση για το Κίεβο
• Αναβλήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur
Δίκη για υποκλοπές
Η επιδημία απουσιών έφερε βίαιη προσαγωγή
Κική Μορφωνιού
Η θρυλική μεσόφωνος και φίλη της Κάλλας
Νέος χάρτης
Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα το 2026
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2
Φοβερή ανατροπή και πρόκριση στις «16»
ΠΑΟ – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Ξέσπασμα με Ναν και Οσμάν
