20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Περισσότερο ρωσικό αέριο ρέει στην Ευρώπη μέσω… Τουρκίας
Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Περισσότερο ρωσικό αέριο ρέει στην Ευρώπη μέσω… Τουρκίας

Η τελευταία έκθεση του IEEFA καταγράφει αύξηση εισαγωγών στο φυσικό αέριο από Ρωσία, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Πρόσφατα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει σταδιακά να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έξι έως 12 μήνες, αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να κινούνται -προς το παρόν- στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Ενεργειακή Οικονομία και τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (IEEFA) η ΕΕ μείωσε τις εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών κατά 9% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς το μπλοκ αύξησε την εξάρτησή του από το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και επωφελήθηκε από τις συνεχείς προσπάθειες για περιορισμό της ζήτησης για το καύσιμο.

Συμειώνεται ότι τo LNG οι Ευρωπαίοι το προτιμούν καθώς θέλουν γρήγορη πρόσβαση σε νέους προμηθευτές, ευελιξία και διαφοροποίηση. Αντίθετα, οι αγωγοί εξυπηρετούν όταν υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα και στόχος για σταθερό, χαμηλού κόστους βασικό εφοδιασμό μακράς διάρκειας.

Αν και το δεύτερο είναι πιο συμφέρον, ωστόσο, είναι made in Russia και συνεπώς οι Ευρωπαίοι αναζητούν την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μόσχα.

Αύξηση μέσω Τουρκίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου έως το τέλος του 2027, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό.

Οι εισαγωγές του μπλοκ από ρωσικό αέριο μέσω αγωγών που διέρχεται από την Τουρκία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως σημειώνει το IEEFA.

Οι τρεις κορυφαίες πηγές εισαγωγών αερίου μέσω αγωγών της ΕΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν η Νορβηγία (55%), η Αλγερία (19%) και η Ρωσία μέσω Τουρκίας (10%).

Οι εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών της ΕΕ από το Αζερμπαϊτζάν, τη Λιβύη και τη Νορβηγία μειώθηκαν σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ εκείνες από την Αλγερία, τη Ρωσία μέσω Τουρκίας, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν ελαφρά.

Καμπανάκι

Η τελευταία αυτή πτώση έρχεται έπειτα από μείωση άνω του ενός τρίτου στις εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών της ΕΕ την περίοδο 2021–2024. Μέτρα ενεργειακής απόδοσης και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών συνέβαλαν στη μείωση της κατανάλωσης αερίου του μπλοκ τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βάση δεδομένων EU Gas Flows Tracker του IEEFA.

Συνδυαστικά, οι εισαγωγές αερίου της ΕΕ μέσω αγωγών και LNG αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση στο 2025, με το IEEFA να αναμένει ότι οι εισαγωγές αερίου της ΕΕ θα συνεχίσουν να μειώνονται από το 2026 και μετά.

«Η ζήτηση αερίου στην ΕΕ βρίσκεται σε διαρθρωτική πτώση. Ωστόσο, η μικρή άνοδος των εισαγωγών αερίου φέτος θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι για τα κράτη-μέλη που υστερούν στους στόχους τους για ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ», δήλωσε η Ana Maria Jaller-Makarewicz, επικεφαλής αναλύτρια ενέργειας για την Ευρώπη στο IEEFA.

«Η ταχύτερη ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, των αντλιών θερμότητας και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων θα μειώσουν την ευαλωτότητα των χωρών της ΕΕ σε διαταραχές προμήθειας LNG, θα βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις ευμετάβλητες τιμές αερίου.»

Από τις του 2022, οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν περίπου 380 δισ. ευρώ για εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών, εκ των οποίων 83 δισ. ευρώ από τη Ρωσία.

Η λήξη της διέλευσης ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας την 1η Ιανουαρίου 2025 συνέβαλε στη μείωση των εισαγωγών αερίου της ΕΕ μέσω αγωγών στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Ορισμένες χώρες της ΕΕ ανακατεύθυναν τις ροές αερίου τους και αξιοποίησαν υφιστάμενες υποδομές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού.

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
