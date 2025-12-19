magazin
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
«Σαν Ε.Τ. χαμηλού προϋπολογισμού» – Οι υποτιμημένες ταινίες των Χριστουγέννων
19 Δεκεμβρίου 2025

«Σαν Ε.Τ. χαμηλού προϋπολογισμού» – Οι υποτιμημένες ταινίες των Χριστουγέννων

Οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις λιγότερο δημοφιλείς –ωστόσο, άκρως απολαυστικές- ταινίες των Χριστουγέννων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπάρχουν οι ταινίες-σταρ των Χριστουγέννων και υπάρχουν και τα κρυφά διαμάντια. Ιδού τι πρότειναν οι αναγνώστες του Guardian:

All is Bright (Ένα Δέντρο δεν φέρνει τα Χριστούγεννα)

YouTube thumbnail

Θεωρώ ότι ένα πραγματικά σύγχρονο, κρυμμένο διαμάντι είναι η ταινία All Is Bright, με τους Paul Rudd και Paul Giamatti να υποδύονται δύο άτυχους πωλητές χριστουγεννιάτικων δέντρων. Και οι δύο παίζουν τέλεια, με τον Rudd να απομακρύνεται από τον συνηθισμένο ρόλο του «κουταβιού που όλοι θέλουν να είναι φίλοι του» και να υιοθετεί μια σαρκαστική στάση, συμπληρώνοντας τον χριστουγεννιάτικο γκρινιάρη του Giamatti. Περισσότερο μια μαύρη κωμωδία (σύμφωνα με τα πρότυπα του Χόλιγουντ), είναι μια εξαιρετική ταινία. @andyouwillknowme

8-Bit Christmas

Είναι απροκάλυπτα νοσταλγική, ενώ είναι εξαιρετικά αστεία για τα οκτώ κι εννέα ετών παιδιά μου, ωστόσο με αφήνει κι εμένα με ένα δάκρυ στο τέλος. @cussed12

Stalled

Μια εκκεντρική βρετανική κωμωδία, το Stalled διαδραματίζεται στο περιθώριο ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι γραφείου, όταν ένας υδραυλικός βρίσκεται παγιδευμένος σε μια τουαλέτα κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής εισβολής των ζόμπι (όπου παραμένει σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας). Είναι τόσο ευφυές όσο και κωμικό. @immediatelaunch

The Ref (Διαιτητής για Παντρεμένους)

YouTube thumbnail

Σπάνια μια έξυπνη μαύρη κωμωδία έχει τόσο μεγάλη επιτυχία ως «feelgood» ταινία. Ο Kevin Spacey, ο Denis Leary και η Judy Davis είναι όλοι σε εξαιρετική φόρμα, και η σκηνοθεσία του Ted Demme είναι διακριτική αλλά σταθερή. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει ο Richard Bright για τον αξιομνημόνευτο και ξεκαρδιστικό ρόλο του Murray, τον ανίκανο συνεργό του Gus (Leary). @gradeoneirony

The Family Man (Ονειρεμένη Ζωή)

Ο Νικόλας Κέιτζ στο The Family Man είναι μια από τις πιο υποτιμημένες ταινίες του. Εμπνευσμένη σε κάποιο βαθμό από το It’s a Wonderful Life, καταφέρνει να είναι ειλικρινής και διασκεδαστική χωρίς να πέφτει σε υπερβολικό συναισθηματισμό ή μελοδραματισμό. @sagarmatha1953

Klaus (Κλάους, το Μυστικό των Χριστουγέννων)

YouTube thumbnail

Μια όμορφη και παραδοσιακή ταινία κινουμένων σχεδίων για την προέλευση του Άγιου Βασίλη από τον Sergio Pablos. Συγκινητική και σε κάποια σημεία χαοτικά αστεία. Κυκλοφόρησε από το Netflix, αλλά φαίνεται να έχει περάσει απαρατήρητη κατά τη γνώμη μου. @bluejay2011

The Christmas Martian

Άρχισε να προβάλλεται τα απογεύματα των Χριστουγέννων στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν ήμουν έφηβος. Είναι σαν ένα καναδικό ET χαμηλού προϋπολογισμού, γεμάτο χιονισμένες σκηνές, και τόσο χαριτωμένο. Πάντα κλαίω στο τέλος, αλλά μετά αρχίζουν τα πραγματικά Χριστούγεννα! @andynewilg

A Bad Moms Christmas (Μαμάδες με κακή Διαγωγή: Χριστούγεννα)

Δεν θα ήταν Χριστούγεννα χωρίς την ετήσια υποστήριξή μου για την ταινία «A Bad Moms Christmas» με τις Christine Baranski, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Susan Sarandon και Mila Kunis να διασκεδάζουν στην οθόνη. Με εκπλήσσει που δεν αναφέρεται πιο συχνά σε αυτές τις λίστες και τα σχόλια. @swiitters

Comfort and Joy

Θα πρότεινα το Comfort and Joy, όπου ένας ραδιοφωνικός DJ ξεπερνά το χωρισμό του τα Χριστούγεννα εμπλέκοντας τον εαυτό του στον πόλεμο των παγωτών της Γλασκώβης, με όλη τη συνηθισμένη εκκεντρική γοητεία του Bill Forsyth, και το Larceny, Inc. – μια υπέροχη μικρή κωμική ταινία με πρωταγωνιστή τον Edward G Robinson. @jacquesMoran

Some Girls

Μια υπέροχη, υποτιμημένη χριστουγεννιάτικη ταινία από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο Patrick Dempsey ταξιδεύει στον Καναδά για να περάσει τα Χριστούγεννα με τη φίλη του Jennifer Connelly και την εκκεντρική οικογένειά της, μόνο για να μάθει κατά την άφιξή του ότι εκείνη δεν τον αγαπάει πια. Υπέροχες ερμηνείες από τότε άγνωστους ηθοποιούς, καθώς και ο André Gregory από το My Dinner With Andre στο ρόλο του πατέρα. Και μερικά υπέροχα χειμερινά τοπία του Καναδά. @newrynyuk

Remember the Night (Αγάπησα μια Κλέφτρα)

YouTube thumbnail

Προτείνω το Remember the Night, μια πολύ ενήλικη ταινία του 1940 με την Μπάρμπαρα Στάνγουικ και τον Φρεντ ΜακΜάρεϊ. Σχεδόν κανείς από τους γνωστούς μου δεν την έχει δει, αλλά όσοι την έχουν δει την εκτιμούν πραγματικά. @mississippiMiss

Saloon Bar

Το Saloon Bar είναι μια υπέροχη κωμωδία-δράμα-θρίλερ του 1940, που διαδραματίζεται σε μια παμπ του East End τα Χριστούγεννα και πρωταγωνιστούν οι Gordon Harker (Inspector Hornleigh) και Mervyn Johns. Σε αντίθεση με το EastEnders, είναι μια ευχάριστη αναδρομή στο θρυλικό πνεύμα της εργατικής τάξης του Λονδίνου. @immediatelaunch

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο theguardian.com

