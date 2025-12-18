Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Παίζει» χωρίς αντίπαλο – Στην κορυφή της τηλεθέασης το τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του 2025
Media 18 Δεκεμβρίου 2025 | 12:24

«Παίζει» χωρίς αντίπαλο – Στην κορυφή της τηλεθέασης το τελευταίο Αλ Τσαντίρι Νιουζ του 2025

Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο έκανε εντυπωσιακό «κλείσιμο» για το 2025, κατακτώντας για μια ακόμα φορά την κορυφή της τηλεθέασης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές για το 2025, με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ να αποτελεί για άλλη μια Τετάρτη την κορυφαία επιλογή του κοινού, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA κυριάρχησε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής της, σημειώνοντας 19,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να ξεπερνά τις 5,7 μονάδες.

Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ήταν πρώτο με 21,2% και στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση άγγιξε ποσοστό 24,2%.

Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη νέα χρονιά. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην οθόνη του MEGA την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

#tsantiri

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Business
Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο