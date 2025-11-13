Η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε για πρώτη φορά στρατιωτικό σύμβουλο για την αποστολή της στην Τουρκία στις αρχές του μήνα, όπως δήλωσε στο Middle East Eye δυτικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, υποστηρίζουν έναν πιο στρατηγικό διάλογο με την Τουρκία σε θέματα άμυνας

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στις Βρυξέλλες σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Όπως γράφει το MEE, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, υποστηρίζουν έναν πιο στρατηγικό διάλογο με την Τουρκία σε θέματα άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ποιος είναι ο στρατιωτικός σύμβουλος που διορίστηκε στην Τουρκία

Το TurDef, ένα τουρκικό ειδησεογραφικό μέσο που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, ανέφερε ότι η ΕΕ διόρισε τον συνταγματάρχη Άνταμ Γκρζιμκόφσκι, πρώην αμυντικό ακόλουθο της Πολωνίας στην Άγκυρα, ως στρατιωτικό σύμβουλο του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Τουρκία.

Ο δυτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, η Τουρκία θα μπορεί επίσης να διορίσει έναν Τούρκο σύμβουλο άμυνας στην αποστολή της στην ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Και οι δύο σύμβουλοι θα λειτουργούν υπό διπλωματικό καθεστώς και όχι μέσω επίσημων στρατιωτικών διαύλων.

Πώς έχουν εξελιχθεί οι στρατιωτικοί δεσμοί ανάμεσα σε ΕΕ και Άγκυρα

Σύμφωνα με το Middle East Eye, από πέρσι, η ΕΕ εργάζεται για την ενίσχυση του διαλόγου με την Άγκυρα, καθώς έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις υψηλού επιπέδου και οι συντονιστικές συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Ευρώπη αναγνωρίζει όλο και περισσότερο ότι χρειάζεται τη συνεργασία της Τουρκίας για την αντιμετώπιση της Ρωσίας, τονίζεται στο ίδιο άρθρο που υπογράφεται από τον γνωστό δημοσιογράφο Ραγκίπ Σοϊλού.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος που εργάζεται στην γερμανική κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό του γερμανικού στρατού (Bundeswehr), την BAAINBw, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο DW Turkish ότι το Βερολίνο πρέπει να εμβαθύνει την αμυντική του συνεργασία με την Τουρκία.

«Η Τουρκία πρέπει σίγουρα να ξεκινήσει μια διαδικασία εκδημοκρατισμού. Αλλά τελικά, δεν έχουμε πολλές επιλογές. Και οι ΗΠΑ απελαύνουν ανθρώπους και χρησιμοποιούν βία στους δρόμους. Πρέπει να πούμε: ‘Δεν θα αγοράζουμε πια τα όπλα σας;’», αναρωτήθηκε ο Γερμανός αξιωματούχος.

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Γερμανία «πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσει προσεκτικά» τα τουρκικά στρατιωτικά drones, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι «αρκετά προηγμένη» σε αυτόν τον τομέα.

«Όσον αφορά την ανάλυση της αγοράς και τις ευκαιρίες συνεργασίας, η Τουρκία είναι σίγουρα ένας παράγοντας που αξίζει να εμπλακεί. Πρέπει να δημιουργηθούν επαφές για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν και το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο δυτικός αξιωματούχος που μίλησε στο MEE είπε επίσης ότι η ΕΕ σκοπεύει να διορίσει έναν διπλωμάτη υπεύθυνο για την τήρηση των κυρώσεων, με έμφαση ειδικά στον λεγόμενο «μαύρο στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Η Τουρκία μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Οκτώβριο, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.