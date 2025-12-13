Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13 Δεκεμβρίου 2025 | 10:17

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Spotlight

Οι μέρες μικραίνουν, το τζάκι ανάβει και άρωμα κανέλας και γαρίφαλου πλημμυρίζει το σπίτι. Ήρθε επίσημα εκείνη η εποχή που αναζητάμε την απόλυτη χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα. Τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το σκηνικό; Μια ζεστή κουβερτούλα, μια κούπα γεμάτη ζεστή σοκολάτα ή ρόφημα και φυσικά… μια ανάλαφρη χριστουγεννιάτικη ταινία!

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Κάποιες είναι ήδη διαθέσιμες για άμεση προβολή, ενώ νέοι τίτλοι θα «ανέβουν» στην πλατφόρμα το επόμενο διάστημα, για να έχετε πάντα κάτι καινούριο να παρακολουθήσετε. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη συλλογή πατώντας απλώς το κίτρινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας ή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του MEGA, megatv.com.

Η γιορτινή συλλογή ταινιών που σας περιμένει στο MEGA Play

Από ρομαντικές συναντήσεις μέχρι επικές «μάχες» για τον καλύτερο στολισμό και απρόσμενες συναντήσεις με τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, η συλλογή του MEGA είναι εδώ για να σας συντροφεύσει τις κρύες νύχτες των γιορτών.

Ήδη Διαθέσιμες: Ξεκινήστε Άμεσα την Προβολή

Το Φιλί των Χριστουγέννων

Η Ρεββέκα Κλάους ανησυχεί ότι ο εξαντλημένος και εργασιομανής σύζυγος της έχει χάσει την πίστη του στο αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Θέλοντας να τον βοηθήσει να ανακτήσει την πίστη του κατευθύνεται στο μόνο μέρος που το πνεύμα των εορτών υπάρχει ακόμη… τη Νέα Υόρκη.

Πρωταγωνιστούν: Τρίσια Χέλφερ, Γκρεγκ Μπράικ, Τέντε Μουρ, Μερτίν Ο’Κάριγκαν, Κεν Χολ
Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MISTLETOE OVER MANHATTAN)

Χριστουγεννιάτικες Τρέλες

Δύο γείτονες και παλιοί φίλοι μετατρέπονται σε αντιπάλους όταν συναγωνίζονται για το ποιος θα έχει τον πιο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό. Μια διασκεδαστική οικογενειακή κωμωδία γεμάτη γιορτινή διάθεση και χιούμορ.

Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Στερν, Ματ Φρούερ, Άλισον Χόσακ, Τέριλ Ρόδερι
Διάρκεια: 84 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: BATTLE OF THE BULBS)

Υπερασπίζοντας τον Αϊ Βασίλη

Μια μικρή πόλη αναστατώνεται όταν βρίσκουν έναν άντρα αναίσθητο στο δάσος, ντυμένο Άγιο Βασίλη. Εκείνος επιμένει πως είναι ο πραγματικός Άγιος Βασίλης, ο οποίος έπεσε από το έλκηθρό του! Είναι τρελός… ή μήπως τελικά είναι αληθινός;

Πρωταγωνιστούν: Ντιν Κέιν, Τζαντ Τάιλορ, Τζον Σάβατζ, Γκάρι Χάντσον, Τζόντι Σουίτιν
Διάρκεια: 86 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: DEFENDING SANTA)

Μια Χριστουγεννιάτικη Ευχή

Η Πόλα μεταφέρεται μαγικά σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου είναι παντρεμένη με τον πλούσιο πρώην της. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στα πλούτη, αλλά στην αγάπη και την οικογένεια που είχε αφήσει πίσω.

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Έγκερτ, Πατρίσια Μάγιεν- Σαλασάρ, Μπρετ Άντονι, Στεφανί φον Πφέτεν
Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS WISH AKA HOLIDAY SWITCH)

Έρχονται στο MEGA Play: Προγραμματίστε τα κινηματογραφικά ραντεβού σας

Ένας Έρωτας τα Χριστούγεννα (Από 14/12)

Η Χέιζελ, μια άνεργη καλλιτέχνις, πιάνει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Εκεί γνωρίζει τον διευθυντή Ιαν, και μια τρυφερή σχέση αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσά τους.

Πρωταγωνιστούν: Σάρα Κάνινγκ, Τζούλιαν Ρίτσινγκς, Ρόμπιν Νταν, Φάρα Αβίβα
Διάρκεια: 82 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CHRISTMAS TEMP)

Υπόθεση των Χριστουγέννων (Από 16/12)

Ένας νέος δικηγόρος, ο Μάικλ Σέρμαν, αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τον Άγιο Βασίλη σε μια ασυνήθιστη δίκη, ενώ παράλληλα η πίστη της κόρης του τον βοηθά να ξαναβρεί τη χαρά των γιορτών.

Πρωταγωνιστούν: Ντιν Κέιν, Ρέιτσελ Μπλάνσαρντ, Τζορτζ Μπούζα, Μπάρι Φλάτμαν
Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CASE FOR CHRISTMAS)

Χριστούγεννα στην Εξοχή (Από 17/12)

Η Κάθριν επιστρέφει στη γενέτειρά της για τα Χριστούγεννα και ξανασυναντά τον παιδικό της έρωτα, τον Κέιλεμπ, επανεκτιμώντας τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Πρωταγωνιστούν: Χίλαρι Μπάρτον, Τάιλερ Χίλτον, Μάρκι Ποστ, Εντ Άσνερ, Ράντι Τράβις
Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS ON THE BAYOU)

Χριστουγεννιάτικο Θαύμα (Από 18/12)

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οκτώ άγνωστοι εγκλωβίζονται σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία λόγω χιονοθύελλας και μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες ανακαλύπτουν την ουσία των Χριστουγέννων.

Πρωταγωνιστούν: Άλισον Χόσακ, Άαρον Περλ, Νταν Πέιν, Βαλίν Σινιέι, Τζιλ Μόρισον
Διάρκεια: 87 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHRISTMAS MIRACLE)

Χριστουγεννιάτικα Μπερδέματα (Από 21/12)

Ο Άγιος Βασίλης ανταλλάσσει προσωρινά σώμα με τον νεαρό Έντι Μπένετ. Ο Έντι, ζώντας τη ζωή του Άγιου Βασίλη, ανακαλύπτει το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων και έρχεται κοντά στην κόρη του Σαμ.

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Χένστριτζ, Μπράιαν Κράουζε, Σέντρικ Σμιθ, Κρίστα Μπρίτζες, Τζορτζ Μπούζα
Διάρκεια: 83 λεπτά (ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE CHRISTMAS SWITCH)

Φτιάξτε το πρόγραμμά σας και κάθε βράδυ επιλέξτε μια νέα ταινία. Είτε ψάχνετε για γέλιο, είτε για ρομαντισμό είτε για μια δόση μαγείας, το MEGA Play έχει τη δική σας χριστουγεννιάτικη ευχή!

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
Media
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούςστην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
