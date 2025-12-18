sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:32

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

«Ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες. Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι, μετά από χρόνια αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, δεν βρίσκομαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Τα λέμε το 2026», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της τον περασμένο Οκτώβριο η Μαρία Σάκκαρη, βάζοντας επίλογο σε μια δύσκολη σεζόν. Μια χρόνια που δέχθηκε σκληρή κριτική. Λοιδορήθηκε και υβρίστηκε μέσω των social media, με τα μηνύματα να προκαλούν σοκ.

Η Μαρία Σάκκαρη, όμως, δεν είναι άνθρωπος που θα τα παρατήσει. Δεν θα το βάλει κάτω. Όχι για να αποδείξει στους άλλους ότι κάνουν λάθος, αλλά γιατί πολύ απλά έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Είναι μια μαχήτρια. Μια νικήτρια. Το έχει απέδειξε πολλές φορές στο παρελθόν και θα το αποδείξει και στο μέλλον. Είναι δεδομένο. «Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο», ανέφερε επίσης στην ανάρτηση που είχε κάνει τον Οκτώβρη, δίνοντας το σύνθημα για το 2026. Το σύνθημα για την επιστροφή της. Την επιστροφή σε υψηλές πτήσεις, σπουδαίες νίκες και μεγάλες πορείες στα κορυφαία τουρνουά, αρχής γενομένης από τις διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ωκεανία τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπου φυσικά ξεχωρίζει το Αυστραλιανό Όπεν.

Η ομάδα των επιτυχιών

Η Σάκκαρη γνωρίζει πολύ καλά ότι για να μπορέσει να παρουσιάσει και πάλι την τενίστρια που είχαμε απολαύσει τα προηγούμενα χρόνια και ήταν φόβητρο για τις αντιπάλους της, θα πρέπει να μοχθήσει στην off season: Τόσο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης όσο και αγωνιστικά, βελτιώνοντας τομείς που αντιμετώπισε προβλήματα στην περσινή σεζόν.

Πάνω σε αυτά τα κομμάτια δουλεύει τις τελευταίες ημέρες στο Ντουμπάι, έχοντας στο πλευρό της τον προπονητή της, Τόμι Χιλ, τον γυμναστή της, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και τον hitting partner της, Γιάννη Στεργίου. Είναι οι τρεις άνθρωποι, που είχαν βοηθήσει τα μέγιστα τα προηγούμενα χρόνια την Σάκκαρη να βελτιωθεί και να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο, όπου παρέμεινε για αρκετά χρόνια, πετυχαίνοντας σπουδαία πράγματα.

O Γιώργος Παναγιωτόπουλος συνεργάζεται με την Μαρία πάρα πολλά χρόνια και χάρη σε αυτόν η συμπατριώτισσά μας είναι μια από τις πιο καλογυμνασμένες τενίστριες του τουρ, δείχνοντας αντοχή και σκληράδα ακόμα και σε αγώνες, που διαρκούν αρκετές ώρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SAKKATTACK (@mariasakkari)

Ο Τόμι Χιλ ήταν αυτός που κατάφερε να βγάλει από τη Σάκκαρη τον καλύτερό της εαυτό. Ο προπονητής που την γέμισε με αυτοπεποίθηση. Της έδωσε ώθηση. Την… εκτόξευσε. Μαζί «τρέλαναν» πολλές φορές το παγκόσμιο τένις. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά από το 2018 έως το 2019, σε ένα διάστημα όπου η Μαρία ανέβηκε στο Νο.3 του κόσμου, κατέκτησε δύο τίτλους (σ.σ το 250άρι τουρνουά στο Ραμπάτ το 2019 και το 1000άρι στη Γουαδαλαχάρα το 2023) και έφτασε σε δύο ημιτελικούς Grand Slam (Roland Garros 2021 και US Open 2021).

