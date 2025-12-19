newspaper
19.12.2025
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
ΕΕ – Τουρκία: «Νέοι δρόμοι για τις οικονομικές σχέσεις τους»
Διεθνής Οικονομία 19 Δεκεμβρίου 2025

Μελέτη του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Ερευνών Βιέννης μιλά για την τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας

ΕπιμέλειαΤάσος Μαντικίδης
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Την τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις, εξετάζει ειδική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Αυστρίας από τους ερευνητές M. Gökten, R. Grieveson και O. Reiter, του  Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Ερευνών Βιέννης (Vienna Institute for International Economic Studies).

Σύμφωνα με ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στην Βιέννη από τα συμπεράσματα της σταχυολογούνται μεταξύ άλλων τα εξής:

– Αν και η τελωνειακή ένωση έχει συνολικά ενισχύσει τις εμπορικές συναλλαγές, το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της και, κυρίως, τα υφιστάμενα μη δασμολογικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν το εξαγωγικό δυναμικό της πλειονότητας των κρατών-μελών της ΕΕ. Παρόλο που ο όγκος του εμπορίου έχει αυξηθεί από το 1996, η Αυστρία και τα περισσότερα κράτη της Δυτικής Ευρώπης – με εξαίρεση την Ισπανία – έχουν χάσει μερίδια αγοράς, κυρίως προς όφελος της Κίνας και της Ρωσίας.

«Η Αυστρία δεν αξιοποιεί το εμπορικό της δυναμικό με την Τουρκία»

– Η Αυστρία δεν αξιοποιεί το εμπορικό της δυναμικό με την Τουρκία (σε αντίθεση με τη Γερμανία), εξάγοντας λιγότερο από το ήμισυ των δυνατοτήτων της προς αυτήν. Ιδιαίτερα στον τομέα των μηχανημάτων/ οχημάτων, η αυστριακή οικονομία διαθέτει σημαντικό δυναμικό και προοπτικές αύξησης των εξαγωγών της.

– Η ερευνητική ομάδα μοντελοποίησε τέσσερα σενάρια, εκ των οποίων στο ένα προβλέπεται η κατάργηση όλων των υπολειπόμενων δασμών σε προϊόντα γεωργίας, αλιείας, τροφίμων και ποτών, άνθρακα, χάλυβα και χημικών, και ένα ακόμη που περιλαμβάνει και την εξάλειψη όλων των μη δασμολογικών εμποδίων.

Στην περίπτωση εις βάθους «εκσυγχρονισμού» της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, οι εμπορικές ροές θα αυξάνονταν σημαντικά, με τις εξαγωγές της ΕΕ να καταγράφουν άνοδο 7,1% – περισσότερο από τις τουρκικές εξαγωγές που θα αυξάνονταν κατά 6,2%. Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Τουρκία θα ήταν η κύρια ωφελημένη από μια τέτοια εμβάθυνση, βλέποντας το ΑΕΠ της να αυξάνεται κατά περίπου 0,25%, ενώ αυτό της ΕΕ μόνο οριακά.

– Σύμφωνα με τη μελέτη, ισχυρό πλεονέκτημα για την ΕΕ από την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία θα ήταν η ισχυρότερη πολιτική πρόσδεση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Περισσότερο ελεύθερο εμπόριο θα παρείχε στην ΕΕ όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και έναν ισχυρότερο μοχλό στην προώθηση των πολιτικών της συμφερόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της μετανάστευσης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Πηγή: ot.gr

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

