Ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές 21 και 28/12 – Ενίσχυση δρομολογίων του Μετρό
Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προχωρά η ΣΤΑΣΥ.
Σε σχετική ενημέρωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της δρομολογεί έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.
Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ
Η εταιρεία ενημερώνει, επίσης, το επιβατικό κοινό πως αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:
- Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ – Παλαιό Δημαρχείο).
- Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο – Αγία Τριάδα – Παλαιό Δημαρχείο).