Τον Φεβρουάριο του 2024 οι δρόμοι τους χώρισαν, αλλά παρέμειναν φίλοι και τον Απρίλιο του 2025 ξεκίνησαν να συνεργάζονται ξανά, με την Ελληνίδα τενίστρια να επιστρέφει στον Βρετανό προπονητή, μετά τους Ντέιβιντ Γουίτ, Σέρχι Μπουργκέρα και Ρέιμον Σλάουτερ.

Το σκληρό πρόγραμμα, τα πολλά ταξίδια και τα συνεχόμενα τουρνουά, όπως είναι απόλυτα λογικό, δεν άφησαν την Μαρία Σάκκαρη να δουλέψει όπως θα ήθελε στις προπονήσεις, αλλά και τον Τόμι Χιλ να περάσει στο παιχνίδι της Ελληνίδας τενίστριας όσα ήθελε. Αυτό γίνεται τώρα στην off season, όπου δουλεύουν μαζί στα κορτ του Ντουμπάι.

Δίπλα τους, ο Γιάννης Στεργίου. Ήταν ο hitting partner της Μαρίας, όταν η συμπατριώτισσά μας έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της. Όταν έκανε σπουδαία πράγματα στα Grand Slams. Όταν κέρδιζε τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου τένις. Όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά σε Roland Garros και US Open. Όταν ήταν μια από τις κορυφαίες στον κόσμο και έφτασε να διεκδικεί ακόμα και το Νο.1 της WTA (σ.σ Μάρτιο του 2022).

Ο Στεργίου, ο οποίος πρόσφατα δημιούργησε την «Στεργίου Tennis Academy» με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων, γνωρίζει πολύ καλά πώς να βοηθήσει την Μαρία Σάκκαρη, με τον Έλληνα τενίστα, μάλιστα, να είναι δίπλα της και off court, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε η 30χρονη, όπου δουλεύουν μαζί και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Η παρουσία των Τόμι Χιλ και Γιώργου Παναγιωτόπουλου στο τιμ της Ελληνίδας τενίστριας, αλλά και η επιστροφή του Γιάννη Στεργίου, σε συνδυασμό με το πείσμα και τον χαρακτήρα της Μαρίας, αναμφίβολα δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για τη νέα αγωνιστική σεζόν, όπου η συμπατριώτισσά μας θα προσπαθήσει να επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της Σάκκαρη είναι το United Cup, όπου θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα, έχοντας στο πλευρό της μεταξύ άλλων τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Headlines:
Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Μπάσκετ 18.12.25

Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διαθέτει VIP εισιτήρια προς 4.000 ευρώ για το «Clasico» του Μαΐου κόντρα στη Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ασύλληπτο πόσο κοστίζουν τα VIP εισιτήρια της Μπαρτσελόνα για το «Clasico» τον Μάιο

Οι «Μπλαουγκράνα» διαθέτουν πέντε ολόκληρους μήνες νωρίτερα πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ, VIP εισιτήρια που θα κοστίζουν 4.000 ευρώ το ένα! Τι ανέσεις θα προσφέρουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας
Ψηφιακοί σύζυγοι 18.12.25

Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας

Η ΑΙ έχει αλλάξει και τον έρωτα; Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους και εικονικούς συντρόφους ή ήρωες ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων είναι πραγματικότητα στην Ιαπωνία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Μπάσκετ 18.12.25

Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ελλάδα 18.12.25

Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν
Αποκρουστικό 18.12.25

Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν, περιλαμβάνει εικόνες γυναικείων σωμάτων και φωτογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διαθέτει VIP εισιτήρια προς 4.000 ευρώ για το «Clasico» του Μαΐου κόντρα στη Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ασύλληπτο πόσο κοστίζουν τα VIP εισιτήρια της Μπαρτσελόνα για το «Clasico» τον Μάιο

Οι «Μπλαουγκράνα» διαθέτουν πέντε ολόκληρους μήνες νωρίτερα πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ, VIP εισιτήρια που θα κοστίζουν 4.000 ευρώ το ένα! Τι ανέσεις θα προσφέρουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο