Την τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις, εξετάζει ειδική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Αυστρίας από τους ερευνητές M. Gökten, R. Grieveson και O. Reiter, του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Ερευνών Βιέννης (Vienna Institute for International Economic Studies).

Σύμφωνα με ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στην Βιέννη από τα συμπεράσματα της σταχυολογούνται μεταξύ άλλων τα εξής:

– Αν και η τελωνειακή ένωση έχει συνολικά ενισχύσει τις εμπορικές συναλλαγές, το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της και, κυρίως, τα υφιστάμενα μη δασμολογικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν το εξαγωγικό δυναμικό της πλειονότητας των κρατών-μελών της ΕΕ. Παρόλο που ο όγκος του εμπορίου έχει αυξηθεί από το 1996, η Αυστρία και τα περισσότερα κράτη της Δυτικής Ευρώπης – με εξαίρεση την Ισπανία – έχουν χάσει μερίδια αγοράς, κυρίως προς όφελος της Κίνας και της Ρωσίας.

«Η Αυστρία δεν αξιοποιεί το εμπορικό της δυναμικό με την Τουρκία»

– Η Αυστρία δεν αξιοποιεί το εμπορικό της δυναμικό με την Τουρκία (σε αντίθεση με τη Γερμανία), εξάγοντας λιγότερο από το ήμισυ των δυνατοτήτων της προς αυτήν. Ιδιαίτερα στον τομέα των μηχανημάτων/ οχημάτων, η αυστριακή οικονομία διαθέτει σημαντικό δυναμικό και προοπτικές αύξησης των εξαγωγών της.

– Η ερευνητική ομάδα μοντελοποίησε τέσσερα σενάρια, εκ των οποίων στο ένα προβλέπεται η κατάργηση όλων των υπολειπόμενων δασμών σε προϊόντα γεωργίας, αλιείας, τροφίμων και ποτών, άνθρακα, χάλυβα και χημικών, και ένα ακόμη που περιλαμβάνει και την εξάλειψη όλων των μη δασμολογικών εμποδίων.

Στην περίπτωση εις βάθους «εκσυγχρονισμού» της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, οι εμπορικές ροές θα αυξάνονταν σημαντικά, με τις εξαγωγές της ΕΕ να καταγράφουν άνοδο 7,1% – περισσότερο από τις τουρκικές εξαγωγές που θα αυξάνονταν κατά 6,2%. Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Τουρκία θα ήταν η κύρια ωφελημένη από μια τέτοια εμβάθυνση, βλέποντας το ΑΕΠ της να αυξάνεται κατά περίπου 0,25%, ενώ αυτό της ΕΕ μόνο οριακά.

– Σύμφωνα με τη μελέτη, ισχυρό πλεονέκτημα για την ΕΕ από την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία θα ήταν η ισχυρότερη πολιτική πρόσδεση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Περισσότερο ελεύθερο εμπόριο θα παρείχε στην ΕΕ όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και έναν ισχυρότερο μοχλό στην προώθηση των πολιτικών της συμφερόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της μετανάστευσης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Πηγή: ot.gr