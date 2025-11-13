newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 03:00

Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επισκέφθηκε χθες Τετάρτη την Αγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν (δεξιά, στη φωτογραφία του Reuters/Cagla Gurdogan, επάνω, κατά την αποχώρησή τους πιασμένοι από το χέρι μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου).

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας – Αιγύπτου, υπό την προεδρία των δύο υπουργών, με τη συμμετοχή άλλων αξιωματούχων, με στόχο την προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο Κάιρο εντός του 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών.

«Κοινή βούληση να προωθήσουμε τον διάλογο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και ασκήσεων»

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Φιντάν και Αμπντελάτι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις Αγκυρας – Καΐρου, οι εμπορικές σχέσεις, η εφαρμογή της εκεχειρίας και η ανοικοδόμηση στη Γάζα, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική σταθερότητα της Συρίας, οι εξελίξεις στη Λιβύη και το Σουδάν κ.ά.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν δηλώσεις από κοινού μετά τη συνάντησή τους, αναδεικνύοντας τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Οπως ανακοίνωσε ο τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, στόχος των δύο χωρών είναι να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες ενόψει της δεύτερης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας το επόμενο έτος, ενδυναμώνοντας το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων.

Η Αίγυπτος αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 9 δισ. δολάρια το 2024 και στρατηγικό στόχο την αύξηση στα 15 δισ. δολάρια.

«Επενδυτικές ευκαιρίες»

Οι τουρκικές επενδύσεις «ενισχύουν σημαντικά την απασχόληση και την παραγωγική δυναμικότητα» στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον κ. Φιντάν.

Από αιγυπτιακής πλευράς, ο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι τόνισε τη σημασία «δημιουργίας κλίματος ευνοϊκού για νέες επενδυτικές ευκαιρίες» και την αξία που έχει η παρουσία των τουρκικών επιχειρήσεων στην Αίγυπτο.

Η εμπορική ανάπτυξη αποτελεί κοινή προτεραιότητα με σαφή πολιτική εντολή από τους ηγέτες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, οι δύο χώρες αποφάσισαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η συνδεσιμότητα, η ενέργεια και οι υδρογονάνθρακες.

«Η στρατιωτική μας συνεργασία με την Αίγυπτο έχει επίσης ενισχυθεί πρόσφατα. Εχουμε κοινή βούληση να προωθήσουμε τον διάλογο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και ασκήσεων.

»Η αμυντική βιομηχανία είναι επίσης σημαντική, απαραίτητη και πολλά υποσχόμενη για τη συνεργασία μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω κοινών έργων που θα αναπτυχθούν με δημόσιους φορείς και εταιρείες», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Οι υπουργοί επανέλαβαν την κοινή έκκληση προς το Ισραήλ για άρση των εμποδίων στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με τον κ. Φιντάν να ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις αιγυπτιακές προσπάθειες στην περιοχή.

Οι δύο χώρες θα συμβάλλουν στην προσεχή διεθνή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Γάζας, την οποία θα φιλοξενήσει η Αίγυπτος.

Συνεχίζονται επίσης οι διαβουλεύσεις για την ασφάλεια και τη διοίκηση της Γάζας, με έμφαση στο ότι ο παλαιστινιακός λαός αποτελεί τον κύριο φορέα εξουσίας και ότι η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος του παλαιστινιακού κράτους.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στην επιστροφή της Συρίας στον περιφερειακό και διεθνή της ρόλο.

«Η θέση της Συρίας στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή είναι εξαιρετικά ευχάριστη. Η επίσκεψη του κ. Αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή της Συρίας στη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους.

»Με αυτόν τον τρόπο, έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των αντιτρομοκρατικών δυνατοτήτων της Συρίας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος ασφάλειας», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Ο αιγύπτιος υπουργός επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη να «ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του συριακού λαού» και να στηριχθεί η Συρία προκειμένου «να μπορέσει να ανακτήσει τον ενεργό ρόλο της στην περιοχή και να αναλάβει τη θέση της στον αραβικό και στον ισλαμικό κόσμο και στη διεθνή κοινότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθηθεί μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς.

Τέλος στη διχοτόμηση της Λιβύης

Για τη Λιβύη, ο αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε τη σημασία λύσης που σέβεται την κυριαρχία, θα δώσει τέλος στη διχοτόμηση καθώς και την ανάγκη απομάκρυνσης ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και ομάδων από τη χώρα.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τις εξελίξεις στο Σουδάν και επισήμαναν την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, προστασίας των αμάχων και απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ενότητα και ακεραιότητα του Σουδάν πρέπει να διαφυλαχθούν, τόνισαν Φιντάν και Αμπντελάτι, απορρίπτοντας σχέδια διαμελισμού της χώρας.

Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κέρατος της Αφρικής, με έμφαση «στη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη σταθερότητα» και στις απαραίτητες κινήσεις για την εδραίωση της ειρήνης, σύμφωνα με τον αιγύπτιο υπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»
TV 13.11.25

Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας
Ελλάδα 12.11.25

Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Η ένταση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διαβίωσης στη κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με φωτιές, απόπειρα απόδρασης και δύο τραυματίες αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Αποκλεισμός από το Champions League, συνεχίζει στο CEV Cup
CEV Champions League 12.11.25

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας (3-0 σετ) και θα συνεχίσει στο CEV Cup

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία απέναντι στη Λας Πάλμας (ήττα με 3-0 σετ), αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του CEV Cup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;
TV 12.11.25

Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο