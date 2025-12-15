magazin
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης και σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Μαγικά Χριστούγεννα με κινούμενα σχέδια

Κατάφερε σε λίγες μόνο ημέρες να κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση για κάτι που άλλες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να πετύχουν: Να συνδεθεί με τους ανθρώπους, χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο «κακός» και ο «καλός» λύκος

Η διαφήμιση «Le mal aimé» («Ο μη αγαπητός») για την Intermarché ξεκινά με ένα μικρό αγόρι που φοβάται έναν λούτρινο λύκο.  Ο πατέρας του, του αφηγείται την ιστορία ενός μοναχικού λύκου που φοβούνται τα άλλα ζώα.

YouTube thumbnail

Ο λύκος προσπαθεί σκληρά να συνδεθεί με τους γείτονές του στο δάσος, αλλά δεν καταφέρνει να κατευνάσει τους φόβους τους. Τότε αποφασίζει να αλλάξει και αρχίζει να μαγειρεύει λαχανικά. Η ιστορία τελειώνει όταν ο μεταμορφωμένος λύκος εμφανίζεται σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ένα σπιτικό πιάτο!

Όλη η… ζεστασιά των Χριστουγέννων

Με μουσική υπόκρουση το γαλλικό hit της δεκαετίας του ’70, «Le Mal Aimé» του Claude François, η διαφήμιση έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Και αυτό είναι κατανοητό: Είναι ζεστή, γενναιόδωρη και έχει ως θέμα την αξία της ένταξης, της αποδοχής και της ικανότητας να βλέπεις πέρα από την… εμφάνιση. Είναι όλα όσα πρέπει να έχει μια διαφήμιση για τα Χριστούγεννα.

ΕΚΤ: Οι πέντε ερωτήσεις για τα επιτόκια και το μέλλον της κεντρικής τράπεζας

ΕΚΤ: Οι πέντε ερωτήσεις για τα επιτόκια και το μέλλον της κεντρικής τράπεζας

Κατασκευές
ΒΟΑΚ: Στη σύμβαση παραχώρησης εντάσσεται το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά

ΒΟΑΚ: Στη σύμβαση παραχώρησης εντάσσεται το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Το αυτοκίνητό μου χάλασε και ξαφνικά σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ»: Η απίστευτη στιγμή που έκανε έναν άγνωστο μουσικό viral
Έμεινε με το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, είχε μια από τις χειρότερες μέρες του — μέχρι που δίπλα του σταμάτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ
Την Τρίτη (16/12) ανήμερα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) στην Πόλη.

Σύνταξη
Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στον Τύπο κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου γεύματος και εξαπέλυψε επίθεση στη Μπαρτσελόνα, με αφορμή την «υπόθεση Νεγκρέιρα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του

Σύνταξη
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη φερόμενη βομβιστική επίθεση σχεδίαζε «ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση». Σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στο Λος Άντζελες από την Πρωτοχρονιά.

Σύνταξη
Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών
Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου

Σύνταξη
Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό
Ανεπίλυτο παραμένει το εδαφικό ζήτημα, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο. Εκεί αναμένονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες ώστε με τον Ζελένσκι θα παραστούν στον νέο γύρο συνομιλιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023
Η «πράσινη» πορεία του κουμπάρου λογιστή και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον «γαλάζιο» Χιλετζάκη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη
Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, απεβίωσε σήμερα στην οικία της.

Σύνταξη
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
