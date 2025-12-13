Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Οι μέρες μικραίνουν, το τζάκι ανάβει και άρωμα κανέλας και γαρίφαλου πλημμυρίζει το σπίτι. Ήρθε επίσημα εκείνη η εποχή που αναζητάμε την απόλυτη χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα. Τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το σκηνικό; Μια ζεστή κουβερτούλα, μια κούπα γεμάτη ζεστή σοκολάτα ή ρόφημα και φυσικά… μια ανάλαφρη χριστουγεννιάτικη ταινία!

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Κάποιες είναι ήδη διαθέσιμες για άμεση προβολή, ενώ νέοι τίτλοι θα «ανέβουν» στην πλατφόρμα το επόμενο διάστημα, για να έχετε πάντα κάτι καινούριο να παρακολουθήσετε. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη συλλογή πατώντας απλώς το κίτρινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας ή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του MEGA, megatv.com.

Η γιορτινή συλλογή ταινιών που σας περιμένει στο MEGA Play

Από ρομαντικές συναντήσεις μέχρι επικές «μάχες» για τον καλύτερο στολισμό και απρόσμενες συναντήσεις με τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, η συλλογή του MEGA είναι εδώ για να σας συντροφεύσει τις κρύες νύχτες των γιορτών.

Ήδη Διαθέσιμες: Ξεκινήστε Άμεσα την Προβολή

Το Φιλί των Χριστουγέννων

Η Ρεββέκα Κλάους ανησυχεί ότι ο εξαντλημένος και εργασιομανής σύζυγος της έχει χάσει την πίστη του στο αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Θέλοντας να τον βοηθήσει να ανακτήσει την πίστη του κατευθύνεται στο μόνο μέρος που το πνεύμα των εορτών υπάρχει ακόμη… τη Νέα Υόρκη.

Πρωταγωνιστούν: Τρίσια Χέλφερ, Γκρεγκ Μπράικ, Τέντε Μουρ, Μερτίν Ο’Κάριγκαν, Κεν Χολ

Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MISTLETOE OVER MANHATTAN)

Χριστουγεννιάτικες Τρέλες

Δύο γείτονες και παλιοί φίλοι μετατρέπονται σε αντιπάλους όταν συναγωνίζονται για το ποιος θα έχει τον πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό. Μια διασκεδαστική οικογενειακή κωμωδία γεμάτη γιορτινή διάθεση και χιούμορ.

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Στερν, Ματ Φρούερ, Άλισον Χόσακ, Τέριλ Ρόδερι

Διάρκεια: 84 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BATTLE OF THE BULBS)

Υπερασπίζοντας τον Αϊ Βασίλη

Μια μικρή πόλη αναστατώνεται όταν βρίσκουν έναν άντρα αναίσθητο στο δάσος, ντυμένο Άγιο Βασίλη. Εκείνος επιμένει πως είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης, ο οποίος έπεσε από το έλκηθρό του! Είναι τρελός… ή μήπως τελικά είναι αληθινός;

Πρωταγωνιστούν: Ντιν Κέιν, Τζαντ Τάιλορ, Τζον Σάβατζ, Γκάρι Χάντσον, Τζόντι Σουίτιν

Διάρκεια: 86 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: DEFENDING SANTA)

Μια Χριστουγεννιάτικη Ευχή

Η Πόλα μεταφέρεται μαγικά σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου είναι παντρεμένη με τον πλούσιο πρώην της. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στα πλούτη, αλλά στην αγάπη και την οικογένεια που είχε αφήσει πίσω.

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Έγκερτ, Πατρίσια Μάγιεν- Σαλασάρ, Μπρετ Άντονι, Στεφανί φον Πφέτεν

Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS WISH AKA HOLIDAY SWITCH)

Έρχονται στο MEGA Play: Προγραμματίστε τα κινηματογραφικά ραντεβού σας

Ένας Έρωτας τα Χριστούγεννα (Από 14/12)

Η Χέιζελ, μια άνεργη καλλιτέχνις, πιάνει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Εκεί γνωρίζει τον διευθυντή Ιαν, και μια τρυφερή σχέση αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσά τους.

Πρωταγωνιστούν: Σάρα Κάνινγκ, Τζούλιαν Ρίτσινγκς, Ρόμπιν Νταν, Φάρα Αβίβα

Διάρκεια: 82 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CHRISTMAS TEMP)

Υπόθεση των Χριστουγέννων (Από 16/12)

Ένας νέος δικηγόρος, ο Μάικλ Σέρμαν, αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τον Άγιο Βασίλη σε μια ασυνήθιστη δίκη, ενώ παράλληλα η πίστη της κόρης του τον βοηθά να ξαναβρεί τη χαρά των γιορτών.

Πρωταγωνιστούν: Ντιν Κέιν, Ρέιτσελ Μπλάνσαρντ, Τζορτζ Μπούζα, Μπάρι Φλάτμαν

Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CASE FOR CHRISTMAS)

Χριστούγεννα στην Εξοχή (Από 17/12)

Η Κάθριν επιστρέφει στη γενέτειρά της για τα Χριστούγεννα και ξανασυναντά τον παιδικό της έρωτα, τον Κέιλεμπ, επανεκτιμώντας τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Πρωταγωνιστούν: Χίλαρι Μπάρτον, Τάιλερ Χίλτον, Μάρκι Ποστ, Εντ Άσνερ, Ράντι Τράβις

Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS ON THE BAYOU)

Χριστουγεννιάτικο Θαύμα (Από 18/12)

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οκτώ άγνωστοι εγκλωβίζονται σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία λόγω χιονοθύελλας και μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες ανακαλύπτουν την ουσία των Χριστουγέννων.

Πρωταγωνιστούν: Άλισον Χόσακ, Άαρον Περλ, Νταν Πέιν, Βαλίν Σινιέι, Τζιλ Μόρισον

Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS MIRACLE)

Χριστουγεννιάτικα Μπερδέματα (Από 21/12)

Ο Άγιος Βασίλης ανταλλάσσει προσωρινά σώμα με τον νεαρό Έντι Μπένετ. Ο Έντι, ζώντας τη ζωή του Άγιου Βασίλη, ανακαλύπτει το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων και έρχεται κοντά στην κόρη του Σαμ.

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Χένστριτζ, Μπράιαν Κράουζε, Σέντρικ Σμιθ, Κρίστα Μπρίτζες, Τζορτζ Μπούζα

Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CHRISTMAS SWITCH)

Φτιάξτε το πρόγραμμά σας και κάθε βράδυ επιλέξτε μια νέα ταινία. Είτε ψάχνετε για γέλιο, είτε για ρομαντισμό είτε για μια δόση μαγείας, το MEGA Play έχει τη δική σας χριστουγεννιάτικη ευχή!