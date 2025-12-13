Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Σε ισχύ έχει μπει από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα καθώς διανύουμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τρεις Κυριακές, αρχής γενομένης από αύριο. Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ισχύει από σήμερα.

Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ανάγκες της αλλά πάντα εντός του πλαισίου που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00.

Καταστήματα: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.