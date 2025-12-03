The Carpenter’s Son – Ένας ορμονικός έφηβος Ιησούς, ένας θηλυκός Σατανάς και η βιβλική ταινία τρόμου του Νικόλα Κέιτζ

Ο ξυλουργός. Η μητέρα. Το αγόρι. Κανείς από αυτούς δεν κατονομάζεται στο The Carpenter’s Son, ένα αμφίβολο και φθαρμένο ψευδο-τρομακτικό μελόδραμα, αλλά η χρονολογία «Anno Domini» καθιστά αρκετά σαφές ποια ιστορία ξαναλέμε. Βασισμένο χαλαρά στο Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας του Θωμά (ένα απόκρυφο κείμενο που περιγράφει τα παιδικά χρόνια του Ιησού) δεν πρόκειται για μια χαριτωμένη εκμετάλλευση της Γέννησης.

Πέντε λεπτά μετά την έναρξη, ο Νίκολας Κέιτζ και η FKA Twigs προσπαθούν να διαφύγουν στην έρημο με το νεογέννητο μωρό τους, ενώ οι στρατιώτες του Ηρώδη είναι απασχολημένοι με το ψήσιμο βρεφών σε φωτιές.

Λίγο ξεχωριστός

Εμπνευσμένο χαλαρά, όπως είπαμε από το απόκρυφο Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας του Θωμά, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης μεταφέρεται δεκαπέντε χρόνια αργότερα, όταν ο έφηβος Ιησούς του Νόα Τζουπ ερωτεύεται στις αποικίες της ρωμαϊκής Αιγύπτου και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι λίγο ξεχωριστός.

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα σε αυτό που προσπαθεί να πει ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Λόφτι Νέιθαν: τι θα γινόταν αν τα θαύματα δεν ήταν μόνο τρομακτικά για όσους τα βλέπουν, αλλά και ιδιαίτερα τρομακτικά για τον ίδιο τον άνθρωπο που δεν έχει ιδέα πώς τα πραγματοποιεί;

Ο Τζουπ είναι ένας τόσο καλός και διαισθητικός ηθοποιός που βγαίνει αλώβητος από αυτή την ταινία, ενώ ο Κέιτζ είναι τόσο παράξενος και ατρόμητος που δεν φαίνεται ποτέ λιγότερο από πλήρως αφοσιωμένος σε όσες φωνές και κραυγές απαιτεί το σενάριο από τον Ιησού σε κάθε σκηνή.

«Σα-ΤΑΑΝ»

Οι κριτικές δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για την Twigs – η οποία είναι πιο κατάλληλη ηλικιακά (37 ετών) από τον Κέιτζ (61 ετών) για τον ρόλο της, αλλά παραμένει για μεγάλο μέρος της ταινίας ουσιαστικά αδρανής, όταν δεν φαίνεται τρελή.

Θα μπορούσε να είχε κάποια πλοκή. Αντ’ αυτού, έχουμε τον Σατανά – ο οποίος δεν ονομάζεται, αλλά όλοι τον προφέρουν «σα-ΤΑΑΝ» – να εμφανίζεται στον Τζουπ ως έφηβη αδέσποτη (Ίσλα Τζόνστον) με σημάδια από κοψίματα χαρτιού σε όλο το σώμα της.

«Η Τζόνστον θα ήταν πιο κατάλληλη για να υποδυθεί, ας πούμε, τη Γκρέτα Τούνμπεργκ παρά τον Βεελζεβούλ – αν και δεν είναι καθόλου κακή, θα έπρεπε να είναι τρομακτική και δεν είναι» σχολιάζει ο Tim Robey στην Telegraph συνεχίζοντας:

«Η ιδέα αυτού του άβαταρ να σαγηνεύει μια αγενή, ορμονική εκδοχή του Χριστού είναι αρκετά ελπιδοφόρα, αλλά το να το προχωρήσουν περαιτέρω σε επικίνδυνο, σεξουαλικό έδαφος είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί βλασφημία για να το ανεχτούν τελικά».

Φίδια και τρόμος

Τα στοιχεία τρόμου μοιάζουν περισσότερο με ένα κόλπο μάρκετινγκ για να προκαλέσουν οργή παρά με μια σοβαρή αισθητική επιλογή. Υπάρχουν τόσα πολλά φίδια που εκτελούν τη θέληση του Σατανά – βουτώντας σε λαιμούς ή τραβηγμένα ξανά έξω.

Ο σχεδιασμός του ήχου ακολουθεί το παράδειγμα της σειράς ταινιών Conjuring, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο για να προκαλέσει τρόμο.

«Η ταινία ψάχνει ένα τέλος που κανένα από τα ευαγγέλια δεν θεώρησε σκόπιμο να αναφέρει. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι ένα βαρετό curio που θα θέλατε να ήταν πιο παράξενο» καταλήγει ο Tim Robey στην Telegraph.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk | Αρχική Φωτό: Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης διαδραματίζεται καθώς ο έφηβος Ιησούς, τον οποίο υποδύεται ο Νόα Τζουπ, ερωτεύεται στις αποικίες της ρωμαϊκής Αιγύπτου. Πηγή: Altitude Films