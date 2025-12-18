«Παίζει» χωρίς αντίπαλο – Στην κορυφή της τηλεθέασης το τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του 2025
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο έκανε εντυπωσιακό «κλείσιμο» για το 2025, κατακτώντας για μια ακόμα φορά την κορυφή της τηλεθέασης.
Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές για το 2025, με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ να αποτελεί για άλλη μια Τετάρτη την κορυφαία επιλογή του κοινού, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.
Η σατιρική εκπομπή του MEGA κυριάρχησε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής της, σημειώνοντας 19,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να ξεπερνά τις 5,7 μονάδες.
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ήταν πρώτο με 21,2% και στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση άγγιξε ποσοστό 24,2%.
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη νέα χρονιά. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην οθόνη του MEGA την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
