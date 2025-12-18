Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

«Ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες. Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι, μετά από χρόνια αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, δεν βρίσκομαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Τα λέμε το 2026», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της τον περασμένο Οκτώβριο η Μαρία Σάκκαρη, βάζοντας επίλογο σε μια δύσκολη σεζόν. Μια χρόνια που δέχθηκε σκληρή κριτική. Λοιδορήθηκε και υβρίστηκε μέσω των social media, με τα μηνύματα να προκαλούν σοκ.

Η Μαρία Σάκκαρη, όμως, δεν είναι άνθρωπος που θα τα παρατήσει. Δεν θα το βάλει κάτω. Όχι για να αποδείξει στους άλλους ότι κάνουν λάθος, αλλά γιατί πολύ απλά έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Είναι μια μαχήτρια. Μια νικήτρια. Το έχει απέδειξε πολλές φορές στο παρελθόν και θα το αποδείξει και στο μέλλον. Είναι δεδομένο. «Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο», ανέφερε επίσης στην ανάρτηση που είχε κάνει τον Οκτώβρη, δίνοντας το σύνθημα για το 2026. Το σύνθημα για την επιστροφή της. Την επιστροφή σε υψηλές πτήσεις, σπουδαίες νίκες και μεγάλες πορείες στα κορυφαία τουρνουά, αρχής γενομένης από τις διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ωκεανία τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπου φυσικά ξεχωρίζει το Αυστραλιανό Όπεν.

Η ομάδα των επιτυχιών

Η Σάκκαρη γνωρίζει πολύ καλά ότι για να μπορέσει να παρουσιάσει και πάλι την τενίστρια που είχαμε απολαύσει τα προηγούμενα χρόνια και ήταν φόβητρο για τις αντιπάλους της, θα πρέπει να μοχθήσει στην off season: Τόσο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης όσο και αγωνιστικά, βελτιώνοντας τομείς που αντιμετώπισε προβλήματα στην περσινή σεζόν.

Πάνω σε αυτά τα κομμάτια δουλεύει τις τελευταίες ημέρες στο Ντουμπάι, έχοντας στο πλευρό της τον προπονητή της, Τόμι Χιλ, τον γυμναστή της, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και τον hitting partner της, Γιάννη Στεργίου. Είναι οι τρεις άνθρωποι, που είχαν βοηθήσει τα μέγιστα τα προηγούμενα χρόνια την Σάκκαρη να βελτιωθεί και να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο, όπου παρέμεινε για αρκετά χρόνια, πετυχαίνοντας σπουδαία πράγματα.

O Γιώργος Παναγιωτόπουλος συνεργάζεται με την Μαρία πάρα πολλά χρόνια και χάρη σε αυτόν η συμπατριώτισσά μας είναι μια από τις πιο καλογυμνασμένες τενίστριες του τουρ, δείχνοντας αντοχή και σκληράδα ακόμα και σε αγώνες, που διαρκούν αρκετές ώρες.

Ο Τόμι Χιλ ήταν αυτός που κατάφερε να βγάλει από τη Σάκκαρη τον καλύτερό της εαυτό. Ο προπονητής που την γέμισε με αυτοπεποίθηση. Της έδωσε ώθηση. Την… εκτόξευσε. Μαζί «τρέλαναν» πολλές φορές το παγκόσμιο τένις. Συνεργάστηκαν για πρώτη φορά από το 2018 έως το 2019, σε ένα διάστημα όπου η Μαρία ανέβηκε στο Νο.3 του κόσμου, κατέκτησε δύο τίτλους (σ.σ το 250άρι τουρνουά στο Ραμπάτ το 2019 και το 1000άρι στη Γουαδαλαχάρα το 2023) και έφτασε σε δύο ημιτελικούς Grand Slam (Roland Garros 2021 και US Open 2021).

Τον Φεβρουάριο του 2024 οι δρόμοι τους χώρισαν, αλλά παρέμειναν φίλοι και τον Απρίλιο του 2025 ξεκίνησαν να συνεργάζονται ξανά, με την Ελληνίδα τενίστρια να επιστρέφει στον Βρετανό προπονητή, μετά τους Ντέιβιντ Γουίτ, Σέρχι Μπουργκέρα και Ρέιμον Σλάουτερ.

Το σκληρό πρόγραμμα, τα πολλά ταξίδια και τα συνεχόμενα τουρνουά, όπως είναι απόλυτα λογικό, δεν άφησαν την Μαρία Σάκκαρη να δουλέψει όπως θα ήθελε στις προπονήσεις, αλλά και τον Τόμι Χιλ να περάσει στο παιχνίδι της Ελληνίδας τενίστριας όσα ήθελε. Αυτό γίνεται τώρα στην off season, όπου δουλεύουν μαζί στα κορτ του Ντουμπάι.

Δίπλα τους, ο Γιάννης Στεργίου. Ήταν ο hitting partner της Μαρίας, όταν η συμπατριώτισσά μας έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της. Όταν έκανε σπουδαία πράγματα στα Grand Slams. Όταν κέρδιζε τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου τένις. Όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά σε Roland Garros και US Open. Όταν ήταν μια από τις κορυφαίες στον κόσμο και έφτασε να διεκδικεί ακόμα και το Νο.1 της WTA (σ.σ Μάρτιο του 2022).

Ο Στεργίου, ο οποίος πρόσφατα δημιούργησε την «Στεργίου Tennis Academy» με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων, γνωρίζει πολύ καλά πώς να βοηθήσει την Μαρία Σάκκαρη, με τον Έλληνα τενίστα, μάλιστα, να είναι δίπλα της και off court, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε η 30χρονη, όπου δουλεύουν μαζί και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Η παρουσία των Τόμι Χιλ και Γιώργου Παναγιωτόπουλου στο τιμ της Ελληνίδας τενίστριας, αλλά και η επιστροφή του Γιάννη Στεργίου, σε συνδυασμό με το πείσμα και τον χαρακτήρα της Μαρίας, αναμφίβολα δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για τη νέα αγωνιστική σεζόν, όπου η συμπατριώτισσά μας θα προσπαθήσει να επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της Σάκκαρη είναι το United Cup, όπου θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα, έχοντας στο πλευρό της μεταξύ άλλων τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.