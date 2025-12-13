newspaper
13.12.2025 | 23:42
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο και για άλλες δύο Κυριακές – Tο ωράριο λειτουργίας και ποια δεν θα σηκώσουν ρολά
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 23:20

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο και για άλλες δύο Κυριακές – Tο ωράριο λειτουργίας και ποια δεν θα σηκώσουν ρολά

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Spotlight

Σε ισχύ έχει τεθεί από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα, με την αγορά να ελπίζει σε αυξημένους τζίρους την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τρεις Κυριακές, αρχής γενομένης από αύριο 14 Δεκεμβρίου.

Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις ανάγκες της αλλά πάντα εντός του πλαισίου που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00.

Καταστήματα: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο ισχύει από σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12

Ωστόσο, κάποια καταστήματα δεν θα σηκώσουν ρολά το πρωί της Κυριακής.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα κρεοπωλεία σε έδειξη συμπαράστασης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που διαμαρτύρονται για καθυστερημένες πληρωμές ενισχύσεων.

«Ως Κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν» σημειώνει η ΠΟΚΚ.

«Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της έναρξης του Εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025» καταλήγει.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

Economy
Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Tεχνητή νοημοσύνη
inWellness
inTown
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Ιταμή στάση» του πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών, «κοινός κώδικας δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων τώρα»
Ελλάδα 13.12.25

Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Ιταμή στάση» του πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών, «κοινός κώδικας δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων τώρα»

«Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια συγκρούσεων» υπογραμμίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντακοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντακοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την Κυριακή – Οι τελευταίες μαρτυρίες
Συναγερμός στις Αρχές 13.12.25

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στο Ηράκλειο - Οι τελευταίες μαρτυρίες

Ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο - Τι λέει η γειτόνισσα που τον είδε να φεύγει από το σπίτι του - Πού εθεάθη ο νεαρός γιατρός τελευταία φορά

Σύνταξη
ΕΟΠΥΥ: Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού
Τι φταίει 13.12.25

Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ

Xιλιάδες ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξέταση υπερήχων καθώς μέσω ΕΟΠΥΥ διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν από Φεβρουάριο - Μάρτιο και κάποιοι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν

Σύνταξη
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

Σαμπαλένκα και Κύργιος αναβιώνουν στις 28/12 τη «μάχη των φύλων», 52 χρόνια μετά το ιστορικό ματς της Κινγκ με τον Ριγκς. Μια αναμέτρηση που ήταν παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας πόλεμος απέναντι στον σεξισμό.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουλβς για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!

Πρόκριση στους «8» του Champions League εξασφάλισε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και μαζί «αγκάλιασε» την πρώτη θέση στον όμιλο, μετά τη νίκη με 20-9 επί του Αλίμου ΝΑΣ για την 4η αγωνιστική.

Σύνταξη
