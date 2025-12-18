Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο 54χρονος απατεώνας «ερευνητής» που συνελήφθη από αστυνομικούς στα Χανιά, έπειτα από την εμπλοκή του στις έρευνες για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό, είχε εμπλακεί σε ακόμα μία πολυσυζητημένη εξαφάνιση.

Η εξαφάνιση στον Αλικιανό

Πρόκειται για την υπόθεση με την 75χρονη γυναίκα στον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας καταγράφηκαν για τελευταία φορά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2022.

Είναι το θρίλερ, με κεντρικό πρόσωπο έναν ιερέα που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε την γυναίκα και εξαφάνισε τη σορό της, με τη βοήθεια δύο Τσέχων. Ο 54χρονος σήμερα αυτοαποκαλούμενος ερευνητής είχε φροντίσει να αναμειχθεί και τότε στις έρευνες.

Ο ψευτο-ερευνητής είχε προσφερθεί τότε να βοηθήσει αρχικά αφιλοκερδώς. Οι στενοί συγγενείς της αγνοούμενης γυναίκας τον είχαν επιστέψει και άρχισαν να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Το χωράφι και η… ειδική τεχνολογία

Αρχικά κατευθύνθηκαν σε ένα χωράφι και τότε ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής υποστήριζε ότι διέθετε μια ειδική τεχνολογία, πολύ μπροστά από τα μέσα που διέθεταν οι Αρχές.

Μετά το χωράφι τους ζητάει να φέρουν μπουλντόζες για να γκρεμίσουν ένα οίκημα. Ήταν πεπεισμένος πως κάτω από αυτό θα εντοπιζόταν η σορός της γυναίκας.

«Θα πρέπει να φέρουμε μπλουλντόζες, πράγματα, αν είναι εκεί. Φαντάσου να έρθει ο άνθρωπος, να πάμε στο χωράφι του και να του ξεριζώσουμε τις ελιές», είπε η νύφη της ηλικιωμένης.

Όλα αυτά την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να φτάσουν στην άκρη του νήματος, με τον κατηγορούμενο ιερέα να βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο.

Οι Αρχές διαπίστωσαν για τον ιερέα, ότι υπέπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις στις αρχικές του καταθέσεις και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ο ίδιος που αρχικά φέρεται να είχε πει πως δεν βρισκόταν στην περιοχή τη μέρα της εξαφάνισης, τόνισε αργότερα πως του ήταν αδύνατον να θυμάται με ακρίβεια όλες τις κινήσεις του.

«Μας ζήτησε DNA»

Για όλα αυτά ο απατεώνας ερευνητής έλεγε πως έχει απαντήσεις. Έπεισε την οικογένεια της 75χρονης ότι η γυναίκα είχε δολοφονηθεί και έδειχνε σίγουρος για την τοποθεσία που θα εντοπιζόταν η σορός της.

«Δεν πήρε DNA, γιατί δεν είχαμε να του δώσουμε. Μας ζήτησε DNA. Λέει ότι είχε ένα μηχάνημα σαν κινητό, το κουνούσε και υποτίθεται ότι κάτι θα έβρισκε», συμπλήρωσε η νύφη της ηλικιωμένης.

Οι άκαρπες έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στα Χανιά, ξύπνησε μνήμες και στους συγγενείς της 75χρονης.

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.