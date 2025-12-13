Σε ισχύ και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, εν όψει Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα στην πόλη θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου από τις 11:00 ώς και τις 18:00.

Την παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, το ωράριο περιορίζεται σε 10:00–18:00.

Σε ισχύ από την Πέμπτη στην Αθήνα το εορταστικό ωράριο

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο και στην Αθήνα.

Τα μαγαζιά είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 μέχρι τις 21:00 και τα Σάββατα από τις 9:00 έως τις 18:00.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το εορταστικό ωράριο του 2025 διαμορφώνεται με έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και οι εμπορικοί σύλλογοι δρομολογούν συγκεκριμένες Κυριακές ανοίγματος προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση.

Με την αγορά να προετοιμάζεται για μια ακόμη δυναμική εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.